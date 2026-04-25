Người đẹp đấu vật cho phép nam giới được nhìn ngắm "vòng 1" của mình

Trong làng đấu vật chuyên nghiệp, không thiếu những nhân vật biết cách gây chú ý ngoài sàn đấu. Nhưng với Steph De Lander, cỗ đã khiến các đấng mày râu thích thú với động thái mới nhất.

Steph De Lander "mở đường" cho các đấng nam nhi khi lỡ nhìn "vòng 1" của cô

Lý do khiến các “ánh nhìn” có cớ biện minh

Mới đây, cựu sao WWE, từng thi đấu dưới tên Persia Pirotta khiến mạng xã hội bật cười khi trả lời một câu hỏi của người hâm mộ trên nền tảng X. Khi được hỏi vì sao cô lại xăm tên mình lên cổ, De Lander đưa ra lời giải thích không thể “lầy” hơn.

Cô viết: “Để khi tôi bắt gặp ai đó nhìn chằm chằm vào "vòng 1" của mình, họ có thể viện cớ là "hình xăm đẹp đấy".

Câu trả lời nhanh chóng lan truyền và nhận được hàng loạt phản hồi thích thú. Không ít người cho rằng đây là cách xử lý tinh tế, biến một tình huống nhạy cảm thành câu chuyện hài hước, vừa khéo léo vừa thể hiện cá tính rất riêng của nữ đô vật người Australia.

Từ WWE đến hành trình khẳng định lại bản thân

Steph De Lander không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ đấu vật. Cô ký hợp đồng với WWE năm 2021 và thi đấu tại NXT trong vai trò đồng minh của Indi Hartwell. Tuy nhiên, sau khi đội hình tan rã, cô rời WWE vào năm 2023.

De Lander đang là đô vật của đấu trường TNA Wrestling

Không dừng lại, De Lander gia nhập TNA Wrestling cùng năm, nhưng sự nghiệp của cô gặp gián đoạn do chấn thương cổ. Đến đầu năm 2026, cô mới chính thức được phép trở lại thi đấu, đánh dấu màn tái xuất sau gần hai năm vắng bóng.

Tại sự kiện GCW Maniac 2026, cô có trận đấu đơn đầu tiên trước Megan Bayne. Dù trận đấu kết thúc không trọn vẹn vì sự can thiệp bên ngoài, sự trở lại của De Lander vẫn được đánh giá là tín hiệu tích cực cho hành trình mới.

Sau trận đấu, nữ đô vật 29 tuổi chia sẻ hình ảnh cơ thể đầy vết bầm tím, cho thấy sự khắc nghiệt của môn thể thao này. Đi kèm là thông điệp đầy quyết tâm: “Bầm dập, đau đớn, cảm giác mà tôi đã nhớ rất nhiều. Việc phải đứng ngoài không kìm hãm tôi, mà thắp lên trong tôi một ngọn lửa. Mỗi lần trở lại, tôi sẽ cống hiến hết mình. Vị trí số 1 ở làng đấu vật độc lập vẫn đang bỏ ngỏ, và tôi sẽ giành lấy nó”.