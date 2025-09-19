Chuyện nóng pickleball: Chồng "bốc hỏa" vì vợ say mê nhắn tin với nam VĐV đánh cặp

🔥 Chồng bốc hỏa vì vợ say mê nhắn tin với nam VĐV đánh cặp

Pickleball, môn thể thao đang nhanh chóng chiếm được cảm tình của người Việt bởi tính cộng đồng, giao lưu nhưng không ít lần cũng làm "dậy sóng" dư luận với những câu chuyện đời tư gây chú ý. Vừa qua, một câu chuyện nóng được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn pickleball khi một người chồng nổi cơn ghen dữ dội, giận dữ vì vợ mình quá say mê nhắn tin, trò chuyện riêng tư với một nam vận động viên đánh cặp.

Chồng có lý do khi vợ nhắn tin quá nhiều với bạn đánh cặp, vợ cũng cần tiết chế hơn để chơi thể thao và giữ hạnh phục gia đình. Ảnh minh họa

Chuyện bắt đầu khi chị H.L, ngày càng thân thiết với đồng đội nam, anh T, khi cả hai cùng nhau đánh cặp trong thời gian khá dài. Tần suất tập luyện cùng nhau, những lần đánh đôi ăn ý, những lời động viên ủng hộ qua tin nhắn dần tạo nên mối liên kết không chỉ đơn thuần trên sân đấu.

Tuy nhiên, điều khiến chồng chị HL, anh N, không khỏi bức xúc là việc hai người thường xuyên nhắn tin qua lại ngoài giờ tập, thậm chí tin nhắn nhiều đến mức anh cảm giác như không thể chen vào cuộc sống của vợ mình. Mỗi khi hỏi chuyện, chị đều né tránh hoặc nói chỉ là bạn đồng đội, bạn bè bình thường.

Tranh cãi giữa hai vợ chồng ngày càng gay gắt khi một lần anh N nhìn thấy vợ say mê nhắn tin với đối tác đánh cặp tới khuya vẫn chưa đi ngủ. Anh giận dữ và lên tiếng cảnh báo nhưng không nhận được sự hợp tác thuyết phục. Không khí gia đình từ đó trở nên căng thẳng, mối quan hệ vốn rất tốt bỗng trở nên rạn nứt nghiêm trọng.

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở một gia đình mà nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng pickleball, trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi về ranh giới trong thể thao và đời sống, về sự cân bằng giữa đam mê cá nhân và trách nhiệm gia đình.

Theo chia sẻ từ nhiều người trong giới pickleball, việc đánh đôi và chơi cùng đồng đội là điều bình thường, thậm chí rất cần thiết để phát triển kỹ năng và chiến thuật. Tuy nhiên, văn hóa chơi thể thao đôi cũng đặt ra những "vùng xám" khó xử về cảm xúc. Sự va chạm, gần gũi, những lần ăn mừng hay tin nhắn tình cảm có thể dễ dàng được hiểu sai hoặc tạo nên rung động ngoài dự kiến.

Về phía anh N, việc anh cảm thấy khó chịu là điều đương nhiên và để giữ gìn hạnh phúc gia đình cả anh và vợ cần đối thoại cởi mở tìm ra hướng xử lý, thay vì nổi nóng.

💬 Cộng đồng mạng xôn xao bàn tán trước câu chuyện này

Một người dùng bình luận trên diễn đàn về câu chuyện: "Thể thao càng phát triển càng có nhiều câu chuyện như này. Đúng là tình cảm trên sân khó quản lý, nhưng điều quan trọng nhất là sự tin tưởng trong gia đình".

Tài khoản tiếp theo : "Đánh đôi với đồng đội khác giới mà lại nhắn tin suốt ngày thì khó tránh khỏi nghi ngờ. Nhưng cũng cần tỉnh táo để biết đó là bàn chiến thuật hay tin nhắn về chuyện tình cảm".

Tài khoản thứ ba cho biết: "Mình thấy pickleball rất hay, giúp tăng cường sức khỏe và kết nối bạn bè. Nhưng chuyện này cho thấy vẫn cần có ranh giới rõ ràng và sự tôn trọng tình cảm gia đình".

Một cô gái cũng chơi pickleball đưa ra ý kiến: "Mình là vợ mà nếu chồng mình có người nhắn tin suốt thì cũng khó chịu lắm. Nhưng nên nói chuyện thẳng thắn để hiểu nhau, đừng để thành mâu thuẫn hay nghi ngờ thiếu căn cứ".