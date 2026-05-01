VĐV từng là “trò cười Olympic” trở thành "nhà vô địch" mà không huy chương

Tại Thế vận hội Mùa đông 1988, cái tên Eddie "Đại bàng" từng bị gắn với hai chữ “về chót”. Nhưng gần bốn thập kỷ sau, ông lại trở thành một trong những câu chuyện truyền cảm hứng đặc biệt nhất lịch sử thể thao.

Michael Edwards không vô địch Olympic mà ông "vô địch" trong lòng người hâm mộ toàn cầu

Kẻ “lạc loài” bước vào Olympic

Sinh 1963 tại Anh, quốc gia gần như không có truyền thống nhảy cầu tuyết, Michael Edwards (biệt danh Eddie) đến với môn thể thao này theo cách không giống ai. Sau khi thất bại ở trượt tuyết đổ đèo, ông chuyển sang nhảy cầu đơn giản vì… không có đối thủ cạnh tranh trong nước.

Không được tài trợ, không huấn luyện bài bản, Eddie phải tự xoay xở mọi thứ. Ông từng mang giày không vừa chân, phải đi tới sáu đôi tất để thi đấu. Thị lực kém, kính thường xuyên bị mờ vì sương, cân nặng lại vượt xa tiêu chuẩn của các VĐV chuyên nghiệp, tất cả khiến ông trở thành “ngoại lệ” đúng nghĩa.

Thế nhưng chính sự khác biệt đó lại đưa Eddie tới Olympic 1988, nơi ông trở thành VĐV đầu tiên đại diện Anh quốc ở nội dung nhảy cầu tuyết.

Về chót… nhưng chiếm trọn trái tim thế giới

Tại Calgary, Eddie thi đấu ở cả hai nội dung và đều xếp cuối cùng. Khoảng cách điểm số giữa ông và các đối thủ là rất lớn, thậm chí gần như không có cơ hội cạnh tranh.

Nhưng điều bất ngờ là, thay vì bị lãng quên, Eddie lại trở thành hiện tượng truyền thông toàn cầu. Hình ảnh một VĐV “không hoàn hảo”, thi đấu bằng tất cả nỗ lực, đã chạm tới cảm xúc của hàng triệu người.

Trong lễ bế mạc, Chủ tịch ban tổ chức thậm chí còn dành lời tôn vinh đặc biệt cho ông, một điều hiếm thấy với một VĐV không đạt thành tích cao. Còn người hâm mộ thì gọi ông bằng cái tên đầy trìu mến: “Eddie the Eagle (Đại bàng)”.

Sự nghiệp của ông được chuyển thể thành phim

Khi thất bại tạo nên di sản

Sự nổi tiếng của Eddie lớn đến mức sau Olympic, Ủy ban Olympic Quốc tế phải đưa ra quy định mới, thường được gọi là “Luật Eddie the Eagle”, nhằm siết chặt tiêu chuẩn tham dự Thế vận hội.

Ông không thể góp mặt ở các kỳ Olympic sau đó, nhưng câu chuyện của Eddie lại bước sang một chương khác. Từ khách mời truyền hình, ngôi sao quảng cáo, cho đến việc được dựng thành phim điện ảnh Eddie the Eagle, cuộc đời ông trở thành nguồn cảm hứng đại chúng.

Dù từng phá sản, rồi quay lại học luật và tốt nghiệp đại học, Eddie vẫn tiếp tục xuất hiện trong các chương trình giải trí, thể thao và truyền hình suốt nhiều năm sau đó.

Eddie không phải là nhà vô địch, thậm chí chưa từng tiệm cận vinh quang. Nhưng chính điều đó lại khiến ông trở nên khác biệt.

Trong một thế giới thể thao đầy áp lực thành tích, câu chuyện của Eddie nhắc người ta rằng, đôi khi giá trị lớn nhất không nằm ở chiến thắng, mà ở việc dám bước ra sân khấu lớn nhất và không bỏ cuộc.

Từ “trò cười Olympic”, Eddie the Eagle đã trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm, sự kiên trì và tinh thần thể thao thuần khiết, thứ khiến ông "vô địch toàn cầu" mà không cần bất kỳ tấm huy chương nào.