Cô gái “thả rông” chạy bộ gây tranh cãi: Nhân vật chính lên tiếng giữa lùm xùm

☀️ Cộng đồng nói gì về cô gái “thả rông” chạy bộ?

Cách đây ít ngày, hình ảnh một cô gái tại TP.HCM đi chạy bộ lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn thể thao. Bên cạnh thân hình nóng bỏng, cô gái này chỉ mặc một chiếc áo bra cực nhỏ, không mặc áo ngực và mặc một chiếc quần ngắn, bó sát, phần nào để lộ những điểm nhạy cảm. Ngoài ra, đôi giày của cô mang cũng không phải là giày chuyên dụng cho chạy bộ.

Cô gái "thả rông" chạy bộ gây tranh cãi

Trước phong cách ăn mặc quá nóng bỏng này, cộng đồng thể thao, đặc biệt là chạy bộ đã tranh cãi nảy lửa. Một số ý kiến cho rằng cô gái đã làm xấu đi hình ảnh của các runner, khiến mọi người nghĩ xấu về bộ môn này hay chỉ là cố tình khoe thân, kiếm tương tác…

Song song đó, cũng có bình luận khẳng định đây là quyền tự do cá nhân, “đi chân đất cũng chạy được”…Ngoài ra, việc “thả rông” nơi công cộng cũng là chủ đề được tranh luận sôi nổi.

🔥 Nhân vật chính lên tiếng

Trước sự việc này, chủ nhân của những hình ảnh nóng bỏng trên đã chia sẻ: “Tôi yêu thể thao và muốn mọi người có cái nhìn tích cực hơn cho sức khỏe bản thân mà thể thao mang lại. Tôi làm theo sở thích cá nhân và bản thân cảm thấy thoải mái. Tôi ghi nhận những lời góp ý của mọi người. Ai cũng có sở thích cá nhân và cần tôn trọng điều đó”, cô nàng cho biết.

💥 Lịch thể thao dày đặc, vòng ba 105cm

Được biết, cô gái này tên là Trần Kim Hà, hiện đang là một HLV phòng gym tại TP.HCM. Cô chia sẻ bản thân đã tập thể thao từ năm 2017 và từng chơi rất nhiều môn thể thao như bóng chuyền, bắn súng, đạp xe, gym, chạy bộ….

Cô gái này chạy bộ và tập gym xuyên suốt cả tuần

Hiện tại, cô thường chạy bộ vào lúc sáng sớm trước khi bắt đầu công việc tại phòng gym và duy trì điều này suốt cả tuần. Nhờ chăm chỉ thể thao, cô sở hữu số đo ba vòng ấn tượng, trong đó vòng ba lên đến 105 cm.

“Tôi thích sự linh hoạt và vận động thể chất giúp mình có được điều đó. Chạy bộ hỗ trợ tích cực cho việc đốt mỡ không kém gì một buổi cardio. Tập gym giúp tôi giữ được vóc dáng và xây dựng nhóm cơ khoẻ như lưng, core, chân, qua đó giúp tôi chạy được bền và tốt hơn”, nữ gymer cho biết.