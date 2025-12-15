Trực tiếp bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - Thái Lan: Đại chiến đỉnh cao (CK SEA Games)

Ở bán kết, sau ba set đấu, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng tuyệt đối 3-0 (25-17, 25-14, 25-17) trước Philippines. Những cú đập uy lực của Thanh Thúy, sự hiệu quả của Kiều Trinh, Bích Thủy hay Như Quỳnh đã khiến Philippines không thể tạo nên bất ngờ. Đây cũng là trận thắng thứ tư liên tiếp của tuyển Việt Nam tại SEA Games 33, đồng thời là kỳ thứ 4 SEA Games liên tiếp đội góp mặt ở trận chung kết, nâng tổng số lần tranh HCV trong lịch sử lên con số 12.

Với phong độ toàn thắng và chưa thua set nào, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử. Trận chung kết SEA Games 33 sẽ diễn ra chiều ngày 15/12, và nếu vượt qua chủ nhà Thái Lan, Thanh Thúy cùng đồng đội sẽ chạm tay vào tấm HCV lịch sử, điều mà người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam chờ đợi suốt nhiều năm qua.