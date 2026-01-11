Thầy Kiên “sành điệu” một cơ dọn bàn đánh bại nhà vô địch bi-a thế giới gây sốc

🎉 Chiến thắng gây sốc của Đặng Thành Kiên

Ở lượt trận vòng 16 giải pool 9 bi quốc tế Chinese Taipei Open 2026 diễn ra chiều tối ngày 10/1 tại Đài Loan (Trung Quốc), cơ thủ lão làng Đặng Thành Kiên đã tạo nên “cơn sốt” khi đánh bại nhà đương kim vô địch 10 bi thế giới Ko Ping Chung.

Đặng Thành Kiên đánh bại nhà vô địch thế giới

Ko Ping Chung là người đã ngược dòng loại cơ thủ pool số 1 Việt Nam Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao) ở vòng đấu trước đó vào trưa cùng ngày với tỉ số nghẹt thở 10-9.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn trước nhiều, Đặng Thành Kiên sớm gặp khó khăn khi bị dẫn trước 0-2. Sau đó, tay cơ của Việt Nam thi đấu cực hay để thắng liền 6 ván, dẫn ngược lại 6-2. Ko Ping Chung cũng thể hiện đẳng cấp để rút ngắn đáng kể cách biệt chỉ còn 6-7. Đúng lúc này, Thành Kiên thi đấu đầy bản lĩnh, thắng chung cuộc 10-7, kết thúc ván quyết định bằng một pha “dọn bàn” chuẩn mực.

✨ Đại diện sau cùng của pool Việt Nam

Chiến thắng mãn nhãn này đưa Đặng Thành Kiên vào tứ kết. Phải nói thêm, anh cũng là đại diện cuối cùng của Việt Nam ở giải đấu này sau khi các đồng đội khác như Dương Quốc Hoàng, Nguyễn Bá Mạnh, Nguyễn Văn Huynh, Trịnh Văn Bình hay Lường Đức Thiện đều đã dừng bước trước dàn sao thế giới.

Cơ thủ có biệt danh "Kiên Sành Điệu"

Đối thủ của Thành Kiên ở tứ kết sẽ là Ko Pin Yi, người anh ruột tài năng và nổi tiếng không hề kém cạnh với Ko Ping Chung. Trận đấu diễn ra vào chiều ngày 11/1

Đặng Thành Kiên là một trong những cơ thủ billiards pool hàng đầu Việt Nam, được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao nhờ kỹ thuật chắc chắn, lối đánh bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu dày dạn. Thành Kiên thường được gọi là “Thầy Kiên” hay “Kiên Sành Điệu” bởi anh thường làm các clip một cơ dọn bàn với câu nói quen thuộc “một chấm sành điệu” nổi tiếng trên mạng xã hội.

⭐ 790 triệu đồng cho nhà vô địch

Chinese Taipei Open 2026 diễn ra từ ngày 8-11/1 tại Đài Loan (Trung Quốc). Giải đấu quy tụ 128 tay cơ, trong đó có hầu hết các ngôi sao hàng đầu thế giới. Giải có tổng tiền thưởng lên đến hơn 100.000 USD (khoảng 2,7 tỷ đồng). Nhà vô địch sẽ nhận 30.000 USD (790 triệu đồng).

Đây là một giải xếp hạng quan trọng trong hệ thống World Nineball Tour, điểm thưởng ảnh hưởng đến thứ hạng thế giới của các cơ thủ. Giải là sự kiện mở màn quan trọng của mùa billiards pool chuyên nghiệp 2026, thu hút sự quan tâm lớn từ fan hâm mộ và giới chuyên môn.