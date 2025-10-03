Chiêm Hồng Thái đi cơ ấn tượng, cựu vô địch quốc gia bị loại tại “World Cup bi-a Việt Nam”

🔥 Chiêm Hồng Thái tung series ấn tượng

Trong ngày 2/10, giải billiards HBSF Tour 3 Cúp MIN Table năm 2025 tiếp tục diễn ra đồng thời 4 nội dung là carom 3 băng nam, carom 3 băng nữ, pool 9 bi nam và pool 9 bi nữ.

Chiêm Hồng Thái có series 14 điểm

Ở nội dung carom 3 băng nam, đây là ngày thi đấu diễn ra Round 2 trong khuôn khổ vòng chính thức. Với việc có sự góp mặt của nhiều tay cơ nổi tiếng, ngày thi đấu này chứng kiến những diễn biến hấp dẫn cũng như không ít bất ngờ.

Tại bảng B, tài năng trẻ hàng đầu Việt Nam Chiêm Hồng Thái ghi dấu ấn với 2 chiến thắng liên tiếp trước Trần Tiến Phong và Nguyễn Phước Huy để giành quyền đi tiếp. Đáng chú ý, trong chiến thắng 35-12 sau 16 lượt cơ trước Tiến Phong, Hồng Thái có một đường cơ ghi 14 điểm, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu giải “Series xuất sắc” của giải.

✨ Cựu vô địch quốc gia Lê Thành Tiến có hiệu suất cao vẫn bị loại

Bất ngờ xảy ra ở bảng L, nhà cựu vô địch quốc gia 2024 Lê Thành Tiến để thua ở trận ra quân trước đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều là Nguyễn Văn Trí với tỉ số 18-35 sau 31 lượt cơ.

Cựu vô địch quốc gia Lê Thành Tiến bị loại

Điều này khiến cho Thành Tiến dù thắng 35-23 chỉ sau 11 lượt cơ trước Hới Hoàng Huân ở lượt trận còn lại vẫn không thể giành quyền đi tiếp khi Văn Trí cũng thắng Hoàng Huân để giành ngôi nhất bảng. Dù bị loại, hiệu suất cao 3,182 điểm/lượt cơ của Thành Tiến trước Hoàng Huân cũng đang tạm dẫn đầu giải thưởng Best Game.

Một số tay cơ kỳ cựu cũng có 2 chiến thắng để vượt qua Round 2 như Nguyễn Thành Thật, Lê Quốc Hồ, Hồ Hoàng Hùng, Trần Chí Thanh, Phạm Quốc Thuận, Đoàn Minh Kiệt…

Cơ thủ Nguyễn Văn Trí bất ngờ thắng Lê Thành Tiến

Trong ngày 3/10, nội dung carom 3 băng sẽ thi đấu Round 3, nơi có sự ra quân của hàng loạt hảo thủ như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự, Đào Văn Ly…

🌞 Hấp dẫn các nội dung còn lại

Cũng trong ngày thi đấu 2/10, nội dung pool 10 bi nam diễn ra vòng chính thức. Ở nhánh thắng ghi nhận những cái tên như Nguyễn Hoàng Minh Tài, Trương Văn Chiêu, Ngô Hồng Thắng, Tất Duy Kiên, Nguyễn Phương Thảo, Hồ Sở Phát…thể hiện đẳng cấp. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều hảo thủ như Nguyễn Văn Hưng Phú, Quách Vĩ Nam, Hồ Minh Hánh, Cao Văn Hào, Trần Văn Chiêu…đã phải rơi xuống nhánh thua.

Cao Văn Hào cùng nhiều cao thủ pool phải xuống nhánh thua thi đấu

Ở nội dung carom 3 băng nữ, đây là ngày thi đấu chứng kiến các “bóng hồng” thi đấu rất hay, có nhiều series cao điểm được tung ra. Đáng kể như Nguyễn Thị Thu Hiền (series 8 điểm), Lương Thị Thơm (series 7 điểm), Nguyễn Đức Yến Sinh, Đoàn Phượng Anh, Phùng Kiện Tường, Nguyễn Thị Bích Trâm (series 5 điểm)…

Trong khi đó ở nội dung pool 9 bi nữ, giải đã xác định những gương mặt đầu tiên có suất vào vòng loại trực tiếp là Nguyễn Minh Thư, Lê Hồng Nhung, Huỳnh Thị Ngọc Huyền, Dương Gia Linh, Nguyễn Phượng Hoài Linh và Kiều Tuyết Nhung.