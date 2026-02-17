Tiền đạo "gì cũng làm được" của bóng đá châu Âu: Yamal ngồi riêng một mâm

Ai là tiền đạo hoàn thiện nhất châu Âu? Một tiền đạo biết ghi bàn, biết kiến tạo, biết luôn cả rê dắt qua người? Một cầu thủ như vậy không dễ tìm, kể cả nếu chúng ta “soi” kỹ danh sách ghi bàn & kiến tạo của các giải đấu châu Âu.

Tuy nhiên cầu thủ đó không phải ai xa lạ, chính là Lamine Yamal của Barcelona. Sau mùa giải 2024/25 đoạt Quả bóng Bạc nhờ đưa Barcelona tới 3 chức vô địch trong nước, mùa này Yamal tiếp tục tỏa sáng đều đặn cho đội bóng xứ Catalunya và quan trọng hơn, anh đã tăng số bàn thắng ghi được để hiện đang xếp thứ 2 trong danh sách các chân sút của CLB.

Tính đến thời điểm này của mùa giải, Yamal đang là cầu thủ duy nhất đã ghi được ít nhất 15 bàn thắng, 7 kiến tạo và 75 pha qua người thành công trở lên ở mọi đấu trường. Con số của Yamal mùa này hiện đang là 15 bàn, 12 kiến tạo và 153 lần qua người.

Chỉ có mình Yamal đáp ứng cả 3 mốc tối thiểu, nhưng cũng có một số ít cầu thủ khác đáp ứng được 2 mốc. Michael Olise đã có 20 kiến tạo và 87 pha qua người thành công nhưng mới ghi 13 bàn, trong khi đồng đội của anh ở Bayern Munich là Luis Diaz đã ghi 18 bàn & 10 kiến tạo nhưng mới có 68 lần đột phá, va Denis Undav của Stuttgart đã ghi được 15 bàn & 7 kiến tạo nhưng không phải cầu thủ biết rê dắt (chỉ 3 lần thành công). Kylian Mbappe thì có 36 bàn thắng & 94 lần qua người nhưng mới có 4 kiến tạo.

Yamal là cầu thủ duy nhất có ít nhất 15 bàn, 7 kiến tạo và 75 pha qua người ở mọi đấu trường mùa này

Với riêng từng hạng mục, không ngạc nhiên khi Erling Haaland, Harry Kane góp mặt trong nhóm các chân sút đã ghi ít nhất 15 bàn. Bên cạnh họ còn có Ferran Torres, Mason Greenwood, Lautaro Martinez và Hugo Ekitike, và những cầu thủ ít tiếng tăm hơn như Igor Thiago (Brentford) và Vedat Muriqi (Mallorca).

Ở hàng kiến tạo, Marcus Rashford cùng Fermin Lopez góp mặt với những Rayan Cherki, Federico Dimarco, Arda Guler và Bruno Fernandes. Còn riêng về khâu đột phá qua người, Jeremy Doku qua người còn nhiều hơn cả Yamal (162) trong khi Vinicius cũng đã có 90 lần.