Chelsea nhắm 6 HLV thay thế, tính sa thải Maresca sau phát ngôn "lệch chuẩn"

Sau chiến thắng khá nhẹ nhàng trong cuộc tiếp đón Everton tại Stamford Bridge, HLV Enzo Maresca bất ngờ đi chệch “kịch bản quen thuộc”. Thay vì tận hưởng 3 điểm, HLV người Ý thừa nhận 48 giờ trước trận là “quãng thời gian tồi tệ nhất” kể từ khi ông đặt chân đến Chelsea.

Chelsea vừa đánh bại Everton ở Ngoại hạng Anh

Đáng chú ý hơn, Maresca còn bóng gió rằng ông không nhận được đủ sự ủng hộ từ những người xung quanh, dù không nêu đích danh. Với lịch sử thay tướng liên tục của Chelsea, những phát biểu này chắc chắn không thể khiến thượng tầng CLB cảm thấy yên tâm.

Dù chưa chắc sẽ dẫn tới một cuộc chia tay ngay lập tức, ban lãnh đạo Chelsea hoàn toàn có thể đã bắt đầu cân nhắc các phương án dự phòng. "The Blues" có nhiều lựa chọn: từ việc chiêu mộ một HLV đang tại vị cho tới trao cơ hội cho những cái tên hiện đang “tự do”.

HLV Maresca nguy cơ mất việc vì phát ngôn lệch chuẩn

Vậy nếu Maresca phải ra đi, ai có thể ngồi vào ghế nóng tại Stamford Bridge?

🏆 Zinedine Zidane – Nhà vô địch nối dài bảng vàng

HLV Zinedine Zidane đang thất nghiệp kể từ khi rời Real Madrid lần thứ hai vào năm 2021. Dẫu vậy, điều đó không ngăn cản ông liên tục được liên hệ với các bến đỗ lớn, từ Manchester United cho tới đội tuyển Pháp.

Kinh nghiệm của Zidane là điều không cần bàn cãi: ba Champions League, hai chức vô địch La Liga cùng hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ khác. Nếu cập bến Tây London, đó chắc chắn sẽ là một “bom tấn” thực sự với Chelsea. Vấn đề chỉ là liệu Zidane có hứng thú hay không.

HLV Zidane là cái tên mà nhiều đội bóng phải ao ước

🏴 Gareth Southgate – Lựa chọn an toàn nhưng đầy toan tính

Sau khi rời ghế HLV trưởng đội tuyển Anh, Gareth Southgate nhiều lần khẳng định ông chưa vội quay lại công việc huấn luyện. Tuy nhiên, tiềm lực và nguồn lực tại Chelsea có thể đủ sức khiến ông phải cân nhắc.

Điểm trừ là Southgate đã gần 20 năm không làm việc tại Premier League, kể từ khi chia tay Middlesbrough năm 2009. Dẫu vậy, kinh nghiệm dẫn dắt một tập thể nhiều ngôi sao ở ĐT Anh vẫn là thứ Chelsea có thể xem trọng.

🌱 Liam Rosenior – Canh bạc trẻ trung của Todd Boehly

Todd Boehly hoàn toàn có thể tận dụng các mối quan hệ trong hệ sinh thái bóng đá của mình để mang về một trong những HLV trẻ triển vọng nhất hiện nay. Liam Rosenior gây dựng tên tuổi tại Derby County và Hull City trước khi sang Pháp dẫn dắt Strasbourg từ năm 2024.

Mùa trước, ông giúp Strasbourg cán đích ở vị trí thứ bảy. Dù mới gia hạn hợp đồng, việc CLB thuộc sở hữu của BlueCo khiến một thương vụ dành cho Rosenior không quá phức tạp về mặt pháp lý.

HLV Lampard có thể trở lại Chelsea một lần nữa

🔵 Frank Lampard – Huyền thoại trở lại, lần nữa?

Ý tưởng Frank Lampard quay lại Stamford Bridge có thể khiến nhiều người bật cười, nhưng thực tế thì điều này không hề xa lạ. Biểu tượng của Chelsea từng hai lần ngồi ghế HLV tại đây.

Quan trọng hơn, Lampard đang phục hồi mạnh mẽ danh tiếng huấn luyện của mình khi đưa Coventry City bay cao ở Championship, với viễn cảnh thăng hạng Premier League rất rõ ràng.

🍀 Brendan Rodgers – Người cũ Tây London

Brendan Rodgers có mối liên hệ sâu sắc với Chelsea khi từng khởi nghiệp huấn luyện trong học viện CLB. Sau đó, ông ghi dấu ấn tại Swansea, Liverpool và Leicester.

Hai giai đoạn đầy danh hiệu tại Celtic càng khiến Rodgers trở thành cái tên đáng cân nhắc. Hiện Rodgers đang tự do sau khi rời Celtic trong bối cảnh không mấy êm đẹp, ông là một lựa chọn sẵn sàng cho Chelsea.

HLV Ten Hag hiện đang thất nghiệp

🧠 Erik Ten Hag – Phương án bất ngờ nhưng thực dụng

Erik Ten Hag là cái tên gây ngạc nhiên. Ông bị Manchester United sa thải dù từng mang về League Cup và FA Cup. Quãng thời gian ngắn ngủi tại Bayer Leverkusen cũng kết thúc theo cách khó hiểu, khi ông bị cho nghỉ chỉ sau hai vòng đấu.

Điều đó có thể khiến Chelsea dè chừng, nhưng với chi phí không quá cao và tiềm năng mang lại danh hiệu, Ten Hag hoàn toàn có thể nổi lên như một ứng viên đáng chú ý cho chiếc ghế nóng của "The Blues".