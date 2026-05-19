Tây Ban Nha đối mặt bão chấn thương nghiêm trọng trước thềm World Cup 2026

Fermin Lopez chính thức lỡ hẹn World Cup

Đòn giáng mạnh nhất vào tham vọng của "La Roja" vừa xuất hiện, đó là tiền vệ trẻ Fermin Lopez. Ngôi sao thuộc biên chế Barcelona là nhân tố gây đột biến quan trọng trong tay HLV De la Fuente nhờ lối chơi pressing năng nổ và duyên ghi bàn ấn tượng, với thành tích bùng nổ nhất là danh hiệu Vua phá lưới giúp U23 Tây Ban Nha giành Huy chương Vàng Olympic Paris 2024. Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra khi anh dính chấn thương nghiêm trọng trong một buổi tập gần đây cùng câu lạc bộ.

Fermín López ăn mừng bàn thắng vào lưới Slavia Praha tại Champions League 2025/26.

Kết quả chụp chiếu từ đội ngũ y tế đã xác nhận kịch bản tồi tệ nhất: tiền vệ 23 tuổi bị gãy xương bàn chân phải và bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật. Theo các báo cáo y tế chính thức, thời gian phục hồi sau phẫu thuật của chấn thương này dự kiến sẽ kéo dài nhiều tuần.

Điều này đồng nghĩa với việc giấc mơ tham dự kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của Fermin Lopez đã chính thức khép lại. Tuyến giữa Tây Ban Nha lập tức mất đi một ngòi nổ có khả năng xâm nhập vòng cấm thượng hạng, buộc ban huấn luyện phải khẩn cấp rà soát danh sách dự phòng để tìm kiếm phương án thay thế trước ngày chốt đội hình.

Hàng loạt trụ cột đối mặt nguy cơ vắng mặt

Ở vị trí trung phong cắm, tiền đạo trẻ Samu Omorodion gần như chắc chắn phải ngồi nhà xem giải đấu qua màn ảnh nhỏ. Chân sút sinh năm 2004 vừa trải qua mùa giải bùng nổ mạnh mẽ trong màu áo Porto với hiệu suất ghi bàn vô cùng ấn tượng. Thế nhưng, chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải tai ác đã dập tắt hoàn toàn cơ hội cống hiến cho đội tuyển quốc gia của anh tại chiến dịch lớn lần này.

Samu Omorodion ăn mừng bàn thắng tại vòng bảng môn bóng đá nam Olympic Paris 2024.

Trên mặt trận tấn công biên, thần đồng Lamine Yamal đang khiến ban huấn luyện lo sốt vó khi đối mặt với nguy cơ lỡ hẹn rất cao. Ngôi sao thuộc biên chế Barcelona liên tục gặp các vấn đề dai dẳng về cơ gân kheo chân trái khiến thể lực bị bào mòn nghiêm trọng. Hiện tại, anh vẫn đang phải điều trị tích cực và khả năng kịp bình phục hoàn toàn trước ngày giải đấu khởi tranh vẫn còn bỏ ngỏ.

Lamine Yamal trong trận giao hữu quốc tế giữa Tây Ban Nha và Ai Cập

Đối tác ăn ý của Yamal là Nico Williams cũng rơi vào tình cảnh báo động tương tự ở hành lang cánh đối diện. Tiền đạo của Athletic Bilbao đã phải liên tục ngồi ngoài ở giai đoạn cuối mùa giải vì chấn thương cơ đùi. Việc thiếu vắng cảm giác bóng đỉnh cao và thể trạng chưa hồi phục 100% đang biến anh thành một dấu hỏi lớn trong kế hoạch nhân sự của chiến lược gia De la Fuente.

Ở tuyến giữa, tiền vệ đánh chặn Mikel Merino cũng đang phải chạy đua với thời gian để tìm lại thể lực lý tưởng. Ngôi sao này hiện phải tuân theo giáo án tập riêng do tình trạng quá tải cơ kéo dài. Sự vắng mặt hoặc sa sút phong độ của anh chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tranh chấp và đánh chặn từ xa của tuyến giữa La Roja.

Nico Williams ăn mừng bàn thắng cùng Mikel Merino (trái) tại bán kết Nations League 2025.

Nỗi lo của người hâm mộ càng lớn hơn khi tiền vệ chiến binh Gavi đang phải chạy đua với thời gian và đối mặt với nguy cơ chưa đảm bảo được thể lực tốt nhất cho giải đấu năm nay. Ngôi sao trẻ của Barcelona dù đã rất nỗ lực tập luyện và trở lại sau ca phẫu thuật dây chằng, nhưng đội ngũ y tế vẫn bỏ ngỏ khả năng anh có thể ngay lập tức chịu đựng được cường độ thi đấu khắc nghiệt và va chạm cao ở một sân chơi lớn như World Cup.

Hàng phòng ngự cũng đối mặt nhiều nỗi lo

Hàng phòng ngự của Tây Ban Nha cũng đang đối mặt với bài toán nan giải khi hậu vệ cánh phải kỳ cựu Dani Carvajal vẫn chưa thể tìm lại thể trạng sung mãn nhất. Dù có tên trong danh sách sơ bộ nhờ nỗ lực trở lại sau ca phẫu thuật đứt dây chằng đầu gối nghiêm trọng kéo dài từ cuối năm 2024, nhưng ngôi sao của Real Madrid vẫn đang để ngỏ khả năng đá chính do chưa đạt 100% cảm giác bóng đỉnh cao.

Ban huấn luyện La Roja đang phải cân nhắc rất kỹ lưỡng về cường độ thi đấu khắc nghiệt tại World Cup, dù kinh nghiệm trận mạc và tư chất thủ lĩnh của Carvajal là điều đội bóng cực kỳ khao khát lúc này.

Cái tên cuối cùng mang lại nhiều sự tiếc nuối khi hoàn toàn vắng bóng trong danh sách sơ bộ năm nay là tiền đạo Alvaro Morata. Việc chân sút kỳ cựu này không được huấn luyện viên Luis de la Fuente điền tên vào kế hoạch tham dự World Cup 2026 xuất phát từ lý do phong độ săn bàn trồi sụt, cùng với xu hướng trẻ hóa và tăng tốc lối chơi hàng công của ban huấn luyện.

Quyết định dứt khoát này đồng nghĩa với việc tuyển Tây Ban Nha sẽ bước vào chiến dịch tại Bắc Mỹ mà không có sự phục vụ của tiền đạo giàu kinh nghiệm, để lại một khoảng trống lớn về mặt bản lĩnh nơi phòng thay đồ.