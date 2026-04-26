Arsenal lại tung "quái chiêu" để đua vô địch NHA, toan tính của Arteta

Arsenal được Newcastle giúp đỡ

Arsenal bước vào cuộc đối đầu với Newcastle với tâm lý bị đè nặng. Họ đã thua 2 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh và hệ quả là Man City đoạt lấy ngôi đầu ở vòng trước. Rất nhiều người đã nghĩ đến dấu hiệu của "chu kỳ buông" của "Pháo thủ" như vài mùa giải gần đây.

Arsenal giành chiến thắng nhờ sự "tốt bụng" của Newcastle

Rất may cho thầy trò Mikel Arteta là họ gặp được "hảo hán" mang tên Newcastle. Đối đầu với Arsenal tại sân Emirates trong tình thế "Pháo thủ" đang rất cần điểm, có lẽ không một đội bóng nào dám chơi đôi công ngay từ đầu. Cầm bóng với tiết tấu chậm, hàng thủ hạ thấp để giảm hưng phấn của đội chủ nhà là điều nên làm. "Chích choè" cũng từng làm điều đó khi đối đầu với Man United và giành chiến thắng 1-0 trong thế chỉ còn 10 người.

Thế nhưng, Eddie Howe lại chọn cách chơi thứ nhất giống như một hảo hán giang hồ. Các cầu thủ Newcastle lao lên ngay sau tiếng còi khai cuộc. Có lẽ ông thầy người Anh định chơi "đánh nhanh, rút gọn" trong khoảng 10 phút đầu tiên. Nếu có được bàn thắng thì tốt, còn không họ sẽ lui về tử thủ.

Tuy nhiên, ý đồ của Newcastle phá sản hoàn toàn khi Eddie Howe tung vào sân bộ ba tấn công hạng hai của đội, Murphy - Osula - Willock. Họ có khả năng bứt tốc tốt nhưng dứt điểm khá tệ và không thể so sánh đẳng cấp với những cầu thủ bên phía Arsenal nên dễ dàng mất bóng.

Việc Newcastle dâng cao đội hình khiến khoảng không giữa Nick Pope và các hậu vệ là quá lớn. Arsenal chỉ cần 1 đến 2 đường bật tường là dễ dàng tổ chức tấn công nhanh. Các hậu vệ của Newcastle buộc phải phòng thủ trong tư thế băng về và chuyện phá ra đường biên ngang là đương nhiên.

Arsenal Newcastle Sút khung thành 11(4) 13(3) Thời gian kiểm soát bóng 45% 55% Phạm lỗi 13 10 Thẻ vàng 2 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 1 Phạt góc 7 2 Cứu thua 3 3

Thông số trận đấu cho thấy Arsenal không nhỉnh hơn Newcastle trong trận này là bao

Chỉ trong 9 phút đầu tiên, Arsenal đã được hưởng 3 quả phạt góc và tới lần thứ ba, "Pháo thủ" đã thành công với cú sút từ ngoài vòng cấm của Eze. Vẫn với phong cách cũ, Arsenal chơi chậm chắc ngay sau khi có được bàn thắng. Trong khi đó, Newcastle "hết bài". Họ không chuẩn bị cho việc bị thủng lưới sớm như vậy nên buộc phải dền dứ với đối thủ.

Đó là lý do khi nhìn vào thống kê trận đấu này, chúng ta thấy được thế trận cực kỳ bế tắc tới từ cả hai đội. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Arsenal chỉ là 0,64, thậm chí trong hiệp một chỉ là 0,08. Điều đó cho thấy bàn thắng của Eze tới ở tình huống rất khó thành bàn.

Cả trận, Arsenal sút được 11 lần và con số này bên phía Newcastle là 13. Số lần sút trúng đích của Arsenal là 4, hơn 1 so với Newcastle. Chỉ số này cho thấy sự nghèo nàn trong những đường lên bóng của cả hai đội.

Thực tế, Arsenal có nhiều cơ hội tạo ra bàn thắng tốt hơn như tình huống 4 đấu 1 ở cuối trận hay pha bóng Rice có bóng trong vòng cấm của đối thủ. Thế nhưng, bằng cách nào đó, họ lại để vuột mất cơ hội khá vô duyên.

Về phía Newcastle, họ phải tự trách mình khi đưa ra hai quyết định mạo hiểm. Một là tràn lên tấn công trong những phút đầu, hai là chỉ thực sự dồn ép đối thủ trong khoảng 10 phút cuối. Eddie Howe thua trong cả hai canh bạc này và "Chích chòe" ra về mà không có điểm là chuyện dễ hiểu.

"Pháo thủ" có bài phạt góc mới

Arsenal nổi tiếng với bài đá phạt góc gây tranh cãi khi cố tình vây lấy thủ môn đối phương để tạo lợi thế. Đó là lý do các cầu thủ phòng ngự của Newcastle có xu hướng co cụm lại khi "Pháo thủ" được hưởng phạt góc. Tuy nhiên, thầy trò Mikel Arteta đã chiêu đãi đội khách món ăn hoàn toàn mới.

Newcastle hoàn toàn bất ngờ trước bài đá phạt góc mới của Arsenal

Ngay từ quả phạt góc đầu tiên, Arsenal đã lộ ý đồ chuyền bóng ở tầm thấp để phối hợp thay vì tạt vào như thường lệ. Hai lần đầu tiên không thành công và Newcastle vẫn nghĩ đó chỉ là nghi binh cho bài đá phạt góc quen thuộc. Thực tế, Eddie Howe không chuẩn bị đầy đủ cho học trò.

Bởi vậy, khi Arsenal điều tới 3 cầu thủ chạy lại gần cầu thủ đá phạt góc, hàng hậu vệ của Newcastle vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Havertz nhận bóng trong tư thế rất thoải mái và đủ bình tĩnh để chuyền ngược ra cho Eze dứt điểm.

Đây là bài đá phạt góc được tập luyện rất kỹ của Arsenal bởi tiền vệ người Anh đã đứng ở đúng vị trí đó trong cả 3 quả phạt góc để chờ đường chuyền của đồng đội. Khi các cầu thủ phòng ngự của Newcastle buộc phải dâng lên để theo kèm các cầu thủ còn lại, khoảng trống cho Eze mở ra và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội quý giá ấy.

Arteta liệu có sai lầm?

Sau khi kết thúc trận đấu, HLV Mikel Arteta đã ăn mừng khá cuồng nhiệt. Có thể thấy được ông thầy người Tây Ban Nha đã bị áp lực đè nén như thế nào. Màn ăn mừng ấy là một cách để Mikel Arteta "xả stress". Tuy nhiên, những cổ động viên có mặt trên khán đài có lẽ không hân hoan đến vậy. Họ đã phải trải qua những giây phút bồn chồn, lo lắng dù đội nhà đang dẫn trước.

Arteta ăn mừng cuồng nhiệt ngay sau khi trận đấu kết thúc

Cách biệt 1 bàn trước Newcastle là cực kỳ mong manh nhưng Mikel Arteta không dám chỉ đạo các học trò chơi mạo hiểm. Điều quan trọng hơn lúc này là Arsenal phải có được 3 điểm. Chỉ cần sơ suất một chút, nếu Newcastle gỡ hòa, đó sẽ là thảm họa với "Pháo thủ".

Thế nhưng, chiến thuật "ăn chắc, mặc bền" này liệu có phù hợp hay không? Với việc chỉ thắng 1-0, Arsenal đã trao quyền tự quyết cho Man City. Đoàn quân HLV Pep Guardiola chỉ cần thắng là đòi lại ngôi đầu bảng mà không cần nghĩ tới tỉ số.

Hiện tại, "The Citizen" vẫn ghi nhiều hơn 2 bàn so với Arsenal (66 so với 64). Con số này có thể gia tăng hơn nữa nếu Man City thi đấu tốt trong những vòng cuối. Điều đó đồng nghĩa với việc Arsenal sẽ phải "cày" bàn thắng trong 4 trận còn lại nếu như muốn tự quyết định số phận của mình.

Arsenal sẽ phải gặp Fulham (vòng 35) và West Ham (vòng 36) xen giữa hai trận đấu với Atletico Madrid tại Champions League. HLV Mikel Arteta sẽ phải toan tính rất kỹ cả về vấn đề lực lượng lẫn cách tiếp cận trận đấu trong cả 4 cuộc đối đầu này. Arsenal khó mà đưa ra quyết định "chọn một, bỏ một" khi đây đã là giai đoạn quyết định rồi.

Một điểm đáng chú ý là Arsenal sẽ được đá trước so với Man City ở vòng 35. Điều đó đồng nghĩa với việc thầy trò Mikel Arteta có thể tạo ra khoảng cách 6 điểm so với đội chủ sân Etihad. Đó có thể là áp lực khiến thầy trò Pep Guardiola bị tâm lý hoặc theo chiều ngược lại, Man City có thể bung hết sức ra đá.

Ở thời điểm giải đấu chỉ còn vài vòng nữa là kết thúc, việc trao quyền tự quyết vào tay đối thủ là nước cờ cực kỳ mạo hiểm của Arteta. Có lẽ ông thầy người Tây Ban Nha mong rằng Pep Guardiola cùng các học trò sẽ tự sảy chân trong những vòng tới. Còn như hiện tại, Arsenal giống như người giữ hộ chức vô địch cho Man City.

Nếu Man City giữ được mạch thắng và thậm chí là thắng đậm, Arsenal sẽ trở thành đội chịu áp lực lớn hơn do phải tìm bàn thắng để đua tranh hiệu số. Và ai cũng biết đội chủ sân Emirates "giỏi" chịu áp lực như thế nào.