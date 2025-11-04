Hà Thị Hậu - "tượng đài" làng chạy bộ Việt Nam

Giờ thì tên tuổi Hà Thị Hậu - một phụ nữ trẻ quê Lào Cai - chẳng còn xa lạ với những người hâm mộ thể thao, nhất là chạy bộ. Từ một hướng dẫn viên du lịch, chỉ cần vài năm, cô đã trở thành chân chạy khét tiếng trên các cung đường trail (địa hình) hiểm trở, khó nhằn nhất mà khoảng cách có thể trải dài từ 60 đến 160 km.

Vô đối ở Tsaigu Trail 2025

Hà Thị Hậu mải mê chinh phục mọi giải đấu. Nói cô "chạy vì đam mê" cũng đúng mà bảo "chạy chỉ để… chạy" cũng không sai.

Hai tuần trước, Hà Thị Hậu về nhì bảng nữ cự ly 60 km giải chạy địa hình Ultra Trail tại Chiết Giang - Trung Quốc. Chỉ riêng thông tin này cũng đã khiến dư luận làng chạy trong nước trầm trồ, vậy mà cô còn quyết định ở lại Trung Quốc tập luyện, chờ chinh phục tiếp giải chạy địa hình Tsaigu Trail, ở cự ly gian khổ nhất - 105 km.

Tsaigu Trail 2025 được tổ chức tại TP Lâm Hải, nằm ở cực Đông tỉnh Chiết Giang. Giải chạy địa hình này nhận được sự quan tâm của đông đảo runner trên khắp thế giới. Bởi lẽ, cung đường chạy đầy thử thách, bên cạnh thời tiết khắc nghiệt và thay đổi đến chóng mặt, đồng thời giải thưởng năm nay bất ngờ được nhân đôi nhờ nhiều nhà hảo tâm tham gia đột xuất.

Hà Thị Hậu và vũ điệu nón lá ở đích đến giải Tsaigu Trail tại Trung Quốc. Ảnh: FBNV

Ở tuổi lên 10, Tsaigu Trail 2025 phản ánh mức độ uy tín rất cao của một trong những giải chạy trail lâu đời và uy tín tại Trung Quốc. Điều làm nên danh tiếng của Tsaigu Trail đến từ độ khắc nghiệt hiếm có của địa hình hiểm trở với những cung đường mòn phủ đá; khí hậu thất thường với thời tiết nóng, lạnh, mưa, gió thay đổi chỉ trong một ngày… Tham gia Tsaigu Trail, runner không chỉ cần thể lực bền bỉ mà còn phải sở hữu ý chí sắt đá để có thể về đích an toàn với nụ cười chiến thắng trên môi.

Được mời đích danh tham dự và xuất phát trong hàng ngũ các runner hạng sao, Hà Thị Hậu không hoa mắt với hư danh mà tập trung hết sức lực ngay từ những bước chạy đầu tiên. Những ngày tập luyện kham khổ trên các cung đường đồi núi chập chùng ở Lâm Hải đã giúp ích rất nhiều cho cô, ít nhất cũng bởi phong cảnh và địa hình ở đây chẳng khác mấy phố núi quê nhà Lào Cai.

Hành trình vô địch

Xuất phát từ lúc 5 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), Hà Thị Hậu phải cạnh tranh quyết liệt với 2 đối thủ mạnh nhất, trong đó có chân chạy nổi tiếng người Pháp Aurore Dacier. Khởi động khá tốt và luôn có mặt ở vị trí dẫn đầu, song chỉ sau km thứ 48, cô bị Aurore Dacier vượt qua.

Nỗ lực trong từng bước chạy và nhờ cả chiến thuật hợp lý, Hà Thị Hậu đã "đòi" lại được vị trí dẫn đầu ở km 60. Cứ như thế, lúc bị áp sát, lúc có nguy cơ bị đối thủ vượt qua, cuối cùng cô cũng một mình lao nhanh về đích với thành tích 13 giờ 27 phút 41 giây.

Khán giả ngưỡng mộ, đồng nghiệp nể phục cô gái Việt Nam nhỏ nhắn. Hà Thị Hậu để lại ấn tượng sâu sắc với những bước chạy tự tin và cả điệu múa nón lá dịu dàng, thanh thoát ở đích đến - vốn đã trở thành "hình ảnh đại diện" của chính cô tại các giải đấu quốc tế.

Chiến tích này của Hà Thị Hậu đã làm bùng nổ các diễn đàn chạy bộ, tiếp tục gây xôn xao dư luận người hâm mộ như cô từng làm trong gần 5 năm qua. Không chỉ khẳng định danh hiệu "Nữ hoàng chạy trail" của Việt Nam và chân chạy trail hàng đầu của phái nữ châu Á, Hà Thị Hậu còn nhận được phần thưởng "khủng" lên đến 13.000 euro (khoảng 390 triệu đồng).

Dù chạy lúc bé như một sự tình cờ, chạy ở độ tuổi trưởng thành vì giảm cân hay chạy vì đam mê, 5 năm qua, Hà Thị Hậu đã trở thành một "tượng đài" của làng chạy bộ Việt Nam. Thậm chí, nhiều người còn tự hỏi liệu VĐV nam nào có thể thắng nổi cô nếu cùng so tài ở các giải chạy địa hình tại Việt Nam?

Đạt vô số thành tích

Ngay cả Hà Thị Hậu hẳn cũng khó thể nhớ nổi vô số thành tích đã đưa tên tuổi cô lên hàng "vedette" của làng chạy bộ Việt Nam, đặc biệt là chạy địa hình.

Đã rất nhiều lần, Hà Thị Hậu về đích trong tốp đầu của những giải chạy địa hình cự ly "khủng" trong năm 2025. Cô vô địch cự ly 75 km tại Vietnam Moutain Marathon; vô địch cự ly 105 km tại Tsaigu Trail; hạng 2 cự ly 60 km tại UTMB Ninghai; hạng 3 cự ly 100 km tại World Trail Majors Hongkong; hạng 6 cự ly 160 km tại Western States Endurance Run - được xem là giải trail khó nhất thế giới...