Kết quả bóng đá Man City - Southampton: Rượt đuổi điên rồ, siêu phẩm lấy vé chung kết (FA Cup)

Chạm trán đội hạng Nhất Southampton, Man City tung ra sân đội hình B với nhiều "kép phụ" như Reijnder, Marmoush hay Kovacic. Chính vì vậy, đại diện Ngoại hạng Anh đã phần nào gặp khó khăn.

Trong suốt hiệp đấu đầu tiên, 2 đội liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm, thậm chí có 2 lần đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Mặt khác, sự xuất sắc của thủ môn Peretz và hàng thủ Southampton cũng khiến dàn sao Man City ôm đầu tiếc nuối.

Trước thế trận bế tắc, HLV Pep Guardiola buộc phải tung dàn trụ cột như Haaland, Doku vào sân. Vì vậy, sức ép mà Man City tạo ra càng lúc càng lớn. Tuy nhiên trong ngày vô duyên, Marmoush liên tục bỏ lỡ những cơ hội mười mươi.

Tấn công nhiều không ghi bàn, Man City phải trả giá. Phút 79, Azaz thực hiện cú dứt điểm đẳng cấp ngoài vòng cấm địa, giúp Southampton khai thông thế bế tắc.

Nhận "gáo nước lạnh", đến lúc này nhà cựu vô địch Ngoại hạng Anh mới thực sự bừng tỉnh. Liên tiếp từ phút 82 đến 87, họ ghi 2 bàn thắng, trong đó pha lập công ấn định tỷ số 2-1 của Nico Gonzalez cũng là siêu phẩm sút xa (bàn còn lại thuộc về Doku). Ngược dòng nghẹt thở, Man City ghi danh vào chung kết FA Cup gặp đối thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Chelsea và Leeds United (ngày 16/5).