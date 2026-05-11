Bảng xếp hạng tennis trước khi Alcaraz - Sinner thống trị: "Thánh địa" là của "BIG 3"

Khi quần vợt nam bước vào giai đoạn 2024-2026 với sự thống trị gần như tuyệt đối của thế hệ mới, nhiều người quên rằng chỉ vài năm trước, bảng xếp hạng ATP vẫn là “lãnh địa riêng” của "Big 3" (Djokovic, Nadal và Federer). Thời điểm trước khi hai ngôi sao trẻ bùng nổ, trật tự đỉnh cao của làng banh nỉ mang một diện mạo hoàn toàn khác, giàu tính kế thừa nhưng vẫn nằm trọn trong quỹ đạo của ba tượng đài.

Lần gần nhất, "BIG 3" xuất hiện ở 3 trong 4 vị trí cao nhất ATP là vào 15/4/2019

Từ đầu mùa 2024 đến nay, mọi danh hiệu Grand Slam đều thuộc về hai cái tên, Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. Bộ đôi này chia nhau các Major, đồng thời tạo khoảng cách điểm số lớn với phần còn lại của tour. Nhưng nếu lùi lại mốc tháng 4/2019, ngay trước khi Sinner đánh trận ATP đầu tiên, bức tranh quyền lực lại mang màu sắc hoàn toàn khác.

"BIG 3" còn nằm ở những vị trí cao nhất

Bảng xếp hạng ATP ngày 15/4/2019, thời điểm cuối cùng trước khi Sinner ra mắt ATP Tour, cho thấy cấu trúc quyền lực quen thuộc của một thập kỷ vàng.

Người giữ ngôi số một khi đó là Novak Djokovic. Xếp ngay sau là đại kình địch lâu năm Rafael Nadal. Vị trí số ba thuộc về Alexander Zverev, đại diện tiêu biểu cho lớp kế cận khi ấy.

Bảng xếp hạng ngày 15/4/2019 mang nhiều giá trị hoài niệm với fan "BIG 3"

Đáng chú ý, ở tuổi 37, Roger Federer vẫn đứng hạng bốn thế giới. Đây cũng là giai đoạn cuối cùng mà "BIG 3" còn cùng hiện diện dày đặc ở top đầu bảng xếp hạng, trước khi chấn thương và tuổi tác dần làm thay đổi cán cân.

Top 10 khi đó còn có những cái tên giàu kinh nghiệm và bản sắc chiến thuật như: Dominic Thiem, Kei Nishikori, Kevin Anderson, Stefanos Tsitsipas, Juan Martin Del Potro và John Isner.

Đó là bảng xếp hạng phản ánh rõ một giai đoạn chuyển giao còn dang dở, lớp trẻ đã xuất hiện, nhưng “đỉnh núi” vẫn do những huyền thoại nắm giữ.

Kinh nghiệm vẫn là yếu tố mạnh nhất

Năm 2019, quần vợt nam vẫn vận hành theo logic cũ, bản lĩnh Grand Slam, kinh nghiệm 5 set và khả năng điều tiết thể lực cả mùa giải là yếu tố quyết định vị thế. "BIG 3" không chỉ thắng nhiều, mà còn thắng đúng thời điểm ở Masters và đặc biệt là các Major.

Thời điểm đó, những tay vợt kỳ cựu như Ivo Karlovic (40 tuổi) hay Feliciano Lopez (37 tuổi) vẫn còn thi đấu. Tour nam khi ấy là sự pha trộn giữa kinh nghiệm đỉnh cao và thế hệ kế cận đang tìm đường bứt phá.

Điểm thú vị, dù sự nghiệp có giao thoa thời gian, Federer chưa từng đối đầu Alcaraz hay Sinner ở ATP Tour.

Kỷ nguyên Sin-caraz đang trở thành tâm điểm cảm xúc mới của quần vợt thế giới

Từ “thánh địa Big 3” sang kỷ nguyên Sin-caraz

Chỉ sau vài mùa, cấu trúc quyền lực đảo chiều. Alcaraz (ra mắt ATP năm 2020) và Sinner (2019) chen chân vào top đầu, trực tiếp chiếm giữ hai vị trí cao nhất bảng xếp hạng với cách biệt lớn về điểm số. Các danh hiệu Grand Slam cũng tập trung vào hai tay vợt này kể từ 2024.

Khoảng cách điểm giữa họ với phần còn lại, kể cả Djokovic (đang giữ số 3 ATP) phản ánh một thực tế mới, quần vợt nam đã chuyển sang mô hình “song cực” Sin-caraz (ghép giữa 2 tên Sinner và Alcaraz), thay cho thế chân vạc "BIG 3" kéo dài gần 20 năm.

Sự thay đổi ấy khiến bảng xếp hạng tháng 4/2019 trở thành một cột mốc mang giá trị hoài niệm đặc biệt. Đó là lần cuối cùng đỉnh cao ATP còn mang diện mạo nguyên bản của kỷ nguyên "BIG 3", nơi ngôi số một, số hai và top 4 tạo sức hút toàn cầu vẫn gắn chặt với ba huyền thoại.