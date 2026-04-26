Video bóng đá Arsenal - Newcastle: Siêu phẩm mở màn, 3 điểm quý giá (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atlético de Madrid vs Athletic Club 26/04/26 - Trực tiếp
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
0
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Leeds United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Rennes vs Nantes
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Borussia Dortmund vs Freiburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Torino vs Inter Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Milan vs Juventus
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Nice
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Villarreal vs Celta de Vigo
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lazio vs Udinese
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Atlético de Madrid vs Arsenal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-

Video bóng đá Arsenal - Newcastle: Siêu phẩm mở màn, 3 điểm quý giá (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Newcastle United Arsenal

Bàn mở tỉ số của trận đấu tới từ rất sớm và đó là một siêu phẩm.

   

Arsenal tiếp đón Newcastle trên sân nhà ở vòng 34 Ngoại hạng Anh. Đội khách sớm có cơ hội mở tỉ số ngay sau những giây đầu tiên nhưng Osula lại sút hụt bóng. Trận đấu đưa về thế đôi công và Arsenal vẫn là đội tấn công tốt hơn.

Hai đội chơi đôi công ngay từ đầu

Hai đội chơi đôi công ngay từ đầu

Phút thứ 9, "Pháo thủ" tung bài phối hợp phạt góc mới và Eze là người băng vào dứt điểm từ tuyến hai. Bóng đi xoáy vào góc xa khiến Nick Pope không có cơ hội cản phá. Sau khi có được bàn thắng, Arsenal chủ động giảm nhịp độ trận đấu.

Trong khi đó, Newcastle gặp khó trong khâu tiếp cận khung thành đối thủ nên thường xuyên tạt từ hai biên nhưng hiệu quả không cao. Pha bóng nguy hiểm nhất trong hiệp một của Newcastle là cú sút xa của Tonali nhưng không thắng đựo Raya. 

Sang hiệp hai, cả hai đội đều chuyển sang chế độ rình rập. Arsenal có nhiều cơ hội ngon ăn hơn nhưng các chân sút của đội chủ nhà dứt điểm khá tệ hoặc quyết định cuối cùng không tốt. Newcastle thay người hòng thay đổi thế trận. Cuối trận, họ có cơ hội cực tốt để gỡ hoà nhưng Wissa lại sút quá tệ. Chung cuộc, Arsenal thắng tối thiểu trước Newcastle. 

Tỉ số chung cuộc: Arsenal 1-0 Newcastle (H1: 1-0)

Ghi bàn: Eze 9'

Đội hình xuất phát

Arsenal: Raya, Hincapie, Gabriel, Saliba, White, Rice, Zubimendi, Odegaard, Eze, Madueke, Havertz

Newcastle: Pope, Miley, Thiaw, Botman, Burn, Guimaraes, Tonali, Ramsey, Murphy, Osula, Willock

Thông số trận đấu

Video bóng đá Arsenal - Newcastle: Siêu phẩm mở màn, 3 điểm quý giá (Ngoại hạng Anh)

Sút khung thành
11(4)
13(3)
Thời gian kiểm soát bóng
45%
55%
Phạm lỗi
13
10
Thẻ vàng
2
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
2
1
Phạt góc
7
2
Cứu thua
3
3

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)

Arsenal vs Newcastle

Điểm

Raya 7.2

Hincapie 7.6

Gabriel 6.7

Saliba 6.8

White 6.6

Zubimendi 7.7

Thẻ vàng Rice 6.1

Odegaard 7.4

Ghi bàn Eze 7.8

Madueke 6.5

Havertz 6.8

Điểm

6.7Pope Thẻ vàng

7.1Miley

7.6Botman

7.0Thiaw

7.3Burn Thẻ vàng

7.2Tonali

7.0Guimaraes

6.3Ramsey

5.7Murphy

6.0Willock

5.9Osula

Thay người

Gyokeres 6.1

Thẻ vàngMartinelli 6.8

Lewis Skelly

Saka

Thay người

6.5Barnes

5.6Wissa

Elanga

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

8

Atlético Madrid - Arsenal 30.04

Video bóng đá Wolverhampton - Tottenham: Vỡ òa phút 82, đua trụ hạng cực nóng (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Wolverhampton - Tottenham: Vỡ òa phút 82, đua trụ hạng cực nóng (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 34) Khoảnh khắc tỏa sáng ở phút 82 đã định đoạt kết quả trận đấu, đồng thời có ảnh hưởng tới cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

-26/04/2026 00:32 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN