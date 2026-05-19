AFC Bournemouth vs Manchester City
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Freiburg vs Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Guardiola sắp đi, Arteta đối đầu thế hệ "chiến tướng mới” ở Ngoại hạng Anh

Một kỷ nguyên mới đang mở ra tại Premier League. Khi HLV Pep Guardiola chuẩn bị khép lại hành trình 10 năm huy hoàng cùng Manchester City, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh cũng bước vào cuộc chuyển giao quyền lực dữ dội trên băng ghế huấn luyện.

   

Giữa làn sóng những chiến lược gia mới đầy tham vọng, chỉ còn Mikel Arteta, Arne Slot và phần nào đó là Unai Emery giữ vai trò của những “người cũ” giữa Premier League đang thay da đổi thịt từng ngày.

Guardiola rời Etihad và dấu chấm hết cho một triều đại

Không còn là những tin đồn rời rạc xuất hiện theo chu kỳ mỗi mùa hè, việc Guardiola quyết định chia tay Man City giờ đây đã mang dáng dấp của một lời chia tay được định đoạt. Hàng loạt tờ báo lớn tại Anh đồng loạt khẳng định chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ khép lại hành trình kéo dài đúng một thập kỷ tại Etihad sau mùa giải tới, và tất cả chỉ còn chờ thông báo chính thức.

HLV Guardiola nhiều khả năng rời Man City sau mùa giải này

Đó không đơn thuần là sự ra đi của một HLV thành công. Premier League đang chuẩn bị nói lời tạm biệt với người đã định hình lại cả giải đấu. Từ kiểm soát bóng, pressing, cấu trúc vị trí cho tới cách vận hành bóng đá hiện đại, Guardiola đã biến Man City thành chuẩn mực mà hầu hết các CLB phải chạy theo.

Trong suốt 10 năm, các đối thủ không chỉ tìm cách đánh bại Man City, mà còn cố gắng học cách sống sót trước hệ thống bóng đá mà Guardiola tạo ra. Bởi vậy, sự chia tay ấy mang ý nghĩa lớn hơn một cuộc đổi ghế huấn luyện. Nó khép lại thời kỳ Premier League vận hành quanh cái bóng của Pep.

Và thật thú vị khi thời điểm Guardiola rời đi cũng là lúc giải đấu bước vào làn sóng “trẻ hóa quyền lực” dữ dội nhất nhiều năm qua.

Arteta và Slot từ kẻ thách thức thành những người kỳ cựu

Cách đây chưa lâu, Arteta còn bị xem là nhà cầm quân thiếu kinh nghiệm. Slot thậm chí mới chỉ bước chân tới nước Anh. Nhưng chỉ sau vài mùa giải, họ lại trở thành những gương mặt “kỳ cựu” hiếm hoi còn sót lại giữa cơn bão thay máu trên băng ghế chỉ đạo.

Nếu Slot có thể giữ ghế, ông được kỳ vọng sẽ là đối trọng của Arteta trong kỷ nguyên hậu Guardiola

Arteta đã xây dựng Arsenal thành cỗ máy cạnh tranh chức vô địch thực thụ, với thứ bóng đá giàu năng lượng, kỷ luật và đầy tính hiện đại. Điều đáng nói nằm ở chỗ ông không còn là “học trò của Guardiola” nữa. Arteta giờ sở hữu bản sắc riêng, bản lĩnh riêng và vị thế riêng.

Trong khi đó, Slot cũng nhanh chóng để lại dấu ấn tại Liverpool bằng chức vô địch Ngoại hạng Anh ở mùa giải đầu tiên đến Anh. Dẫu vậy, chiếc ghế của chiến lược gia người Hà Lan vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Áp lực từ các cổ động viên có thể khiến Slot mất ghế. Nếu điều đó xảy ra, thì cả Liverpool cũng rơi vào vòng xoáy thay tướng.

Giữa cuộc đua hỗn loạn của thế hệ mới, Arteta và Slot bỗng trở thành những cột mốc ổn định hiếm hoi. Họ không còn là các HLV “đầy tiềm năng”, mà đang bước vào giai đoạn buộc phải chứng minh khả năng duy trì quyền lực lâu dài.

Premier League bước vào thời đại của những canh bạc táo bạo

Nếu Guardiola là biểu tượng của sự hoàn hảo chiến thuật, thì Premier League mùa tới lại đầy ắp các dự án mang màu sắc thử nghiệm.

Carrick nhiều khả năng được bổ nhiệm làm HLV chính thức của MU

Michael Carrick nhiều khả năng được trao quyền chính thức tại Manchester United, trong nỗ lực tái thiết bản sắc sau nhiều năm hỗn loạn. Đó sẽ là canh bạc lớn với một HLV còn rất trẻ ở đẳng cấp đỉnh cao.

Tại Chelsea, sự xuất hiện của Xabi Alonso cho thấy đội chủ sân Stamford Bridge vẫn theo đuổi triết lý bóng đá hiện đại và giàu tính kiểm soát. Alonso được xem là một trong những bộ óc chiến thuật đáng chờ đợi nhất châu Âu, nhưng Premier League luôn là bài kiểm tra khắc nghiệt hơn mọi giải đấu khác.

Ở Etihad, Enzo Maresca nổi lên như ứng viên hàng đầu kế nhiệm Guardiola. Vấn đề là không ai có thể thực sự thay thế Pep. Người kế nhiệm chỉ có thể chọn hoặc tiếp tục sống dưới cái bóng khổng lồ ấy, hoặc chấp nhận xây dựng Man City hoàn toàn mới.

Trong khi đó, Roberto De Zerbi lại đối diện thử thách mang màu sắc sinh tồn tại Tottenham. Từ đội bóng từng mơ chinh phục Champions League, "Spurs" giờ phải nghĩ tới nhiệm vụ tránh khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài và nguy cơ tụt dốc không phanh.

Premier League hỗn loạn nhưng đáng chờ đợi

Điều hấp dẫn nhất của mùa giải tới có lẽ nằm ở sự bất định. Không còn Guardiola làm trung tâm tuyệt đối, Premier League có thể bước vào giai đoạn cạnh tranh mở nhất trong nhiều năm.

Ngoại hạng Anh mùa tới hứa hẹn sẽ rất khốc liệt với các HLV

Arteta muốn biến Arsenal thành đế chế mới. Slot phải bảo vệ vị thế của Liverpool nếu còn được tin tưởng. Emery tiếp tục đưa Aston Villa vượt khỏi giới hạn vốn có. Trong khi đó, những "chiến tướng mới" Carrick, Alonso, Maresca hay De Zerbi đều mang theo tham vọng tạo ra cuộc cách mạng riêng.

Premier League đang đứng trước ngã rẽ lịch sử: hậu Guardiola. Và như mọi cuộc chuyển giao lớn trong bóng đá, nó hứa hẹn sẽ hỗn loạn, khắc nghiệt nhưng cũng đầy mê hoặc.

Fernandes & mùa giải định danh "thiên tài sáng tạo", 20 kiến tạo rực rỡ cho MU

Bruno Fernandes đã đi vào lịch sử của giải Ngoại hạng Anh khi trở thành người thứ ba có được 20 đường kiến tạo trong 1 mùa giải. Và phía trước tiền vệ...

