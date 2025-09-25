Địa chấn bi-a: Hoàng "Sao" ngược dòng trước siêu sao lừng danh tại giải thế giới

Hoàng “Sao” ngược dòng chấn động trước Joshua Filler

Chiều tối ngày 25/9, Dương Quốc Hoàng (Hoàng “Sao”) bước vào lượt trận vòng 32 giải vô địch pool 10 bi thế giới 2025 diễn ra tại nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM). Đây là trận đấu mà đại diện duy nhất còn lại của Việt Nam bị đánh giá yếu hơn khi đối thủ của anh là Joshua Filler. Siêu sao hàng đầu thế giới người Đức từng vô địch thế giới, giành huy chương vàng pool tại World Games 2022, nhiều lần đăng quang ở Euro Tour, US Open và các giải Masters quốc tế.

Quốc Hoàng tạo nên địa chấn khi ngược dòng trước siêu sao Joshua Filler

Bước vào trận đấu, Joshua Filler vươn lên dẫn trước 1-0 nhưng Quốc Hoàng nhanh chóng cân bằng 1-1 sau màn “dọn bàn” đẳng cấp. Với những tình huống phá giải thế bi xấu rất hay, Joshua Filler thắng 4-1 trong set đầu. Không hề nao núng, Quốc Hoàng chơi hay trong set 2 để dẫn 3-0 trước khi thắng 4-2.

Tuy nhiên sang set 3, Joshua Filler tiếp tục thi đấu áp đảo, thắng 4-1 để một lần nữa vươn lên dẫn trước. Khó khăn tiếp tục đến với Quốc Hoàng khi ở set 4, siêu sao người Đức dẫn trước 2-1 sau 3 game đầu. Đúng lúc này, Hoàng “Sao” làm phấn khích toàn bộ khán giả tại nhà thi đấu với rất nhiều pha xử lý mãn nhãn để cân bằng tỉ số 2-2.

Bước ngoặt của set đấu này khi tỉ số đang là 3-2 nghiêng về Joshua Filler. Nắm trong tay cơ hội kết thúc trận đấu, cơ thủ người Đức lại mắc phải một số sai lầm trong cả 2 game đấu tiếp theo. Tận dụng cơ hội này, Quốc Hoàng thắng ngược 4-3, cân bằng tỉ số 2-2 sau 4 set.

Cơ thủ pool số 1 Việt Nam lọt vào top 16 giải 10 bi thế giới 2025 tổ chức trên sân nhà

Hoàng “Sao” mở màn set 5 quyết định bằng pha “dọn bàn” để vượt lên. Sau khi Joshua Filler cân bằng tỉ số 1-1, Quốc Hoàng tỏa sáng rực rỡ với 3 game thắng liên tiếp để thắng 4-1, qua đó thắng chung cuộc 3-2. Một kết quả vang dội của Quốc Hoàng trước siêu sao top đầu thế giới. Cơ thủ của Việt Nam và toàn bộ khán giả đã có màn ăn mừng đầy cảm xúc.

Màn ngược dòng nghẹt thở đưa Quốc Hoàng vào vòng 16. Đối thủ tiếp theo của anh là Aloysius Yapp (Singapore), một ngôi sao nổi tiếng khác của pool thế giới. Trận đấu này sẽ diễn ra vào tối ngày 26/9.

⛔ Hot girl Liên Quỳnh dừng bước tại bán kết giải thế giới

Cũng trong tối ngày 25/9, cơ thủ Nguyễn Thị Liên (Liên Quỳnh) đã chính thức dừng bước tại bán kết giải vô địch carom 3 băng nữ thế giới 2025 đang tổ chức tại Tây Ban Nha.

Liên Quỳnh chính thức dừng bước với tấm HCĐ

Đối đầu với “nữ hoàng” Therese Klompenhouwer (Hà Lan), Liên Quỳnh đã không thể tạo nên bất ngờ và để thua chung cuộc với cách biệt 13-30. Đây là kết quả đã được dự đoán trước khi Therese Klompenhouwer thống trị carom 3 băng nữ thế giới nhiều năm liền với đẳng cấp và kỹ thuật không hề kém cạnh các tay cơ nam.

Dù vậy, thành tích giành HCĐ giải thế giới của Liên Quỳnh cũng rất đáng khen. Nữ cơ thủ người Gia Lai đã tái lập thành tích của Nguyễn Hoàng Yến Nhi thực hiện được vào năm ngoái. Tính đến hiện tại, tấm huy chương đồng vẫn là thành tích cao nhất trong lịch sử của carom 3 băng nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới.