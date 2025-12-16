Trực tiếp bóng đá futsal Việt Nam - Malaysia: Chờ màn ra quân ấn tượng (SEA Games 33)

SEA Games | 16h, 16/12 | ĐT futsal Việt Nam 0 - 0 ĐT futsal Malaysia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal Malaysia ĐT futsal Malaysia Điểm Thanh Bảo Ngọc Linh Tiến Hùng Nhan Gia Hưng Minh Trí Điểm Muhammad Syawal Abu Hasan Azrul Taufiq Ekmal Bin Shahrin Azri Bin Rahman Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận ĐT futsal Việt Nam ĐT futsal Việt Nam ĐT futsal Malaysia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Thanh Bảo, Ngọc Linh, Tiến Hùng, Nhan Gia Hưng, Minh Trí Muhammad Syawal, Abu Hasan, Azrul Taufiq, Ekmal Bin Shahrin, Azri Bin Rahman

🏆 Futsal Việt Nam hướng tới top 2

Nội dung futsal nam quy tụ 5 đội tuyển gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc. Toàn bộ các trận đấu được tổ chức tại Nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan).

Với lực lượng được đánh giá khá đồng đều, tinh thần thi đấu quyết tâm cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian qua, ĐT futsal Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu lọt vào nhóm hai đội dẫn đầu của giải.

⏰ Lịch thi đấu khắc nghiệt, thầy trò Giustozzi vẫn quyết tâm cao

Chia sẻ trước thềm giải đấu, HLV trưởng Diego Giustozzi thẳng thắn nhìn nhận khó khăn mà đội tuyển phải đối mặt:

“Chúng tôi có lịch thi đấu rất nặng khi phải chơi 4 trận liên tiếp trong 4 ngày, trong khi các đối thủ đều được nghỉ một ngày trước khi gặp Việt Nam. Nhưng chính điều đó khiến toàn đội quyết tâm cao hơn rất nhiều. Tôi rất hài lòng vì trong những tuần chuẩn bị vừa qua, các cầu thủ đã nỗ lực hết mình và thể hiện tinh thần thi đấu rất tốt. Đây là một giải đấu chất lượng và chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng”.

🔄 Trẻ hóa lực lượng, thiếu vắng trụ cột vì chấn thương

Đánh giá về nhân sự hiện tại, HLV người Argentina cho biết đội tuyển đang trong quá trình làm mới lực lượng: “Chúng tôi có thêm 6–7 cầu thủ trẻ và họ đang thể hiện khá tốt. Lối chơi của đội được xây dựng trên sự kết hợp giữa các cầu thủ trẻ và những gương mặt giàu kinh nghiệm”.

Tuy nhiên, ĐT futsal Việt Nam cũng chịu tổn thất không nhỏ khi thiếu vắng một số trụ cột vì chấn thương như Văn Ý, Đoàn Phát và Thái Huy.

📈 Futsal Việt Nam lập cột mốc lịch sử trên BXH FIFA

Trước thềm giải đấu, futsal Việt Nam đón nhận tin vui lớn khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng futsal nam và nữ mới nhất. Theo đó, ĐT futsal nam Việt Nam tăng 6 bậc, vươn lên hạng 20 thế giới – thứ hạng cao nhất trong lịch sử kể từ khi FIFA chính thức áp dụng bảng xếp hạng futsal.

Việc lần đầu tiên góp mặt trong top 20 thế giới không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, mà còn trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn cho ĐT futsal Việt Nam, đặc biệt trước những trận đấu quan trọng như cuộc chạm trán Malaysia.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn