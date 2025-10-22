Hot girl Vy Phan làm nóng giải chạy tại TP.HCM, nói gì về cô gái “thả rông” chạy bộ?

🔥 Vy Phan nóng bỏng gây “sốt” giải chạy tại TP.HCM

Tại Viet Nam Women Run 2025, giải chạy được tổ chức để tôn vinh phụ nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) diễn ra cuối tuần qua ở TP.HCM, Vy Phan đã tham dự cự ly 21km. Cô lọt vào top 7 chung cuộc với thành tích 1 giờ 42 phút.

Hình ảnh nóng bỏng trên đường chạy của Vy Phan mới đây

Đặc biệt, phong cách khỏe khoắn và lối ăn mặc khá nóng bỏng của Vy Phan gây ấn tượng mạnh mẽ trong cuộc thi. Hình ảnh tham gia tranh tài của người đẹp này sau đó được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn chạy bộ và nhận được nhiều lời khen.

“Vì đây là giải chạy phong trào tôn vinh phái nữ, tôi đến giải với tinh thần vui vẻ, không đặt nặng về thành tích. Bên cạnh đó, tôi đang trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng vào cuối năm mà gần nhất là Gia Lai City Trail 42km vào đầu tháng 11”, Vy Phan chia sẻ.

💥 Lên tiếng về cô gái “thả rông” đi chạy bộ

Vy Phan nổi tiếng trong làng chạy phong trào bởi bảng thành tích đồ sộ, tình yêu với thể thao, nguồn năng lượng dồi dào của một cô gái dạy nhảy. Người đẹp này có sở thích thực hiện những bài nhảy ngẫu hứng, đẹp mắt ở các giải chạy mà mình tham gia.

Nữ gymer "thả rông" đi chạy bộ gây tranh cãi

Bên cạnh đó, Vy Phan cũng là một người đẹp ưu chuộng phong cách thoải mái, nóng bỏng trên cả đường chạy và cuộc sống ngoài đời. Cô cũng thường xuyên “đốt mắt” bạn bè, fan bằng các bộ ảnh bikini.

Những ngày vừa qua, làng chạy Việt Nam “dậy sóng” trước việc một cô gái tại TP.HCM đi chạy bộ với trang phục nhạy cảm. Theo đó, không chỉ khoe body nóng bỏng, cô gái này gây ra tranh cãi khi chỉ mặc một chiếc áo bra cực nhỏ, không mặc áo ngực và mặc một chiếc quần ngắn, bó sát, phần nào để lộ những điểm nhạy cảm.

Cũng là một người đẹp ưu chuộng phong cách nóng bỏng, Vy Phan nhận xét: “Tôi biết bạn này là một gymer. Bạn theo đuổi phong cách sexy, thích khoe hình thể đẹp. Tôi thấy điều này là bình thường vì tôi cũng rất thích phong cách này, đặc biệt là hâm mộ các bạn nữ có body đep.

Tuy nhiên, tôi nghĩ vấn đề ở đây là trang phục của bạn không phù hợp với chạy bộ. Đặc biệt, đôi giày bạn ấy mang cũng hoàn toàn không phải là giày chạy bộ”, Vy Phan nhận xét.