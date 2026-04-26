Video bóng đá Arsenal - Newcastle: Siêu phẩm mở màn, 3 điểm quý giá (Ngoại hạng Anh)

Arsenal tiếp đón Newcastle trên sân nhà ở vòng 34 Ngoại hạng Anh. Đội khách sớm có cơ hội mở tỉ số ngay sau những giây đầu tiên nhưng Osula lại sút hụt bóng. Trận đấu đưa về thế đôi công và Arsenal vẫn là đội tấn công tốt hơn.

Hai đội chơi đôi công ngay từ đầu

Phút thứ 9, "Pháo thủ" tung bài phối hợp phạt góc mới và Eze là người băng vào dứt điểm từ tuyến hai. Bóng đi xoáy vào góc xa khiến Nick Pope không có cơ hội cản phá. Sau khi có được bàn thắng, Arsenal chủ động giảm nhịp độ trận đấu.

Trong khi đó, Newcastle gặp khó trong khâu tiếp cận khung thành đối thủ nên thường xuyên tạt từ hai biên nhưng hiệu quả không cao. Pha bóng nguy hiểm nhất trong hiệp một của Newcastle là cú sút xa của Tonali nhưng không thắng đựo Raya.

Sang hiệp hai, cả hai đội đều chuyển sang chế độ rình rập. Arsenal có nhiều cơ hội ngon ăn hơn nhưng các chân sút của đội chủ nhà dứt điểm khá tệ hoặc quyết định cuối cùng không tốt. Newcastle thay người hòng thay đổi thế trận. Cuối trận, họ có cơ hội cực tốt để gỡ hoà nhưng Wissa lại sút quá tệ. Chung cuộc, Arsenal thắng tối thiểu trước Newcastle.

Tỉ số chung cuộc: Arsenal 1-0 Newcastle (H1: 1-0)

Ghi bàn: Eze 9'

Đội hình xuất phát

Arsenal: Raya, Hincapie, Gabriel, Saliba, White, Rice, Zubimendi, Odegaard, Eze, Madueke, Havertz

Newcastle: Pope, Miley, Thiaw, Botman, Burn, Guimaraes, Tonali, Ramsey, Murphy, Osula, Willock

Thông số trận đấu

Arsenal Newcastle Sút khung thành 11(4) 13(3) Thời gian kiểm soát bóng 45% 55% Phạm lỗi 13 10 Thẻ vàng 2 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 1 Phạt góc 7 2 Cứu thua 3 3

