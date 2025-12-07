Sững sờ VĐV marathon tim ngừng đập 90 phút vẫn được cứu sống thần kỳ

Cuộc thi chạy đường núi Lake Como Marathon Trail ở miền bắc Italia đã trở thành tâm điểm thể thao thế giới khi Jiri Marzi, 18 tuổi, bất ngờ sống lại sau 90 phút tim ngừng đập, một trường hợp sống sót được xem là “phép màu y khoa”.

Jiri Marzi được cứu sống thần kỳ dù tim của cậu đã ngừng đập suốt 90 phút

❄️ Lạc đường, ngừng tim và cơ thể hạ nhiệt xuống 21°C

Trong cuộc đua 27/9, Jiri bị lạc khỏi đường chạy và gục xuống ở độ cao khoảng 2.000m, chỉ mặc áo phông và quần short thấm ướt trong nhiệt độ băng giá. Cậu rơi vào tình trạng hạ thân nhiệt nghiêm trọng, cơ thể lạnh đến mức chỉ còn 21°C, trước khi tim ngừng đập khoảng 90 phút.

Chính tình trạng hạ thân nhiệt sâu, thường gây nguy hiểm lại trở thành yếu tố nghịch lý giúp cậu không bị tổn thương não, cho phép đội cứu hộ thực hiện hồi sức tim phổi kéo dài và dùng phương pháp ECMO (hệ thống tuần hoàn máu bên ngoài cơ thể để hỗ trợ chức năng sống cho những bệnh nhân gặp các vấn đề về cấp cứu suy hô hấp và suy tim.) để đưa Jiri trở lại sự sống.

🏔️ Cuộc giải cứu ở vùng núi tuyết

Đội cứu hộ sau khi phát hiện Jiri đã lập tức tiến hành sơ cứu và đưa cậu tới bệnh viện Papa Giovanni XXIII (Bergamo). Các bác sĩ cho biết chính tuổi trẻ, thể trạng khỏe mạnh và quy trình cứu hộ, cấp cứu được thực hiện cực nhanh, cực chuẩn đã giúp Jiri vượt qua cửa tử.

TS Luca Lorini, giám đốc khoa cấp cứu và hồi sức của bệnh viện, nói: “Cậu ấy sống sót nhờ thể lực tốt, nhưng quan trọng nhất là việc có những người ở cạnh biết phải làm gì và làm thật nhanh. Kỹ năng ECMO đã cứu Jiri”.

Nơi Jiri được cứu hộ trên độ cao 2.000m

✨ Hồi sinh kỳ diệu

Jiri phải thở máy sáu ngày, nằm hồi sức chín ngày, điều trị hai tuần tại bệnh viện và trải qua một tháng phục hồi chức năng. Cậu vừa trở lại trường âm nhạc ở Griante tuần trước.

Gặp lại đội cứu hộ khi được trao lại số bib số 7 hôm xảy ra tai nạn, Jiri xúc động: “Nếu hôm nay tôi còn sống, tất cả là nhờ họ. Tôi đã nghĩ mình không thể qua khỏi… Khi tỉnh lại, việc đầu tiên tôi hỏi là: 'Họ có trao cho tôi chiếc huy chương không'? Điều xảy ra giống như một phép màu”.