Scandal "ao làng" SEA Games: Gian lận "doping kĩ thuật số", trao 2 HCV cho 2 đội

💻 Khi SEA Games bước vào thời đại công nghệ

SEA Games từ lâu đã đi kèm với những scandal doping, gian lận hay tổ chức thiếu minh bạch, khiến nhiều người chua chát gọi đây là “ao làng” ở tầm khu vực. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ và sự xuất hiện của môn Esports tại Đại hội, những vụ việc tiêu cực giờ đây tinh vi hơn, khó kiểm soát hơn và mang tính kỹ thuật cao.

Esports, môn chơi mới và ban tổ chức đối diện với gian lận "doping mới"

Khái niệm “doping kĩ thuật số” ra đời để chỉ hành vi lợi dụng lỗi, bug trong game nhằm tạo lợi thế không công bằng, tương tự như doping trong thể thao truyền thống.

Sự cố này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả thi đấu mà còn đặt ra thách thức lớn về tinh thần fair‑play và minh bạch trong tổ chức, khi Esports ngày càng được coi là môn thể thao chính thức, được tính huy chương, và thu hút sự quan tâm đông đảo của khán giả Đông Nam Á.

SEA Games 33 khai mạc ngày 9/12/2025 hứa hẹn sẽ là kỳ Đại hội đặt nhiều kỳ vọng về công bằng trong thi đấu, đồng thời là cơ hội để các quốc gia hoàn thiện khâu giám sát Esports.

🏅 Bài học từ SEA Games 2023: Hai HCV cho Singapore và Indonesia

Tại SEA Games 32 năm 2023 ở Campuchia, đội VALORANT Singapore giành huy chương vàng lần đầu tiên. Tuy nhiên, chiến thắng của họ ngay lập tức vấp phải tranh cãi.

Đội Indonesia cáo buộc Singapore lợi dụng lỗi camera của nhân vật Cypher để theo dõi vị trí đối thủ, từ đó giành lợi thế không công bằng, hành vi mà Indonesia gọi là “doping công nghệ”. Trận chung kết bị tạm hoãn, Indonesia yêu cầu tạm dừng kỹ thuật khi đang thua 4-10 ở set 2, nhưng sau đó không tiếp tục thi đấu.

Singapore phản bác, khẳng định họ không vi phạm luật, bởi cách đặt camera không bị cấm trong quy tắc kỹ thuật của giải. Mặc dù vậy, để giải quyết tranh cãi và đảm bảo tinh thần thể thao, ban tổ chức SEA Games quyết định trao chung huy chương vàng cho cả hai đội.

Sự kiện này trở thành bài học rõ ràng, Esports tại SEA Games cần có luật chơi minh bạch, giám sát kỹ thuật chặt chẽ, và tinh thần fair‑play được tôn trọng tuyệt đối.

Sự việc cũng nhắc nhở các quốc gia tham dự SEA Games 33, khi Esports ngày càng phát triển, những quy định cũ về doping và gian lận thể chất là chưa đủ.

Cần bổ sung hướng dẫn rõ ràng về gian lận kỹ thuật số, kiểm soát bug/exploit (lỗi trong games/lợi dụng lỗi) trong game, và thiết lập hệ thống giám sát chặt chẽ để đảm bảo kết quả thi đấu minh bạch, công bằng, và niềm tin của khán giả không bị lung lay.

Tại SEA Games 33, môn Esports có tổng 6 bộ huy chương, thi đấu từ 13 tới 19/12.