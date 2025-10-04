Ông trùm bi-a Trần Quyết Chiến tiến sâu, hẹn đấu Bao Phương Vinh tại “World Cup thu nhỏ”

🔥 Quyết Chiến – Phương Vinh vào tứ kết, Thanh Lực bị loại

Tâm điểm của nội dung carom 3 băng trong ngày thi đấu 3/10 giải Billiards HBSF Tour 3 Cúp MIN Table năm 2025 là lượt trận vòng 1/8 diễn ra vào buổi tối. Trần Quyết Chiến đã thẳng tiến vào tứ kết sau khi thắng Lê Văn Thái với tỉ số 40-21 sau 22 lượt cơ. Đây là trận đấu mà cơ thủ số 1 Việt Nam cho thấy khả năng ghi điểm rất đều tay, dẫn trước 24-13 sau hiệp đầu.

Quyết Chiến và Bao Phương Vinh sẽ chạm trán nhau nếu cùng vượt qua lượt trận tứ kết

Trước đó ở vòng bảng Round 3 diễn ra sáng cùng ngày, Quyết Chiến giành ngôi nhất bảng B sau 2 trận thắng trước Châu Hồng Thái (tỉ số 40-23 sau 22 lượt cơ), Cao Phan Triết Luận (tỉ số 40-22 sau 13 lượt cơ) và hoà trước Phạm Hùng Cường sau 30 lượt cơ.

Tại bảng F, Bao Phương Vinh cũng đi tiếp với vị trí nhất bảng sau khi toàn thắng ở các lượt trận vòng bảng trước những đối thủ kỳ cựu gồm Nguyễn Chí Long, Phạm Quốc Thuận và Lê Quốc Hồ. Đến trận tranh vào tứ kết, Phương Vinh tiếp tục thể hiện phong độ cao khi thắng Phạm Hùng Cường với tỉ số 40-25 sau 20 lượt cơ.

Top 8 cơ thủ xuất sắc nhất nội dung carom 3 băng nam

Một trận đấu vòng 1/8 đáng chú ý khác khi Nguyễn Trần Thanh Tự thắng 40-16 sau 20 lượt cơ trước lão tướng Lý Thế Vinh để đi tiếp. 5 cái tên còn lại góp mặt ở tứ kết gồm Nguyễn Chí Long, Nguyễn Nhất Hòa, Đoàn Minh Kiệt, Đào Văn Ly và Hồ Quan Thái.

Ngoài ra, một số tên tuổi kỳ cựu đã bị loại sau vòng bảng Round 3 có thể kể đến như Chiêm Hồng Thái, Trần Thanh Lực, Nguyễn Thành Thật, Nguyễn Trần Thanh Tạo, Ngô Lê Duy, Lê Quốc Hồ, Đinh Quang Hải, Phạm Quốc Thích hay Hồ Hoàng Hùng.

💥 Xác định những tay cơ nam, nữ xuất sắc nhất

Ở nội dung carom 3 băng nữ, ngày thi đấu 3/10 đã diễn ra các lượt trận từ vòng loại trực tiếp 1/8 cho đến hết tứ kết. Nữ học trò của Bao Phương Vinh là Hứa Thảo Huyền – Đương kim vô địch cúp quốc gia 2025 tiếp tục thể hiện tài năng khi thắng người đàn chị kỳ cựu Phùng Kiện Tường để giành quyền vào bán kết. 3 cái tên còn lại ở nội dung này vào top 4 là Nguyễn Đức Yến Sinh, Nguyễn Thị Thu và Lương Thị Thơm.

4 cơ thủ xuất sắc nhất nội dung carom 3 băng nữ

Nội dung pool 9 bi nữ cũng xác định ra 4 cái tên xuất sắc nhất vào bán kết là Bùi Xuân Vàng, Trần Tú Trân, Dương Gia Linh và Lê Hồng Nhung. Trong đó, Dương Gia Linh gây “sốt” khi thắng ngược 7-6 ở tứ kết trước Nguyễn Thị Phương Uyên dù đã bị dẫn đến 1-6.

Trong khi đó ở nội dung pool 9 bi nam, cơ thủ kỳ cựu Lim Leng tạo nên cú sốc khi loại nhà cựu vô địch quốc gia, ứng viên hàng đầu của giải là Nguyễn Hoàng Minh Tài ở vòng 1/8 với tỉ số nghẹt thở 9-8 để vào tứ kết. 7 cái tên còn lại góp mặt ở tứ kết là Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Phương Thảo, Hồ Minh Hánh, Nguyễn Trường Quốc, Ngô Hồng Thắng, Nguyễn Anh Tuấn và Đinh Duy Tuấn.

Top 4 pool 9 bi nữ

8 cơ thủ xuất sắc nhất nội dung pool 9 bi nam

Trong ngày 4/10, giải sẽ diễn ra ngày thi đấu cuối cùng. Vào lúc 9h sẽ diễn ra các lượt trận tứ kết pool nam và carom 3 băng nam, bán kết pool nữ và carom 3 băng nữ. Lúc 12h diễn ra bán kết của nam và chung kết 2 nội dung của nữ. Trong khi đó vào lúc 15h, 2 lượt trận chung kết của pool nam và carom 3 băng sẽ bắt đầu thi đấu.