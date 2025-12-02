HLV "tác động vật lý" vào vùng nhạy cảm nữ VĐV, gây tranh cãi ở giải chạy Hàn Quốc

Giải Marathon Quốc tế Incheon 2025 đang gây tranh cãi mạnh mẽ sau khoảnh khắc vận động viên Lee Su Min về đích, khi huấn luyện viên Kim Wan Gi tiến đến đỡ và phủ khăn lên cơ thể cô. Hình ảnh Lee Su Min nhăn mặt, hất tay ra khỏi huấn luyện viên lập tức gây phản ứng dữ dội trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng “tay huấn luyện viên đưa xuống quá thấp” và đặt nghi vấn về hành vi không phù hợp.

Trang thông tin Hani (Hàn Quốc) mô tả "HLV có tác động vật lý với nữ VĐV"

🏃‍♀️ Khoảnh khắc gây tranh cãi

Sự việc xảy ra ngay sau khi Lee Su Min về đích với thành tích 2 giờ 35 phút 41 giây, dẫn đầu các nữ VĐV Hàn Quốc. HLV Kim Wan Gi bước tới đỡ phần thân trên và phủ khăn, hành động vốn phổ biến trong marathon để tránh VĐV ngã quỵ hoặc hạ thân nhiệt. Tuy nhiên, Lee Su Min nhăn mặt, hất tay ra, khiến khán giả và cư dân mạng lo ngại về mức độ chạm vào cơ thể cô.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận đặt câu hỏi: “Ông ấy không chỉ đặt khăn, hành động gì thế này?”, “Có nên xem đây là quấy rối tình dục không?”, hay: “Hình ảnh này rõ ràng nhưng chưa biết bối cảnh, liệu có cố ý hay không?”. Trang thông tin Hani thì mô tả "HLV có tác động vật lý với nữ VĐV".

📣 VĐV lên tiếng

Lee Su Min sau đó đã đăng tải trên Instagram giải thích rõ ràng, cô không coi sự việc là quấy rối tình dục, nhưng cảm thấy cơn đau dữ dội do lực đỡ bất ngờ, đặc biệt vùng ngực và rốn, khiến cô khó chịu và phản xạ hất tay ra.

Cô cho biết: “Vấn đề không phải là ý định tình dục, mà là cơn đau mạnh từ hành động bất ngờ và quá mạnh ngay sau khi về đích. Lúc đó tôi khó thở, hoảng loạn và lực tác động khiến tôi không thể dễ dàng tránh ra”.

Lee Su Min cũng nhấn mạnh cô đã gặp trực tiếp HLV Kim để bày tỏ hành động “quá mạnh” của ông là không phù hợp, nhưng không nhận được lời xin lỗi cụ thể. Cô đang điều trị hai tuần tại bệnh viện để phục hồi cả về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời lo lắng về hợp đồng thi đấu và tương lai sự nghiệp.

👨‍🏫 Phản hồi từ HLV

Huấn luyện viên Kim Wan Gi giải thích rằng hành động của ông nhằm ngăn ngừa VĐV ngã hoặc chấn thương: “Trong marathon, nhiều nữ VĐV ngã ngay sau vạch đích. Việc đỡ và phủ khăn là bình thường. Tôi không có ý xâm phạm, nhưng lực tác động có thể khiến cô ấy đau”.

Ông cho rằng việc khán giả nhìn từ truyền hình có thể hiểu sai, bởi trên thực tế, các tình huống VĐV kiệt sức cần hỗ trợ vật lý là rất phổ biến.

Sự việc nhanh chóng bùng nổ một phần do văn hóa Hàn Quốc, nơi tiếp xúc cơ thể giữa nam và nữ được xem xét cực kỳ nghiêm ngặt. Các hành vi tưởng chừng vô hại như đặt tay lên vai, đỡ khi ngã hay chạm nhẹ đều có thể bị hiểu nhầm nếu người bị chạm cảm thấy không thoải mái. Luật pháp Hàn cũng nhấn mạnh rằng cảm nhận của nạn nhân quyết định hành vi có thể coi là quấy rối hay không, dù người tác động không có ý đồ xấu.

Các chuyên gia văn hóa và thể thao khuyến nghị, trong môi trường Hàn Quốc, hạn chế tối đa tiếp xúc cơ thể nếu không cần thiết, dùng lời nói để hướng dẫn, giải thích trước khi hỗ trợ vật lý là biện pháp phòng ngừa tốt nhất.