Hoàng “Sao” so tài kỷ lục gia bi-a "Ma Bư mập" giải thế giới: Khởi đầu kịch tính

💪 Aloysius Yapp đáng gờm ra sao?

Trưa ngày 26/9, Dương Quốc Hoàng (Hoàng “Sao”) bước vào trận đấu loại trực tiếp vòng 1/8 giải vô địch pool 10 bi thế giới 2025 tổ chức tại nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM). Đối thủ của Hoàng “Sao” là Aloysius Yapp.

Hoàng "Sao" thắng kịch tính trong set đầu

Tay cơ người Singapore chính là cái tên có phong độ cao nhất trong năm 2025 cho đến thời điểm hiện tại. Từ đầu năm đến nay, Aloysius Yapp lập nên chiến tích kỷ lục khi xuất sắc giành 3 chức vô địch Major liên tiếp trong hệ thống WNT gồm UK Open 2025, Florida Open 2025 và US Open 2025.

Trên hành trình của mình, anh thắng thuyết phục những đối thủ sừng sỏ nhất thế giới như Fedor Gorst, Shane Van Boening, Jonas Souto…Những kết quả này giúp tay cơ có biệt danh “Ma Bư mập” mang về gần 260.000 USD tiền thưởng (gần 7 tỷ đồng).

Chính vì vậy, độ khó khăn của Dương Quốc Hoàng trong màn đối đầu với Aloysius Yapp tại vòng 16 này được đánh giá không hề kém cạnh so với trận đấu gặp siêu sao Joshua Filler tại vòng đấu trước đó.

🔥 Diễn biến nghẹt thở

Bước vào trận đấu, Aloysius Yapp sớm chứng minh đẳng cấp khi nhanh chóng có một màn “dọn bàn” để vượt lên dẫn 1-0. Tận dụng pha điều bi lỗi của đối thủ, Quốc Hoàng thắng game tiếp theo để quân bình tỉ số. Set đấu diễn ra căng thẳng khi hai cơ thủ giằng co trong từng game đấu. Ở ván 7 khi tỉ số đang là 3-3, Quốc Hoàng có màn thủ bi đỉnh cao để tạo tiền đề “dọn bàn”, thắng 4-3 trong set đầu.