Người đẹp Khánh Ly vô địch chạy 21km, dàn mỹ nhân "làm nóng" giải marathon

🏆 Người đẹp Nguyễn Khánh Ly vô địch giải marathon tại Hà Nội, chuẩn bị thi “người sắt”

Nguyễn Khánh Ly chính là nhà vô địch cự ly 21km nữ tại giải Marathon Di sản Hà Nội 2025 với thành tích 1 giờ 27 phút 26 giây. Đây là giải chạy quy tụ gần 2500 VĐV trong nước và quốc tế đến từ gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ diễn ra tại Hà Nội ngày 9/11 vừa qua. Tuyển thủ điền kinh xinh đẹp người Đà Nẵng chia sẻ thành tích này tạo bước đà tốt cho cô chuẩn bị cho cuộc thi Ironman diễn ra tại Phú Quốc từ ngày 14-16/11 tới đây.

Tại sân chơi này, nhà vô địch 21km nam gọi tên Dương Minh Hùng với thời gian 1 giờ 11 phút 19 giây. Trong khi đó, chức vô địch 2 nội dung 42km nam và nữ lần lượt thuộc về các chân chạy châu Phi là Duber Abdisa Teshome (Ethiopia, 2 giờ 21 phút 57 giây) và Lema Alemitu Ajema (Ethiopia, 2 giờ 40 phút 27 giây).

🔥 Dàn hot girl nóng bỏng trên đường chạy cuối tuần

Bên cạnh dàn tuyển thủ chuyên nghiệp của Việt Nam và quốc tế, cuộc đua của giải chạy marathon cuối tuần qua còn nhận được sự chú ý khi có sự tham dự của đông đảo chân chạy phong trào xinh đẹp và nóng bỏng.

Trâm Anh nóng bỏng trên đường chạy

Trong số này, Nguyễn Trâm Anh tiếp tục là cái tên thu hút sự quan tâm. Nữ HLV Fitness xinh đẹp với số đo ba vòng 84-58-96 cm “đốt mắt” trên đường chạy với áo hai dây và quần ngắn khỏe khoắn nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Ở giải đấu này, Trâm Anh tiếp tục đăng ký và hoàn thành tốt cự ly 21km giống như giải Marathon Hạ Long 2025 hồi tháng 6 năm nay.

“Mặc dù trời mưa khiến đường chạy có phần trơn trượt, lúc về đích thì cơ đùi có phần cứng lại nhưng tôi cảm nhận rõ sự tiến bộ của mình. Tôi cũng rất vui vì mình không chỉ có thành tích tốt hơn mà còn tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm, biết lắng nghe cơ thể và phân phối sức tốt hơn. Tôi sẽ cố gắng dành thời gian để tập chạy, tiếp tục cải thiện thông số của mình và có thể thử sức ở những cự ly khác nữa”, Trâm Anh chia sẻ.

Nhan sắc rạng ngời của Phương Linh

Cũng là một gymer nổi tiếng mới đến với chạy bộ được vài tháng, người đẹp Phương Linh bày tỏ sự vui mừng khi hoàn thành tốt cự ly 21km: “Mặc dù trong quá trình chạy rất mệt nhưng khi về đến đích, tôi cảm thấy rất hạnh phúc đến mức quên hết sự mệt mỏi trước đó”, người đẹp chia sẻ.

Phương Linh là một HLV fitness ở Hà Nội và đã có khoảng 7 năm gắn bó với bộ môn này. Cô sở hữu chiều cao 1m68 cùng số đo ba vòng nóng bỏng 85-57-98 cm. Người đẹp đã có khoảng hơn nửa năm theo đuổi chạy bộ. Với nền tảng thể thao vững chắc, Phương Linh đặt mục tiêu chinh phục cự ly 42km trong thời gian tới.