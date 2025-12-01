“Y tá chạy bộ” Loan Barbie biến thành nữ chiến binh, dàn hot girl hóa thân gợi cảm

Giải chạy bộ diễn ra trong ngày 30/11 mới đây thu hút hơn 10.000 VĐV tham gia. Tại cuộc thi này, Loan Barbie cùng dàn hot girl gây chú ý với màn hóa thân độc đáo và nóng bỏng.

Loan Barbie (tên thật Nguyễn Thị Ngọc Loan) nổi tiếng với biệt danh “nữ thần làng chạy” hay “y tá chạy bộ” bởi thân hình nóng bỏng, nhan sắc xinh đẹp ở các giải marathon lớn trong nước.

Tại giải đấu này, cô hóa thân thành một nữ chiến binh. Hình ảnh Loan Barbie cầm theo tấm khiên khá nặng, đầy khỏe khoắn và nóng bỏng hoàn thành cự ly 10km nhận được nhiều lời khen.

Cũng tại đường chạy này, một hot girl làng chạy khác là Trịnh Lệ có màn hóa thân thành nữ cảnh sát khi tham gia tranh tài. Trịnh Lệ là một HLV phòng gym với 8 năm kinh nghiệm với hàng chục nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Cô đến với chạy bộ khoảng 1 năm qua.

Người đẹp cho biết cô đặt mục tiêu chạy full marathon (42km) và tham dự Ironman (3 môn phối hợp) vào năm sau. Trong năm nay, cô sẽ tiếp tục tham dự một giải marathon tại Hải Phòng vào tháng 12 tới.

Cũng tham gia thi đấu với màn hóa thân thành một nữ siêu anh hùng, chân chạy Dương Linh Huệ cho biết bản thân cảm thấy rất hạnh phúc khi được khá nhiều chân chạy khác tại giải chụp ảnh lưu niệm cùng.

Cô nàng cho biết bản thân sẽ tiếp tục lên ý tưởng để tạo ra nét riêng và bất ngờ tại các giải chạy tiếp theo. Bên cạnh chạy bộ, Linh Huệ còn đang tập song song với pickleball.

Với thời gian 3 giờ 29 phút 55, chân chạy nổi tiếng Vy Phan đạt thành tích top 4 lứa tuổi ở cự ly 42km tại giải.

“Tuy chạy đêm khiến tôi có phần đuối sức hơn nhưng tôi hoàn thành được mục tiêu đề ra và may mắn đạt được giải thưởng. Cung đường chạy khá đẹp, thời tiết mát mẻ, sự cổ vũ, hỗ trợ nhiệt tình từ mọi người đã giúp tôi có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất”, Vy Phan chia sẻ.

Một số kết quả đáng chú ý: Phạm Thị Hồng Lệ vô địch 42km nữ. Kipruto Kemboi (Kenya) về nhất 42km nam. Cô giáo thể dục đến từ Vĩnh Phúc Doãn Thị Oanh về nhất 21km nữ còn Samuel Kalalei (Kenya) vô địch 21km nam.