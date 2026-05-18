Sinner hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu đặc biệt nhất lịch sử, được Djokovic chúc mừng

Djokovic chúc mừng Sinner

Sinner đã đánh bại Casper Ruud 6-4, 6-4 để đăng quang tại Rome Open và trở thành tay vợt thứ hai trong lịch sử, sau Djokovic vào năm 2018, hoàn tất “Career Golden Masters”, thành tích vô địch trọn bộ 9 giải Masters 1000 trong sự nghiệp. Chiến thắng sau 1 giờ 44 phút cũng giúp tay vợt số 1 thế giới nối dài kỷ lục với danh hiệu Masters 1000 thứ sáu liên tiếp.

Djokovic và Sinner hiện là hai tay vợt duy nhất trong lịch sử hoàn tất "Career Golden Masters"

Không lâu sau chiến thắng của tay vợt người Italia, Djokovic đã gửi lời chúc mừng đầy ấm áp trên trang cá nhân: “Chúc mừng Jannik! Thật ấn tượng. Chào mừng đến với câu lạc bộ đặc biệt, Jannik”.

Djokovic, người giành danh hiệu Masters 1000 đầu tiên tại Miami Open năm 2007, hoàn tất “Career Golden Masters” vào năm 2018 khi vô địch Cincinnati Open. Anh trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử chinh phục đủ cả 9 giải Masters 1000.

Sinner giành danh hiệu Masters 1000 đầu tiên tại Canadian Open năm 2023. Bước vào mùa 2026, tay vợt người Italia đã sở hữu 5 danh hiệu ở cấp độ này, và hiện đã hoàn tất việc vô địch cả 5 giải Masters 1000 đầu mùa, sau các chiến thắng tại Indian Wells, Miami Open, Monte Carlo, Madrid Open và Rome Open.

"Không thể tin nổi"

Sau trận, Sinner chia sẻ: “Năm nay đúng 50 năm kể từ lần cuối một tay vợt Italia vô địch ở đây, nên tôi thực sự rất hạnh phúc. Hai bên đều chịu áp lực lớn, trận đấu không phải quần vợt hoàn hảo, nhưng tôi rất vui. Hai tháng rưỡi qua thật không thể tin nổi”.

Ruud cũng dành những lời ngợi khen cho Sinner: “Tôi phải chúc mừng Jannik với danh hiệu đầu tiên ở đây. Những gì cậu làm mùa này thật khó diễn tả bằng lời. Với một người cũng chơi tennis ở đẳng cấp cao nhất, tôi hiểu điều đó đặc biệt đến mức nào”.

Với chức vô địch tại Rome Open, Sinner trở thành tay vợt Italia đầu tiên đăng quang giải đấu này kể từ Adriano Panatta năm 1976.

Sinner hiện đã thắng 34 trận Masters 1000 liên tiếp, vượt kỷ lục cũ 31 trận của Djokovic. Anh cũng là tay vợt đầu tiên trong lịch sử giành 6 danh hiệu Masters 1000 liên tiếp, tại Paris Masters, Indian Wells, Miami Open, Monte Carlo, Madrid Open và Rome Open.

Danh hiệu trên sân nhà cũng giúp Sinner trở thành người thứ hai trong lịch sử, sau Rafael Nadal năm 2010, vô địch trọn bộ 3 giải Masters 1000 trên sân đất nện trong cùng một mùa giải.

Với danh hiệu thứ 5 ở cấp Masters mùa này, Sinner chỉ còn kém đúng một danh hiệu để cân bằng kỷ lục 6 Masters 1000 trong một năm mà Djokovic từng thiết lập.