Video bóng đá Arsenal - Newcastle: Siêu phẩm mở màn, 3 điểm quý giá (Ngoại hạng Anh)
Bàn mở tỉ số của trận đấu tới từ rất sớm và đó là một siêu phẩm.
Arsenal tiếp đón Newcastle trên sân nhà ở vòng 34 Ngoại hạng Anh. Đội khách sớm có cơ hội mở tỉ số ngay sau những giây đầu tiên nhưng Osula lại sút hụt bóng. Trận đấu đưa về thế đôi công và Arsenal vẫn là đội tấn công tốt hơn.
Hai đội chơi đôi công ngay từ đầu
Phút thứ 9, "Pháo thủ" tung bài phối hợp phạt góc mới và Eze là người băng vào dứt điểm từ tuyến hai. Bóng đi xoáy vào góc xa khiến Nick Pope không có cơ hội cản phá. Sau khi có được bàn thắng, Arsenal chủ động giảm nhịp độ trận đấu.
Trong khi đó, Newcastle gặp khó trong khâu tiếp cận khung thành đối thủ nên thường xuyên tạt từ hai biên nhưng hiệu quả không cao. Pha bóng nguy hiểm nhất trong hiệp một của Newcastle là cú sút xa của Tonali nhưng không thắng đựo Raya.
Sang hiệp hai, cả hai đội đều chuyển sang chế độ rình rập. Arsenal có nhiều cơ hội ngon ăn hơn nhưng các chân sút của đội chủ nhà dứt điểm khá tệ hoặc quyết định cuối cùng không tốt. Newcastle thay người hòng thay đổi thế trận. Cuối trận, họ có cơ hội cực tốt để gỡ hoà nhưng Wissa lại sút quá tệ. Chung cuộc, Arsenal thắng tối thiểu trước Newcastle.
Tỉ số chung cuộc: Arsenal 1-0 Newcastle (H1: 1-0)
Ghi bàn: Eze 9'
Đội hình xuất phát
Arsenal: Raya, Hincapie, Gabriel, Saliba, White, Rice, Zubimendi, Odegaard, Eze, Madueke, Havertz
Newcastle: Pope, Miley, Thiaw, Botman, Burn, Guimaraes, Tonali, Ramsey, Murphy, Osula, Willock
Thông số trận đấu
Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)
Điểm
Raya 7.2
Hincapie 7.6
Gabriel 6.7
Saliba 6.8
White 6.6
Zubimendi 7.7
Rice 6.1
Odegaard 7.4
Eze 7.8
Madueke 6.5
Havertz 6.8
Điểm
6.7Pope
7.1Miley
7.6Botman
7.0Thiaw
7.3Burn
7.2Tonali
7.0Guimaraes
6.3Ramsey
5.7Murphy
6.0Willock
5.9Osula
Thay người
Gyokeres 6.1
Martinelli 6.8
Lewis Skelly
Saka
Thay người
6.5Barnes
5.6Wissa
Elanga
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
(Vòng 34) Khoảnh khắc tỏa sáng ở phút 82 đã định đoạt kết quả trận đấu, đồng thời có ảnh hưởng tới cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh.
