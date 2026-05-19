HLV Alonso cho 6 sao Chelsea bật bãi, Garnacho đứng đầu sổ

Chelsea đã bổ nhiệm HLV Xabi Alonso cho mùa giải sau và đáng nói là dù Chelsea là bên thuê, Alonso lại là người “phỏng vấn” ngược lại. Tờ The Athletic cho biết HLV người xứ Basque đã đặt ra khá nhiều câu hỏi cho 2 đồng giám đốc thể thao Paul Winstanley và Laurence Stewart, rằng 2 người này phải đồng ý với những gì Alonso yêu cầu để được ông nhận lời đến làm việc.

Việc Alonso được bổ nhiệm với chức danh “manager” thay vì “head coach” cho thấy quyền lực của Alonso sẽ không chỉ xoay quanh việc huấn luyện đội bóng. Ông còn được hoạch định việc chuyển nhượng, một sự nhượng bộ trách nhiệm rất đáng chú ý bởi Chelsea từ khi đổi chủ đã đi theo đường lối mua cầu thủ trẻ để sau này bán được giá.

Vậy Alonso đang có kế hoạch ra sao với lực lượng của Chelsea? Tờ The Athletic mới đây tiết lộ có 6 cầu thủ chắc chắn sẽ bị Alonso cho ra rìa. Đó là Alejandro Garnacho, Liam Delap, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Axel Disasi và Filip Jorgensen.

6 cầu thủ trên thì đã tới một nửa là trung vệ và kể cả Alonso không đến Chelsea, họ cũng dễ bị bán do phong độ tệ, nhưng Alonso càng đẩy họ ra cửa nhanh hơn do không hợp hệ thống ông định xây dựng ở Stamford Bridge. Alonso dự định quay lại đấu pháp 3-4-2-1 ông từng dùng ở Bayer Leverkusen và các trung vệ nêu trên đều không hợp, và cả Garnacho cũng vậy do Garnacho là một tiền đạo cánh trong sơ đồ 4-3-3..

Bên cạnh 6 cầu thủ này, Mamadou Sarr và Josh Acheampong sẽ được cho mượn để rèn thêm kinh nghiệm. Wesley Fofana là một trường hợp khó cho Chelsea, anh này phong độ không ổn nhưng lương quá cao (200.000 bảng/tuần) nên Chelsea khó lòng đẩy đi được, do vậy Alonso sẽ giữ Fofana nếu không ai hỏi mua, nhưng mặt khác không đảm bảo vị trí đá chính.

Về những cầu thủ an tâm với vị trí của mình, Reece James, Joao Pedro, Cole Palmer, Marc Cucurella, Levi Colwill, Enzo Fernandez, Jorrel Hato và Moises Caicedo không lo về sự ra mắt của HLV mới trừ khi họ muốn chuyển đi. Tân binh Geovany Quenda từ Sporting sẽ được chăm sóc tận tình bởi Quenda đá cánh phải trong sơ đồ 3 hậu vệ ở Sporting, anh sẽ đến tập trung sớm với Chelsea để làm việc cùng HLV Alonso.