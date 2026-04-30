Cầu thủ tìm kiếm vận may ở hộp đêm, ném tiền "như rác" vào vũ nũ thoát y

Trong thế giới hào nhoáng nhưng đầy áp lực của bóng bầu dục Mỹ (NFL), ranh giới giữa sự nổi tiếng và những góc khuất hậu trường đôi khi mong manh hơn người ta tưởng. Câu chuyện của Diego Pavia, một trong những cái tên gây chú ý trước kỳ tuyển chọn NFL Draft 2026 (nơi 32 đội bóng chọn các cầu thủ trẻ, chủ yếu từ bóng bầu dục đại học tại Mỹ) là ví dụ điển hình cho những tranh cãi ngoài sân đấu.

Diego Pavia tìm kiếm vận may ở hộp đêm nhưng có thể điều đó khiến anh gặp vận xui

Một đêm “xả hơi” gây bão

Chỉ vài tuần trước khi NFL Draft diễn ra, Diego Pavia, cựu quarterback (người cầm bóng và điều khiển lối chơi) của Vanderbilt bị ghi lại hình ảnh xuất hiện tại một hộp đêm thoát y ở Albuquerque. Trong đoạn video lan truyền, Pavia tận hưởng bầu không khí và nhiều lần “vung tay” ném tiền lên sân khấu, thậm chí nhắm thẳng vào các vũ công.

Theo nguồn tin, toàn bộ số tiền xuất hiện trong đoạn clip đều do chính Pavia chi trả. Anh có mặt tại đây trong nhiều giờ, kéo dài đến tận rạng sáng. Với một cầu thủ đang trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất sự nghiệp, chờ đợi được chọn tại NFL Draft đây rõ ràng là hình ảnh không mấy tích cực.

Để hiểu vì sao câu chuyện này gây chú ý, cần nhìn lại hành trình của Pavia.

Anh từng là quarterback chủ lực của đội bóng Đại học Vanderbilt, thi đấu ở hệ thống NCAA, cái nôi sản sinh ra phần lớn ngôi sao NFL. Mùa giải gần nhất, Pavia dẫn dắt đội nhà đạt thành tích ấn tượng 10 thắng, 3 thua, đồng thời lọt vào danh sách đề cử Heisman Trophy, giải thưởng danh giá dành cho cầu thủ xuất sắc nhất bóng bầu dục đại học.

Với người hâm mộ, việc lọt vào top ứng viên Heisman đồng nghĩa với tiềm năng bước vào NFL. Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt hơn nhiều.

Vì sao Pavia không được chọn?

Dù sở hữu thành tích tốt, Pavia lại không được bất kỳ đội bóng nào chọn trong 257 lượt pick của kỳ Draft 2026. Đây là cú sốc không nhỏ, bởi anh trở thành cầu thủ lọt top Heisman hiếm hoi “trắng tay”, trường hợp tương tự gần nhất đã xảy ra từ năm 2014.

Giới chuyên môn từ lâu đã đặt dấu hỏi về Pavia, ngoài yếu tố chuyên môn anh có thể hình khá hạn chế, phong cách chơi linh hoạt nhưng chưa cho thấy sự ổn định cần thiết ở cấp độ cao hơn.

Anh cũng mất điểm khi có những phát ngôn gây tranh cãi, đặc biệt là việc công kích ban tổ chức Heisman khi không giành giải, khiến nhiều đội bóng dè chừng. Chính những yếu tố này khiến các đội NFL không mạo hiểm đặt cược vào anh.

Câu chuyện của Pavia phản ánh một thực tế ít được nói đến, NFL không chỉ đánh giá cầu thủ qua thành tích trên sân. Các đội bóng đầu tư hàng triệu USD vào một cầu thủ trẻ, vì vậy họ quan tâm đến kỷ luật cá nhân, khả năng kiểm soát hình ảnh, tinh thần chuyên nghiệp và khả năng thích nghi với áp lực truyền thông.