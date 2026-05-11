Nóng nhất thể thao chiều 11/5: Chốt lịch diễn ra sự kiện đối đầu Rousey - Carano

Danh sách NBA Draft Lottery được xác định

Như vậy là danh sách 12 đội được chọn đầu tiên ở vòng 1 NBA Draft 2026 đã lộ diện. Đội đầu tiên được chọn cầu thủ sẽ là Washington Wizard, thứ hai là Utah Jazz, thứ ba là Memphis Grizzlies, thứ tư là Chicago Bulls. Đáng tiếc là trường hợp của Indian Pacers khi họ có tới 52% cơ hội lọt vào Top 4 nhưng lại chỉ đứng thứ 5. Kết quả này khiến họ buộc phải chuyển lượt pick cho Los Angeles Clippers.

Rory McIlroy chấn thương ngay trước thềm PGA Championship

Tại giải Truist Championship diễn ra cuối tuần qua, Rory McIlroy chỉ xếp hạng 19 chung cuộc. Tuy nhiên, thành tích không tốt của tay golf này không đáng lo bằng việc anh đã phải tập tễnh rời sân đấu. Cựu số một thế giới nhiều khả năng đã dính chấn thương trong khi PGA Championship chuẩn bị khởi tranh.

Chốt lịch diễn ra sự kiện đối đầu Rousey - Carano

Hãng Netflix đã công bố lịch trình của sự kiện đối đầu giữa Ronda Rousey và Gina Carano. Sự kiện diễn ra vào ngày 16/5 ở California và bên cạnh trận đấu chính giữa Rousey và Carano, Nate Diaz sẽ có trận gặp Mike Perry ở hạng cân bán trung, trong khi trận đấu giữa Francis Ngannou và cựu võ sỹ UFC Philipe Lins sẽ diễn ra trước trận Rousey - Carano và Diaz - Perry. Sự kiện sẽ bắt đầu từ 9h ngày 17/5 (giờ Việt Nam) với dự kiến trận đấu chính bắt đầu từ lúc 12h trưa.

Ronda Rousey - Gina Carano

Huyền thoại Cilic "chỉ điểm" 2 tay vợt có thể thách thức Sinner

Carlos Alcaraz xác nhận không thể tham dự Roland Garros 2026 vì chấn thương cổ tay. Cũng bởi thế, Jannik Sinner trở thành ứng viên số 1 cho chức vô địch. Thậm chí nhiều chuyên gia còn tin rằng không có đối thủ nào đủ sức cản bước tay vợt người Italia.

Zverev vẫn có thể gây ra khó khăn cho Sinner

Dù Sinner đã thể hiện phong độ thống trị trong những tuần gần đây, sự vắng mặt của Alcaraz vẫn được xem là lợi thế lớn trước thềm Roland Garros. Tay vợt người Ý hướng tới danh hiệu để hoàn tất Career Grand Slam. Tuy nhiên, huyền thoại quần vợt của Croatia là Marin Cilic nhận định vẫn có những cái tên đủ sức gây khó khăn, trong đó đáng chú ý là Casper Ruud và Alexander Zverev.

Daniel Dubois hạ Fabio Wardley, trở lại ngôi vương hạng nặng

Daniel Dubois đã giành chiến thắng ấn tượng trước Fabio Wardley trong trận tranh đai hạng nặng WBO tại Manchester. Wardley bước vào trận đấu với tư cách nhà vô địch, lần đầu bảo vệ danh hiệu sau khi được thăng hạng từ tạm quyền.

Tuy nhiên, Dubois thi đấu quyết tâm và khẳng định lời tuyên bố trước trận rằng đối thủ sẽ không nghe thấy tiếng chuông mãn cuộc. Tay đấm 28 tuổi khép lại đêm đấu kịch tính bằng chiến thắng knock-out ở hiệp 11, qua đó giành lại danh hiệu và đánh dấu lần thứ hai lên ngôi vô địch thế giới.

Sabalenka thừa nhận chấn thương lưng, nguy cơ vắng mặt Roland Garros

Aryna Sabalenka xác nhận đang gặp vấn đề chấn thương lưng dưới, chỉ vài tuần trước thềm Roland Garros. Tay vợt số 1 thế giới phải gọi chăm sóc y tế trong trận thua bất ngờ trước Sorana Cirstea tại Italian Open.

Sau khi dẫn trước một set và 2-0 ở set hai, Sabalenka đánh mất thế trận và để thua 2-6, 6-4, 7-5. Đây là lần bị loại sớm nhất của cô trong 15 tháng. Trước đó, cô có khởi đầu mùa giải ấn tượng nhưng đang sa sút phong độ, thừa nhận cơ thể bị “giới hạn” bởi chấn thương.

Verstappen đàm phán với Ford giữa bối cảnh tương lai Red Bull

Mark Rushbrook, đại diện Ford Racing, tiết lộ họ đang trao đổi thường xuyên với Max Verstappen về khả năng hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực xe thể thao. Ford sẽ trở lại Formula 1 với tư cách nhà sản xuất động cơ từ mùa 2026, phối hợp cùng Red Bull Powertrains cung cấp cho Red Bull Racing và Racing Bulls.

Verstappen còn hợp đồng đến cuối năm 2028, nhưng được cho là có điều khoản cho phép rời đội sớm tùy theo thành tích. Hiện anh đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng, trong bối cảnh Red Bull đang kém xa nhóm dẫn đầu.