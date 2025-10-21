Cô gái “thả rông” chạy bộ: Cộng đồng mạng dậy sóng vì quá nhạy cảm

🔥 Cô gái “thả rông” lộ điểm nhạy cảm đi chạy bộ

Những ngày vừa qua, trên các diễn đàn chạy bộ trong nước liên tục chia sẻ hình ảnh một cô gái tại TP.HCM chạy bộ. Sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng, cô gái này gây ra tranh cãi khi chỉ mặc một chiếc áo bra cực nhỏ, không mặc áo ngực và mặc một chiếc quần ngắn, bó sát, phần nào để lộ những điểm nhạy cảm.

Cô gái ăn mặc nhạy cảm đi chạy bộ gây tranh cãi

Song song đó, đôi giày của cô gái này mang cũng được nhận định không phải giày chuyên dụng cho việc chạy bộ. Vào trang cá nhân của cô, người xem dễ dàng bắt gặp nhìn ảnh cô cũng mặc chiếc quần ngắn, bó sát vòng ba này để đi…thi giải.

☀️ Cộng đồng tranh luận nảy lửa

Trước phong cách ăn mặc quá nóng bỏng, có phần nhạy cảm của cô gái, cộng đồng chạy bộ trong nước đã đưa ra rất nhiều bình luận trái chiều.

Mặc quần gym bó sát đi thi chạy bộ

Trong đó, nhiều quan điểm cho rằng cô gái này đã làm xấu đi hình ảnh của làng chạy phong trào. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, một số ý kiến cũng cho rằng đây là quyền tự do cá nhân và sở thích của mỗi người.

Trước những chỉ trích về việc cô gái này mang giày không chuyên cho chạy bộ, có người cũng cho rằng: “Đi chân đất còn chạy được thì giày như cô có sao đâu”.

Dù vậy, đại đa số các ý kiến của trên các diễn đàn chạy bộ đều cho rằng trang phục của cô gái này, đặc biệt là việc “thả rông” cũng như mặc quần quá nhạy cảm là không phù hợp, đáng bị lên án.

⚡ “Bóng hồng” làng gym đi chạy bộ

Được biết, cô gái này là một gymer đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Ngoài thời gian tập gym, cô cũng tích cực tham gia chạy bộ, trong đó cô chạy 10km với tốc độ trung bình khoảng 5 phút cho mỗi km. Bên cạnh đó, dù đã được bạn bè góp ý về giày, cô nàng vẫn chọn giày theo sở thích chứ không mang giày chạy chuyên dụng.