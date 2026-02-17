Cơ thủ bi-a VN kiếm tiền tiêu Tết: Quốc Nguyện vô địch nhận 1,8 tỷ đồng

💎 Quốc Nguyện vô địch nhận 1,8 tỷ đồng, Anh Chiến giành hạng 3

Nguyễn Quốc Nguyện là cơ thủ Việt Nam có số tiền thưởng thắng giải ấn tượng nhất trong dịp cận Tết Âm lịch năm nay. Tại giải carom 3 băng nam Welcome Championship 2026 kết thúc đầu tháng 2 vừa qua tại Hàn Quốc, cơ thủ có biệt danh “giáo sư làng bi-a Việt Nam” đã xuất sắc đánh bại tượng đài lừng danh Daniel Sanchez (Tây Ban Nha) để đăng quang.

Quốc Nguyện giành chức vô địch PBA Tour trị giá gần 1,8 tỷ đồng

Đặc biệt, chức vô địch ở chặng đấu PBA Tour danh giá này mang về cho Quốc Nguyện đến 100 triệu won (gần 1,8 tỷ đồng). Số tiền thưởng rất lớn so với mặt bằng chung của Billiards hiện nay.

Cũng ở chặng đấu này, Nguyễn Đức Anh Chiến với thành tích hạng 3 chung cuộc cũng giành cho mình 10 triệu won (khoảng 180 triệu đồng). Ngoài ra, Nguyễn Hoàng Yến Nhi nhận 2 triệu won (gần 40 triệu đồng) cho giải thưởng Best Game (cơ thủ có hiệu suất ghi điểm tốt nhất giải) ở nội dung giành cho các cơ thủ nữ.

🏆 Hoàng “Sao” vô địch tại Indonesia, giành 130 triệu đồng

Tại ANDY Revival Challenge 2026 kết thúc hồi cuối tháng 1 năm nay, Dương Quốc Hoàng gây “sốt” khi thắng kịch tính nhà đương kim vô địch châu Á Carlo Biado với tỉ số 9-7. Kết quả này giúp cơ thủ có biệt danh Hoàng “Sao” giành chức vô địch cùng số tiền thưởng 5000 USD (khoảng 130 triệu đồng).

Dương Quốc Hoàng vô địch ANDY Revival Challenge 2026

Bên cạnh đó, trận thắng còn được xem là màn “đòi nợ” khi trước đó, Dương Quốc Hoàng đã bị chính Carlo Biado loại tại giải vô địch châu Á.

🌟 Lường Đức Thiện vào top 16 Carabao International Open 2026

Lường Đức Thiện chính là đại diện của Việt Nam tiến sâu nhất tại giải pool 9 bi quốc tế Carabao International Open 2026 tổ chức ở Indonesia. Đây được xem là bất ngờ lớn khi trước đó, Đức Thiện đã ở rất gần việc bị loại tại giai đoạn vòng loại. Thành tích này giúp Lường Đức Thiện nhận cho mình 2000 USD (hơn 51 triệu đồng)

👑 Nguyễn Đức Yến Sinh thắng cơ thủ nam, vô địch tại Hà Nội

Ở một giải đấu phong trào kết thúc ngày 3/2 vừa qua tại Hà Nội, Nguyễn Đức Yến Sinh đã xuất sắc giành chức vô địch. Đây là giải đấu nội bộ tổ chức theo thể thức độc đáo khi các cơ thủ nữ sẽ đánh chung với các tay cơ nam.

Yến Sinh thắng nam đồng nghiệp để vô địch

Dù phải đối đầu một nam đồng nghiệp ở trận chung kết, Yến Sinh vẫn bản lĩnh để đăng quang và đem về cho cá nhân mình 30 triệu đồng tiền thưởng để tiêu Tết.

Sau Tết Âm lịch, người hâm mộ sẽ tiếp tục được theo dõi nhiều giải đấu Billiards hấp dẫn, gần nhất sẽ là giải vô địch carom 3 băng đồng đội thế giới 2026 tổ chức từ ngày 26/02 (mùng 8 Tết Âm lịch) đến ngày 1/3 tại Viersen (Đức). Tuyển Billiards tham dự với 2 đại diện là Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự.