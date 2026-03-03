Bi-a VN thống trị nhiều đấu trường thế giới: Quyết Chiến, Hoàng Sao thi nhau nâng cúp

👑 Nguyễn Quốc Nguyện vô địch PBA Tour

Đầu tháng 2 năm nay, Nguyễn Quốc Nguyện gây tiếng vang lớn tại PBA Tour, đấu trường carom 3 băng danh giá được Hàn Quốc tổ chức. Tại chặng đấu Welcome Championship 2026, cơ thủ có biệt danh là “Giáo sư bi-a Việt Nam” đã xuất sắc đánh bại tượng đài lừng danh Daniel Sanchez để đăng quang.

Quốc Nguyện vô địch PBA Tour

Cơ thủ người Tây Ban Nha là siêu sao lừng danh của carom 3 băng thế giới với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, trong đó có 4 chức vô địch World Championship khi còn thi đấu ở đấu trường UMB của Hiệp hội carom thế giới. Trước khi thua Quốc Nguyện, Sanchez đang có chuỗi 20 chiến thắng cùng 2 chức vô địch liên tiếp tại PBA Tour. Chức vô địch này cũng mang về cho Quốc Nguyện đến 100 triệu won (gần 1,8 tỷ đồng).

Song song đó, cũng ở chặng đấu này, Nguyễn Đức Anh Chiến với thành tích hạng 3 chung cuộc. Nữ cơ thủ Nguyễn Hoàng Yến Nhi đạt giải thưởng Best Game (cơ thủ có hiệu suất ghi điểm tốt nhất giải). Việc các cơ thủ Việt Nam liên tiếp có danh hiệu ở giải đấu tại Hàn Quốc, quốc gia có nền carom 3 băng phát triển nhất thế giới là minh chứng cho trình độ của các cơ thủ đến từ đất nước hình chữ S.

🏆 Hoàng “Sao” vô địch Premier League Pool 2026

Cuối tháng 2 năm nay, bi-a Việt Nam tiếp tục chứng kiến một danh hiệu mang tính lịch sử khi Dương Quốc Hoàng giành chức vô địch Premier League Pool 2026. Đây là giải đấu thuộc hệ thống Matchroom World Nineball Tour, nơi quy tụ những tay cơ hàng đầu thế giới, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm khắc nghiệt, được ví von như “Ngoại hạng Anh” của làng bi-a pool thế giới.

Hoàng "Sao" vô địch Premier League Pool danh giá

Ở trong trận chung kết, cơ thủ có biệt danh Hoàng “Sao” đã thắng áp đảo với tỉ số 7-3 trước Francisco Sanchez Ruiz, nhà vô địch thế giới người Tây Ban Nha, siêu sao hàng đầu của làng pool quốc tế hiện tại. Đặc biệt, Quốc Hoàng cũng là cơ thủ châu Á đầu tiên vô địch được Premier League Pool danh giá này.

Chiến tích của Dương Quốc Hoàng không chỉ đưa pool Việt Nam lên một tầm cao mới, tề danh cùng các ngôi sao danh tiếng nhất thế giới hiện nay mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những người yêu pool tại Việt Nam.

🥇 Quyết Chiến – Thanh Tự vô địch giải đồng đội thế giới

Sau 2 chức vô địch cá nhân, bi-a Việt Nam đón tiếp một danh hiệu thế giới mang tính tập thể, đó là chức vô địch giải carom 3 băng đồng đội thế giới 2026 ngay đầu tháng 3 vừa qua. Ở giải đấu được tổ chức tại Đức, tuyển bi-a Việt Nam với hai đại diện là Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự đã xuất sắc vượt qua những đội tuyển hàng đầu thế giới.

Thanh Tự và Quyết Chiến vô địch giải đồng đội thế giới 2026

Bại tướng của tuyển Việt Nam có thể kể đến tuyển Thổ Nhĩ Kỳ với cặp “song sát” cực mạnh trong top 10 thế giới Tayfun Tasdemir và Berkay Karakurt, tuyển chủ nhà Đức với “khắc tinh” của Quyết Chiến là Martin Horn hay tuyển Pháp với “Quái kiệt” Jeremy Bury hay tuyển Thụy Điển với kỷ lục gia 45 lần vô địch World Cup Torbjorn Blomdahl. Chức vô địch này cũng đánh giá cột mốc 3 năm liên tiếp vào chung kết, trong đó có 2 lần lên ngôi vô địch của tuyển Việt Nam tại giải.

Việc thâu tóm toàn bộ danh hiệu danh giá nhất ở các giải đấu pool lẫn carom 3 băng trong những tháng đầu năm 2026 đã khẳng định vị thế của bi-a Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Sau giải đồng đội thế giới 2026, chặng World Cup đầu tiên trong năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6-12/4 tại Colombia. Người hâm mộ đang háo hức chờ đợi màn thể hiện tiếp theo của các cơ thủ nước nhà trước dàn sao quốc tế.