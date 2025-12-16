ĐT nữ Việt Nam quyết “đòi nợ” Philippines ở chung kết SEA Games 33

⚽ HLV Mai Đức Chung thận trọng: "Philippines vượt trội thể hình, chung kết sẽ rất khó khăn"

Sau thất bại trước Philippines ở vòng bảng, ĐT nữ Việt Nam có cơ hội tái đấu đối thủ này ở trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33. Trước thềm trận đấu được chờ đợi nhất giải, HLV Mai Đức Chung, thủ môn Trần Thị Kim Thanh cùng HLV trưởng Philippines, ông Mark Torcaso đều thể hiện sự tôn trọng và quyết tâm rất cao hướng tới tấm HCV.

Phát biểu tại buổi họp báo trước chung kết, HLV Mai Đức Chung khẳng định ĐT nữ Việt Nam xứng đáng góp mặt ở trận đấu cuối cùng, song cũng nhấn mạnh đây sẽ là thử thách không hề dễ dàng.

“Chúng tôi xứng đáng vào chung kết sau những gì đã thể hiện. Tuy nhiên, Philippines là đối thủ mạnh, họ đã thắng chủ nhà trong một trận đấu rất căng thẳng. Ở trận cuối, toàn đội phải cố gắng hết sức”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Nhắc tới cuộc tái đấu với Philippines, chiến lược gia lão làng cho biết ban huấn luyện đã rút ra nhiều bài học quan trọng từ trận thua ở vòng bảng, đặc biệt là trong cách đối phó với nền tảng thể lực và thể hình vượt trội của đối thủ.

“Chúng tôi rất tôn trọng Philippines. Họ có tầm vóc và thể lực tốt hơn, vì vậy ĐT nữ Việt Nam phải khắc phục những điểm yếu đã bộc lộ trước đó, chuẩn bị kỹ lưỡng để thể hiện tốt hơn trong trận chung kết”, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

🔥 Kim Thanh lên tiếng: "Sẵn sàng chiến đấu 100% sức lực để bảo vệ HCV"

Ở phía các cầu thủ, thủ môn Trần Thị Kim Thanh cho biết toàn đội đã sẵn sàng cả về thể chất lẫn tinh thần cho trận đấu quyết định của SEA Games 33. Người gác đền số một của ĐT nữ Việt Nam khẳng định toàn đội sẽ tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của ban huấn luyện.

“Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận chung kết. Toàn đội sẽ tuân thủ đấu pháp, chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ, đập nhả và chọc khe. Hy vọng tất cả các cầu thủ sẽ cố gắng 100% sức lực để bảo vệ tấm HCV”, Kim Thanh chia sẻ.

Nói thêm về thất bại trước Philippines ở vòng bảng, thủ môn sinh năm 1993 cho rằng đó là bài học quan trọng để ĐT nữ Việt Nam điều chỉnh lối chơi. “Sau trận thua đó, toàn đội đã rút ra nhiều kinh nghiệm. Ngày mai, chúng tôi sẽ vào sân với tinh thần cao nhất, chiến đấu cùng nhau vì mục tiêu chung”, Kim Thanh nói.

🇵🇭 HLV Philippines: "Chung kết hoàn toàn khác, chúng tôi thi đấu vì đất nước"

Bên kia chiến tuyến, HLV Mark Torcaso của ĐT nữ Philippines không giấu được sự tự hào khi đội bóng của ông lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết SEA Games. Chiến lược gia người Úc cho biết ông rất tôn trọng ĐT nữ Việt Nam và tin rằng trận đấu sắp tới sẽ hoàn toàn khác so với cuộc đối đầu ở vòng bảng.

“Tôi rất hào hứng với trận chung kết. Việt Nam là đội bóng mạnh và giàu truyền thống. Trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn, bởi cả hai đội đều thi đấu vì đất nước, vì người hâm mộ và niềm tự hào khi vào tới trận đấu cuối cùng”, HLV Torcaso cho biết.

Khi được hỏi về sự khác biệt trong cách tiếp cận chiến thuật, HLV Philippines khéo léo từ chối tiết lộ. “Chúng tôi có sự chuẩn bị cho trận chung kết, nhưng không thể chia sẻ vào lúc này. Tất cả đều hướng tới mục tiêu cao nhất là tấm HCV SEA Games”, ông khẳng định.

Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Philippines hứa hẹn sẽ là màn so tài căng thẳng, nơi bản lĩnh, kinh nghiệm và sự chuẩn bị chiến thuật sẽ quyết định đội bóng bước lên ngôi cao nhất khu vực.