Á hậu Huyền My chấn thương vì pickleball, hoa khôi Đặng Yến khoe danh hiệu

🏥 Á hậu Huyền My chấn thương vì pickleball

Mới đây trên trang cá nhân của mình, á hậu Nguyễn Trần Huyền My đã chia sẻ thông tin bản thân đang trong thời gian dưỡng thương. Theo người đẹp tiết lộ, cô đã bị đau ở đầu gối, lưng và cánh tay sau một thời gian tập luyện pickleball liên tục.

Á hậu Huyền My bị đau đầu gối, tay và lưng, phải nghỉ ngơi khoảng hơn 1 tuần

Huyền My chia sẻ chấn thương của cô không đáng lo ngại, chỉ cần nghỉ ngơi khoảng hơn 1 tuần là có thể trở lại sân. Dù vậy, cô được khuyên nên sử dụng băng đầu gối trong thời gian sắp tới để hạn chế tái phát chấn thương.

Trước đó, nàng á hậu xinh đẹp này đã có gần 1 năm tiếp xúc với pickleball nhưng chỉ chính thức tập luyện đều đặn trong thời gian gần đây. Huyền My tiết lộ bản thân gần như từ bỏ niềm đam mê với golf để chuyển hẵn sang pickleball vì cảm thấy bộ môn mới này rất vui, kết nối tốt với bạn bè. Thậm chí nàng hậu cao 1m74 còn thuê HLV để có thể nhanh tiến bộ.

🏆 Đặng Yến lập cú đúp danh hiệu chỉ trong 2 ngày

Hoa khôi nổi tiếng của làng pickleball Đặng Yến đã chia sẻ việc bản thân liên tiếp giành được kết quả tốt ở 2 giải đấu chỉ trong vòng 2 ngày.

Đặng Yến giành 2 danh hiệu trong 2 ngày liên tiếp

Theo đó cuối tuần vừa qua, người đẹp quê Kon Tum đã giành ngôi á quân ở một giải đấu tổ chức theo thể thức đồng đội tại TP.HCM. Chỉ một ngày sau đó, Đặng Yến tiếp tục giành hạng Ba ở nội dung đôi nam nữ 4.5 cũng tại một giải đấu phong trào khác ở TP.HCM. Nhiều người đã bày tỏ sự thán phục về nền tảng thể lực dồi dào cũng như tài năng pickleball của hot girl cao 1m70 này.

Dù vậy, đối với những bạn bè đã biết về Đặng Yến thì sẽ không ngạc nhiên. Bởi lẽ, cô có nền tảng thể thao tốt khi từng là chủ công bóng chuyền và giành được HCV cấp tỉnh. Ngoài ra, cô nàng cũng duy trì lịch tập luyện và thi đấu rất đều đặn.

🏃‍♂️ Dàn hot girl tích cực tập luyện, chuẩn bị cho loạt giải đấu lớn

Trong 2 ngày 20 và 21/9 tới đây, tại TP.HCM sẽ diễn ra khá nhiều giải đấu pickleball phong trào, thu hút nhiều tay vợt tham gia, đặc biệt là các người đẹp. Để chuẩn bị cho các giải đấu này, dàn hot girl pickleball hiện đang say sưa tập luyện, chuẩn bị cho giải đấu.

Kiên Thúy Vi và dàn hot girl tập luyện cho một loạt giải đấu lớn vào cuối tuần

Tham gia nội dung đôi nam nữ trình độ 5.0 tại một giải đấu ở phường Bình Thạnh, gymer Kiên Thúy Vi cho biết cô sẽ ra sân đều đặn cho đến sát ngày đánh giải để duy trì cảm giác bóng. Cô cũng sẽ xen kẽ một số bài bổ trợ của gym để tăng sức mạnh.

Trong khi đó, Moon Võ sẽ tham dự một giải đấu rất lớn, quy tụ nhiều người nổi tiếng diễn ra ở phường Bảy Hiền trong ngày 20/9. Cô cho biết bản thân đặt kỳ vọng mình sẽ có thể góp mặt ở chung kết dù có rất nhiều đối thủ mạnh tại giải.