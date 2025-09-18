Chuyện nóng pickleball: Quá đam mê rồi "xa lánh" vợ, bị nghi "có bồ" bên ngoài

Pickleball đang trở thành trào lưu khắp thế giới, môn thể thao này mang lại lợi ích sức khỏe và tính kết nối xã hội cao. Tuy nhiên, không ít câu chuyện “drama” xoay quanh việc chơi pickleball, đặc biệt là gây mâu thuẫn trong các mối quan hệ vợ chồng.

Một trong những câu chuyện gây chú ý gần đây được chia sẻ trên diễn đàn là trường hợp người chồng bị vợ nghi ngờ “có bồ” bên ngoài, vì anh thường đi chơi pickleball dù đang bị đau đầu gối và lưng, do đó nên thường “xa lánh” chuyện tình cảm với vợ khi về nhà.

Cô vợ nghi ngờ chồng có tình nhân bên ngoài vì thường xuyên "xa lánh" mình. Ảnh minh họa

❤️‍🩹 Từ chuyện thể thao đến nghi ngờ trong hôn nhân

Nhiều chủ đề trên các diễn đàn và nhóm mạng xã hội chia sẻ tình huống người chơi pickleball bị người thân đặt dấu hỏi về sự chân thật và chuyện “ngoài luồng”. Một người đàn ông chia sẻ rằng anh bị đau lưng và đầu gối gần một tháng, không thể “gần gũi” vợ, nên bị vợ khẳng định chắc nịch là có bồ bên ngoài.

Cộng đồng mạng đã phản ứng với nhiều bình luận hài hước, châm biếm nhưng cũng không thiếu những lời khuyên sâu sắc về cách xử lý tình huống.

Pickleball, theo chuyên gia, là môn thể thao đôi yêu cầu phối hợp chặt chẽ, trao đổi chiến thuật và nhiều cử chỉ giao tiếp thân mật như chạm tay, ôm... Những hành động này dù vô hại nhưng trong bối cảnh quan hệ gia đình, dễ gây hiểu nhầm, ghen tuông không đáng có.

🧠 Góc độ tâm lý và pickleball

Từ góc nhìn tâm lý, sự nghi ngờ xuất phát từ thiếu thông tin minh bạch và cảm giác bị “bỏ rơi” khi người bạn đời quá mê thể thao mà quên đi trách nhiệm chăm sóc tình cảm gia đình. Việc đau đầu gối, đau lưng nếu không được truyền đạt rõ ràng hoặc không có sự chia sẻ đồng hành cùng nhau dễ dàng bị hiểu nhầm là dấu hiệu che giấu một điều gì đó.

Chuyên gia pickleball nhấn mạnh, ngoài kỹ thuật đánh, những nguyên tắc trong giao tiếp và giới hạn hành động cần được tuân thủ, ví dụ như tuân thủ “5 không”: không ôm vai bá cổ, không chat riêng khuya, không quên vợ ở nhà, không quá nhiệt tình chỉ dẫn chiến thuật riêng, và không giấu hình ảnh hay video riêng tư.

💬 Bình luận từ cộng đồng mạng về chuyện trên

"Chị em thường có linh cảm khá chuẩn, nên cứ thật thà với vợ để tránh rắc rối nhé", một tài khoản là nữ bình luận. "Nếu thật sự đau mà còn đi chơi thì chịu, còn không thì khai thật thôi anh ơi. Chân thành luôn được đánh giá cao và được tin tưởng hơn là giấu giếm", người thứ hai cho biết.

"Cuộc chơi là để gắn kết, đừng để nó là nguyên nhân khiến tình cảm rạn nứt. Nếu gặp chuyện về sức khỏe nên có thời gian dưỡng thương và cũng nên chia sẻ thẳng thắn với vợ để nhận được sự cảm thông", tài khoản tiếp theo chia sẻ quan điểm.