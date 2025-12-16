Trực tiếp bóng đá futsal Việt Nam - Malaysia: Chờ màn ra quân ấn tượng (SEA Games 33)
(16h, 16/12, vòng bảng môn futsal SEA Games 33) ĐT futsal Việt Nam sẽ chơi trận ra quân với Malaysia. Đây được kỳ vọng sẽ là chiến thắng ấn tượng cho thầy trò HLV Giustozzi.
SEA Games | 16h, 16/12 |
Điểm
Thanh Bảo
Ngọc Linh
Tiến Hùng
Nhan Gia Hưng
Minh Trí
Điểm
Muhammad Syawal
Abu Hasan
Azrul Taufiq
Ekmal Bin Shahrin
Azri Bin Rahman
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
🏆 Futsal Việt Nam hướng tới top 2
Nội dung futsal nam quy tụ 5 đội tuyển gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc. Toàn bộ các trận đấu được tổ chức tại Nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan).
Với lực lượng được đánh giá khá đồng đều, tinh thần thi đấu quyết tâm cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian qua, ĐT futsal Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu lọt vào nhóm hai đội dẫn đầu của giải.
⏰ Lịch thi đấu khắc nghiệt, thầy trò Giustozzi vẫn quyết tâm cao
Chia sẻ trước thềm giải đấu, HLV trưởng Diego Giustozzi thẳng thắn nhìn nhận khó khăn mà đội tuyển phải đối mặt:
“Chúng tôi có lịch thi đấu rất nặng khi phải chơi 4 trận liên tiếp trong 4 ngày, trong khi các đối thủ đều được nghỉ một ngày trước khi gặp Việt Nam. Nhưng chính điều đó khiến toàn đội quyết tâm cao hơn rất nhiều. Tôi rất hài lòng vì trong những tuần chuẩn bị vừa qua, các cầu thủ đã nỗ lực hết mình và thể hiện tinh thần thi đấu rất tốt. Đây là một giải đấu chất lượng và chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng”.
🔄 Trẻ hóa lực lượng, thiếu vắng trụ cột vì chấn thương
Đánh giá về nhân sự hiện tại, HLV người Argentina cho biết đội tuyển đang trong quá trình làm mới lực lượng: “Chúng tôi có thêm 6–7 cầu thủ trẻ và họ đang thể hiện khá tốt. Lối chơi của đội được xây dựng trên sự kết hợp giữa các cầu thủ trẻ và những gương mặt giàu kinh nghiệm”.
Tuy nhiên, ĐT futsal Việt Nam cũng chịu tổn thất không nhỏ khi thiếu vắng một số trụ cột vì chấn thương như Văn Ý, Đoàn Phát và Thái Huy.
📈 Futsal Việt Nam lập cột mốc lịch sử trên BXH FIFA
Trước thềm giải đấu, futsal Việt Nam đón nhận tin vui lớn khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng futsal nam và nữ mới nhất. Theo đó, ĐT futsal nam Việt Nam tăng 6 bậc, vươn lên hạng 20 thế giới – thứ hạng cao nhất trong lịch sử kể từ khi FIFA chính thức áp dụng bảng xếp hạng futsal.
Việc lần đầu tiên góp mặt trong top 20 thế giới không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, mà còn trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn cho ĐT futsal Việt Nam, đặc biệt trước những trận đấu quan trọng như cuộc chạm trán Malaysia.
