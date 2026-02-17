HLV Chelsea từng là cây bút vô danh, viết bài khen ngợi Carrick của MU để "kiếm cơm"

HLV Chelsea từng viết về Carrick khi còn là cây bút vô danh

Liam Rosenior là một trong những HLV gây chú ý nhất làng bóng đá Anh thời gian gần đây. Từ nhà cầm quân trẻ kém danh tiếng, ông đang giúp Chelsea hồi sinh mạnh mẽ để trở lại tốp đầu Ngoại hạng Anh. Nhờ vậy, dư luận cũng có cái nhìn khác về Rosenior và tò mò hơn về sự nghiệp, xuất thân của nhà cầm quân 41 tuổi.

Rosenior giã từ sự nghiệp cầu thủ vào năm 2018. Thời điểm đó, song song giai đoạn làm trợ lí HLV và học việc để chuẩn bị cho sự nghiệp cầm quân, ông còn đảm nhận vai trò bình luận viên trên kênh Sky Sports cũng như cây viết bình luận cho The Guardian, một trong những nhật báo nổi tiếng nhất nước Anh.

Cách đây 8 năm, HLV Liam Rosenior từng viết về đồng nghiệp Carrick khi còn là một cây bút bình luận

Trên The Guardian, người hâm mộ có thể tìm thấy gần 50 bài báo do Rosenior chắp bút từ 2017 tới 2021. Các bài viết của ông đa dạng chủ đề, liên quan tới bóng đá lẫn nhiều lĩnh vực và thể hiện góc nhìn sâu sắc, độc đáo.

Một trong những bài báo gây chú ý nhất phải kể đến "Michael Carrick – bậc thầy tuyến giữa thầm lặng nhưng chưa bao giờ được đánh giá đúng mức", số ra ngày 25/1/2018. Nhân vật chính không ai khác ngoài Michael Carrick, HLV tạm quyền MU và cũng được bổ nhiệm gần như cùng thời điểm Rosenior tới Chelsea.

Khi đó, Carrick đang bước vào mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ, vì vậy Rosenior không tiếc lời tri ân người đồng nghiệp.

Sự ngưỡng mộ dành cho một tiền vệ huyền thoại

Mở đầu bài viết, Rosenior khẳng định Carrick xứng đáng đứng ngang hàng với những tiền vệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh như Gerrard, Lampard:

"Hãy tự hỏi: ai là những tiền vệ người Anh xuất sắc nhất trong 20 năm qua? Chúng ta hoàn toàn có lý khi nhắc tới Steven Gerrard với khả năng toàn diện tuyệt vời, Frank Lampard với số bàn thắng ấn tượng và những pha xâm nhập vòng cấm đúng thời điểm, hay Paul Scholes với kỹ thuật thượng thừa, khả năng kiến tạo và ghi bàn xuất sắc.

Nhưng còn một tiền vệ khác xứng đáng được đặt ngang hàng với những huyền thoại ấy: một cầu thủ sở hữu khả năng chuyền bóng xuất sắc, điều tiết nhịp độ trận đấu bằng tư duy vị trí và trí thông minh chiến thuật – người đã bị đánh giá thấp, bị xem nhẹ và bị bỏ quên, đặc biệt là ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đó chính là Michael Carrick".

Rosenior cũng tỏ ra thích thú khi phân tích phong cách thi đấu của Carrick: "Carrick sẽ treo giày vào cuối mùa này. Dù anh không phải mẫu cầu thủ thường xuyên xuất hiện trên mặt báo với những cú sút xa 30 mét găm vào góc cao, cũng chẳng bao giờ dẫn đầu danh sách ghi bàn hay kiến tạo, nhưng mỗi lần theo dõi anh thi đấu cho MU trong suốt những năm qua, tôi luôn bị ấn tượng bởi việc anh khiến bóng đá trở nên đơn giản đến lạ thường.

Rosenior cho rằng Carrick là một trong những tiền vệ huyền thoại bị đánh giá thấp nhất trong lịch sử

Không chỉ là chuyền đúng địa chỉ, Carrick còn có khả năng 'gửi thông điệp' trong từng đường chuyền – để đồng đội nhận bóng không phải giảm nhịp, hoặc để họ biết chính xác vị trí của đối thủ xung quanh mình.

Khi chúng ta dạy thế hệ tiền vệ trẻ về nghệ thuật nhận bóng xoay người từ hàng thủ, mở góc quan sát để nhìn toàn bộ mặt sân và biết trước đường chuyền tiếp theo ngay cả trước khi bóng đến chân, thì không có tiền vệ người Anh nào duy trì được sự ổn định ở kỹ năng này như Carrick.

Cũng không có ai khác có thể chơi bóng nhanh, sử dụng tốt cả hai chân, thực hiện những đường chuyền ngắn, sắc lẹm xuyên qua các tuyến để đưa bóng đến chân cầu thủ tấn công. Những pha xử lý ấy không “hoa mỹ” như một đường chuyền chéo sân 60 mét (dù Carrick hoàn toàn làm được điều đó), nhưng lại gây sát thương cho hàng thủ đối phương hơn rất nhiều".

Một mảnh ghép bị bỏ quên của “thế hệ vàng”

Mặt khác, Rosenior không giấu được sự tiếc nuối khi nói về sự nghiệp kém trọn vẹn của Carrick: "Khi nhìn lại 'thế hệ vàng' của bóng đá Anh và đặt câu hỏi vì sao chúng ta không khai thác hết tiềm năng của những cầu thủ đẳng cấp thế giới đó, tôi cho rằng thay vì hỏi vì sao Lampard và Gerrard không thể chơi cùng nhau, chúng ta nên hỏi: vì sao Carrick không phải cái tên đầu tiên được điền vào đội hình phía sau họ?

Carrick chính là người có thể mang lại sự tự do tối đa cho hai siêu sao ấy, giúp họ dâng cao, phát huy trọn vẹn khả năng sáng tạo và ghi bàn.

Hãy nhìn vào những mùa giải đỉnh cao của Gerrard và Lampard tại Premier League cũng như Champions League, bạn sẽ thấy phía sau họ luôn là những tiền vệ phòng ngự giàu kỷ luật và thông minh như Claude Makélélé, Javier Mascherano, hay trong trường hợp của Gerrard là Xabi Alonso – một cầu thủ có vai trò và phong cách rất giống Carrick. Chính những người này tạo ra sự cân bằng và kết nối mượt mà giữa phòng ngự và tấn công".

Định kiến chiến thuật khiến Carrick bị thiệt thòi

Rosenior cũng chỉ ra, nguyên nhân khiến Carrick trở thành một trong những tiền vệ bị đánh giá thấp nhất ở thế hệ đến từ tư duy chiến thuật thời bấy giờ của bóng đá Anh:

"Trong suốt 40 năm qua, văn hóa bóng đá và tư duy chiến thuật tại Anh thường bị cuốn hút bởi những trận đấu tốc độ cao, trực diện, nhiều bàn thắng hoặc các pha tranh chấp quyết liệt ở tuyến giữa. Điều đó vô tình đặt Carrick – và sự đánh giá về phẩm chất của anh – vào thế bất lợi.

Hệ quả là anh nhiều lần bị bỏ qua ở đội tuyển quốc gia, và điều đó rõ ràng gây tổn hại cho tuyển Anh. May mắn thay, nhờ cái nhìn cởi mở hơn với bóng đá châu Âu cùng sự góp mặt của các HLV tiến bộ đến từ nước ngoài, tư duy huấn luyện ở Anh đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây, kéo theo chất lượng các giải đấu cũng được nâng tầm.

Carrick đã thăng hoa đúng vào thời điểm các giá trị của anh được trân trọng hơn, và không lời khen nào lớn hơn nhận xét từ Pep Guardiola – người từng nói rằng Carrick là cầu thủ duy nhất có thể góp mặt trong đội hình Barcelona vô địch Champions League của ông, đội bóng đã trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao trước chính MU tại Wembley năm 2011.

Với một cầu thủ chơi ở vị trí mà Guardiola từng làm chủ – chưa kể vai trò của ông trong việc nâng tầm Sergio Busquets – thì đó là sự công nhận cao nhất có thể".

Rosenior sẽ sớm có dịp đối đầu Carrick trên băng ghế chỉ đạo

Di sản bị đánh giá thấp

Theo Rosenior, vị thế của Carrick có thể sẽ rất khác nếu sinh ra ở ngoài nước Anh: "Carrick giành vô số danh hiệu cùng MU, cả trong nước lẫn châu Âu, là mắt xích quan trọng của đội bóng. Thế nhưng, trong suốt sự nghiệp lẫy lừng ấy, anh chỉ có 34 lần khoác áo đội tuyển Anh.

Tôi không thể không nghĩ rằng nếu Carrick là người Tây Ban Nha, Italy hay Đức, số lần ra sân quốc tế của anh chắc chắn sẽ nhiều hơn rất nhiều – bởi cách những nền bóng đá đó tôn vinh và trân trọng các tiền vệ trụ điều tiết lối chơi.

Cuối bài viết, Rosenior dự đoán Carrick có thể thành công nếu đi theo sự nghiệp cầm quân. Cho đến nay, dự đoán này phần nào trở thành hiện thực khi Carrick gặt hái một số thành tựu nhất định ở Middlesbrough và MU:

"Nếu Carrick thể hiện trí tuệ bóng đá và hiểu biết chiến thuật trong vai trò HLV giống như khi còn là cầu thủ, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó Carrick đào tạo ra những tài năng hàng đầu và dẫn dắt các đội bóng lớn nhất.

Có lẽ khi ấy, chúng ta mới thực sự trân trọng anh đúng mức – dù không còn là cầu thủ, mà là một HLV hoặc nhà cầm quân".