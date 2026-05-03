Bị chẩn đoán chỉ sống thêm 6 tháng, VĐV Olympic đánh bại cả... "tử thần"

Trong thế giới thể thao đỉnh cao, nơi những con số, huy chương và kỷ lục thường được xem là thước đo tối thượng, câu chuyện của Oscar Chalupsky (năm nay 63 tuổi) lại mở ra một định nghĩa khác về chiến thắng, nơi đối thủ không phải là con người, mà là chính tử thần.

Đã 7 năm kể từ ngày nhận "án tử", Oscar Chalupsky vẫn chiến đấu với sức khỏe và tiếp tục thi đấu thể thao

Khi bản án được tuyên… và cuộc đời rẽ lối

Năm 56 tuổi, nhà vô địch thế giới 12 lần ở nội dung surfski (một dạng đua thuyền kayak đường biển đầy khắc nghiệt) nhận chẩn đoán mắc Multiple Myeloma, một dạng ung thư máu nguy hiểm. Các bác sĩ không vòng vo: "Ông chỉ còn khoảng 6 tháng để sống, tối đa 5 năm nếu phép màu xảy ra".

Đó là khoảnh khắc mà bất kỳ vận động viên nào, dù từng chinh phục đại dương hay bục vinh quang Olympic, cũng có thể gục ngã. Nhưng Chalupsky thì không.

“Tôi chỉ khóc đúng một phút”, ông kể lại, ngắn gọn như cách một VĐV quen với việc tối ưu từng nhịp thở trên sóng lớn. “Sau đó, tôi tự hỏi: tiếp theo phải làm gì?”.

Bản năng của một nhà vô địch

Chalupsky từng tham dự Olympic Barcelona 1992, nơi ông đại diện cho Nam Phi tranh tài ở cấp độ cao nhất. Nhưng những con sóng ở Barcelona không là gì so với cơn bão mang tên ung thư.

Điều đáng chú ý là cách ông tiếp cận căn bệnh, không phải như một bệnh nhân, mà như một đối thủ.

Trong thể thao, đặc biệt là các môn sức bền như surfski, khả năng “đọc trận đấu” và thích nghi là yếu tố sống còn. Chalupsky mang chính tư duy đó vào hành trình điều trị, khi một phương pháp ngừng hiệu quả, ông chuyển sang phương án khác. Khi cơ thể suy kiệt, ông điều chỉnh cường độ vận động. Không có chỗ cho tuyệt vọng, chỉ có điều chỉnh chiến thuật.

Cái giá của sự sống: Những vết sẹo và khoảng trống

Bảy năm sau “án tử”, Chalupsky vẫn sống. Nhưng chiến thắng này không hề miễn phí.

Căn bệnh và các liệu pháp điều trị đã để lại dấu ấn khắc nghiệt, một phần hộp sọ bị loại bỏ, những lỗ hổng trên đầu, thậm chí mất đi một phần tai. Đó không còn là cơ thể của một VĐV đỉnh cao theo nghĩa truyền thống, mà là một “bản đồ chiến tranh” với đầy vết tích.

Có những ngày ông không đủ năng lượng để vận động. Có những giai đoạn, mọi phương pháp điều trị đều rơi vào bế tắc. Ung thư, như một đối thủ lì lợm, liên tục thay đổi chiến thuật. Nhưng Chalupsky chưa từng bỏ cuộc.

Thi đấu theo cách khác

Nếu trước đây ông chiến đấu với sóng gió đại dương, thì giờ đây, mỗi bước đi, mỗi bài tập nhẹ, mỗi lần cầm mái chèo trở lại đều là một chiến thắng.

“Chuyển động giúp tôi mạnh mẽ hơn”, ông nói. Không còn là những cuộc đua hàng chục km, mà là những bước đi nhỏ, nhưng mang ý nghĩa lớn hơn bất kỳ danh hiệu nào.

Điều đáng kinh ngạc là Chalupsky vẫn tiếp tục gắn bó với thể thao, truyền cảm hứng qua các buổi huấn luyện, chia sẻ hành trình cá nhân và xuất bản cuốn tự truyện No Retreat, No Surrender, một lời khẳng định sống đúng nghĩa, không rút lui, không đầu hàng.

Trong thể thao hiện đại, nơi mọi thứ đều được lượng hóa bằng thống kê, câu chuyện của Chalupsky là một ngoại lệ hiếm hoi, nơi chiến thắng không được đo bằng thời gian hay điểm số, mà bằng số ngày còn được sống trọn vẹn.

Bảy năm sau khi bị tuyên “án tử”, ông vẫn ở đây, vẫn chiến đấu, vẫn truyền cảm hứng.