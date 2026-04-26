Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Borussia Dortmund vs Freiburg
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Arsenal thắng Newcastle: HLV Arteta vẫn cay cú, muốn đòi công lý từ trọng tài

Sự kiện: Premier League 2025-26 HLV Mikel Arteta Arsenal

Theo HLV Mikel Arteta, cả Man City (vòng trước) và Newcastle (vòng này) đều xứng đáng bị đuổi người khi đối đầu với Arsenal.

   

Arsenal vừa giành chiến thắng 1-0 trước Newcastle ở vòng 34 Ngoại hạng Anh. Với việc Man City phải đá bán kết FA Cup, "Pháo thủ" tạm thời vươn lên vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, HLV Mikel Arteta vẫn bày tỏ sự không hài lòng với công tác điều hành trận đấu của các trọng tài. Theo ông thầy người Tây Ban Nha, hai đối thủ gần nhất của Arsenal đều xứng đáng bị đuổi người.

Arteta cho rằng Nick Pope xứng đáng bị đuổi trong tình huống này

"Tình huống phạm lỗi của Nick Pope xứng đáng nhận thẻ đỏ rất rõ ràng. Tôi đã xem đi xem lại 10 lần và bất kỳ ai biết về bóng đá cũng nói đó là thẻ đỏ. Đây là trận thứ hai liên tiếp trọng tài bỏ qua thẻ đỏ cho đối thủ của chúng tôi.

Trong trận đấu với Man City, Kai Havertz bị Khusanov phạm lỗi khi đã hoàn toàn vượt qua đối thủ. Khi đó tỉ số đang là 1-1 và cả hai đội đều có cơ hội vô địch. Có quá nhiều sự ràng buộc ở đây nhưng đó phải là thẻ đỏ. Đó là những điều hạn chế và cần phải được thay đổi.

Tôi đóng góp trên phương diện một người làm việc lâu năm với bóng đá. Hãy nhìn vào vị trí của quả bóng, Nick Pope đã lỡ trớn và cách cậu ta di chuyển. Đó phải là thẻ đỏ. Tôi nói về tình trạng thực tế trong 2 trận đấu gần đây.

Arteta cho rằng Khusanov nhận thẻ đỏ sẽ khiến kịch bản trận đấu với Man City rất khác

Đây là thời điểm quan trọng và mọi điều đều có thể xảy ra. Tôi không bào chữa gì cả. Tôi hiểu rất rõ vấn đề này. Đó là lý do tôi không đề cập tới câu chuyện này sau trận thua Man City. Tuy nhiên, nếu có một thẻ đỏ ở Manchester, mọi chuyện có thể đã khác. Hôm nay cũng vậy".

Khi được hỏi về tình trạng của Eze và Havertz, hai cầu thủ phải rời sân vì chấn thương, ông thầy người Tây Ban Nha tỏ ra lạc quan. "Cả hai đều gặp vấn đề về cơ. Họ cảm thấy khó chịu nên tôi không muốn mạo hiểm. Theo chẩn đoán ban đầu, mọi chuyện đều ổn nhưng chúng tôi cần kiểm tra thêm để hiểu rõ tình hình. Tôi sẽ phải đợi để xem họ có thể ra sân tại Champions League hay không".

-26/04/2026 04:59 AM (GMT+7)
