Ko Ping Chung vô địch bi-a thế giới nhận 1,8 tỷ đồng, “nữ hoàng” Yến Nhi ra quân thuận lợi

🏆 Ko Ping Chung vô địch 10 bi nam thế giới 2025, nhận 1,8 tỷ đồng

Ở trận chung kết giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 (Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship) kết thúc tối ngày 28/9 tại nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM), cơ thủ người Đài Loan (Trung Quốc) Ko Ping Chung đã xuất sắc giành chức vô địch sau chiến thắng trước Alex Kazakis (Hy Lạp).

Ko Ping Chung giành chức vô địch pool 10 bi thế giới 2025 tại Việt Nam

Được đánh giá cao hơn, Ko Ping Chung nhập cuộc đầy áp đảo để thắng liền 2 set đầu với các tỉ số 4-0 và 4-2. Bước sang set 3, Alex Kazakis nuôi hy vọng khi thắng lại 4-1, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Set 4 diễn ra rất hấp dẫn khi Ko Ping Chung thắng 2 game đầu nhưng Alex Kazakis thắng liền 3 game tiếp theo. Sau khi cân bằng tỉ số 3-3, Ko Ping Chung chắt chiu tốt cơ hội để thắng game thứ 7 để thắng 4-3 trong set 4, qua đó thắng chung cuộc 3-1 sau 4 set đấu.

Tay cơ người Đài Loan nhận 1,8 tỷ đồng tiền thưởng

Kết quả này giúp cơ thủ người Đài Loan trở thành nhà vô địch pool 10 bi thế giới 2025, nhận về cho mình 70.000 USD (khoảng 1,8 tỷ đồng). Anh cũng là cơ thủ thứ 2 trong lịch sử có 2 chức vô địch 10 bi thế giới (cùng với Eklent Kaci).

Với ngôi á quân, Alex Kazakis nhận 40.000 USD (khoảng 1 tỉ đồng). Hai cơ thủ đồng hạng Ba là Shane Van Boening (Mỹ) và Carlo Biado (Philippines) mỗi người nhận 17.500 USD (khoảng 450 triệu đồng).

Các tay cơ xuất sắc nhất tại giải 10 bi thế giới 2025

Trận chung kết này cũng khép lại chuỗi sự kiện bi-a quốc tế với chuỗi 3 giải đấu vô địch pool 10 bi nam thế giới 2025, giải đôi nam nữ quốc tế Box Billiards Mixed Doubles Open và giải nữ 9 bi quốc tế mở rộng Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open diễn ra trong 12 ngày vừa qua với tổng giá trị giải thưởng lên tới 425.000 USD (khoảng 11,2 tỷ đồng). Chuỗi sự kiện được Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) và Box Billiards hợp tác tổ chức.

🎉 “Nữ hoàng carom” Yến Nhi khởi đầu thuận lợi

Trưa ngày 28/9, nữ cơ thủ Việt Nam Nguyễn Hoàng Yến Nhi có trận đấu ra quân tại Hangawi Crown Haitai, tour đấu thứ 5 trong năm 2025 thuộc hệ thống LPBA Tour. Đây là chuỗi giải carom 3 băng dành cho nữ tại Hàn Quốc có tổng giải thưởng lên đến 100 triệu won (1,75 tỷ đồng) cho mỗi chặng, trong đó nhà vô địch nhận 40 triệu won (hơn 700 triệu đồng).

Yến Nhi khởi đầu thuận lợi tại Tour 5 LPBA Tour 2025 ở Hàn Quốc

Đối thủ của Yến Nhi ở trận ra quân là Lee Gyeong Yeon. Với đẳng cấp từng thống trị carom 3 băng Việt Nam cũng như giành hạng 3 thế giới, Yến Nhi dễ dàng có chiến thắng áp đảo 22-8 trước đại diện nước chủ nhà.

Đối thủ tiếp theo của Yến Nhi là Jeong Da Hye, đây chính là cái tên đã thắng Yến Nhi khi nữ cơ thủ của Việt Nam vừa mới ra mắt hệ thống giải LPBA Tour. Trận đấu này sẽ diễn ra trong ngày 29/9.