Trận đấu nổi bật

jannik-vs-alexei
Rome Open
Jannik Sinner 0
Alexei Popyrin 0
jessica-vs-anastasia
Rome Open
Jessica Pegula -
Anastasia Potapova -
pablo-vs-daniil
Rome Open
Pablo Llamas Ruiz -
Daniil Medvedev -
naomi-vs-iga
Rome Open
Naomi Osaka -
Iga Swiatek -
karolina-vs-elena
Rome Open
Karolina Pliskova -
Elena Rybakina -
andrey-vs-alejandro
Rome Open
Andrey Rublev 2
Alejandro Davidovich Fokina 0
brandon-vs-nikoloz
Rome Open
Brandon Nakashima 0
Nikoloz Basilashvili 2
coco-vs-iva
Rome Open
Coco Gauff 2
Iva Jovic 1
anna-vs-jelena
Rome Open
Anna Kalinskaya 0
Jelena Ostapenko 2
frances-vs-andrea
Rome Open
Frances Tiafoe 0
Andrea Pellegrino 2
elise-vs-mirra
Rome Open
Elise Mertens 0
Mirra Andreeva 2

Alcaraz - Sabalenka sa sút, “truyền nhân Nadal” cán mốc lịch sử (Bảng xếp hạng tennis 11/5)

Sự kiện: ATP Tour WTA Tour Carlos Alcaraz

(Tin thể thao, tin tennis) Bảng xếp hạng tennis trực tuyến tuần qua biến động mạnh khi Carlos Alcaraz mất 1.000 điểm, Aryna Sabalenka hụt hơi tại Rome Open, còn Rafael Jodar, “truyền nhân Nadal” lần đầu tiên bứt phá vào top 30 thế giới.

  

Tuần này, bảng xếp hạng ATP và WTA chính thức chưa cập nhật do Rome Open 2026 vẫn đang diễn ra, nhưng BXH trực tuyến đã chứng kiến hàng loạt biến động đáng chú ý ở cả hai hệ thống nam và nữ. Từ việc Carlos Alcaraz bị trừ 1.000 điểm, Aryna Sabalenka hụt hơi tại Rome, cho tới sự bứt phá mạnh mẽ của tài năng trẻ Rafael Jodar, người đang được ví như “truyền nhân Rafael Nadal”.

Sabalenka và Alcaraz đều bị trừ điểm trong tuần qua

Alcaraz mất 1.000 điểm, Sinner tiếp tục thống trị

Biến động điểm số lớn nhất ở ATP trực tuyến ngày 11/5 thuộc về Alcaraz. Tay vợt người Tây Ban Nha bị trừ tới 1.000 điểm do không thể tham dự Rome Open năm nay, giải đấu mà anh từng vô địch mùa trước. Dù vẫn giữ vị trí số 2 thế giới với 11.960 điểm, khoảng cách giữa Alcaraz và số 1 Jannik Sinner đã bị nới rộng đáng kể.

Trong khi đó, Sinner dù cũng mất 600 điểm vẫn duy trì vị thế thống trị với 13.750 điểm và còn cơ hội gia tăng cách biệt nếu tiếp tục tiến sâu tại Rome Open.

Phía sau top đầu, Alexander Zverev giảm nhẹ 100 điểm nhưng vẫn đứng vững ở vị trí thứ 3. Novak Djokovic tăng nhẹ 10 điểm để giữ hạng 4, dù việc bị loại sớm ở Rome khiến người hâm mộ lo ngại về phong độ cũng như thể trạng của huyền thoại Serbia trước Roland Garros.

“Truyền nhân Nadal” lần đầu vào top 30 thế giới

Cái tên gây chú ý nhất tuần qua chính là Jodar. Tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha tăng 4 bậc để lần đầu tiên lọt top 30 ATP với vị trí số 30 thế giới.

Jodar đang được truyền thông quê nhà gọi là “truyền nhân Nadal” nhờ phong cách thi đấu giàu năng lượng, khả năng phòng thủ bền bỉ và tinh thần chiến đấu trên sân đất nện. Việc tiến sâu tại Rome Open giúp anh có thêm 88 điểm và đứng trước cơ hội tiếp tục cải thiện thứ hạng nếu duy trì phong độ hiện tại.

Jodar lần đầu vào top 30 thế giới, theo bảng xếp hạng ATP trực tuyến

Ngoài Jodar, ATP tuần này còn chứng kiến sự thăng tiến của hàng loạt tay vợt trẻ. Learner Tien tăng lên hạng 19 thế giới, thứ hạng cao nhất sự nghiệp. Luciano Darderi cũng tăng 2 bậc lên vị trí 18. Ở chiều ngược lại, Tommy Paul rơi mạnh 7 bậc xuống hạng 25 sau khi bị loại sớm tại Rome Open.

Sabalenka hụt hơi, Rybakina áp sát

Bên phía WTA, Aryna Sabalenka vẫn giữ ngôi số 1 thế giới nhưng đã bị trừ 150 điểm do dừng bước sớm ở Rome Open. Tay vợt Belarus hiện còn 9.960 điểm và đang bị số 2 Elena Rybakina rút ngắn khoảng cách đáng kể.

Rybakina có thêm 55 điểm nhờ tiến vào vòng 4 Rome Open và hoàn toàn có thể tạo áp lực lớn lên Sabalenka trong những tuần tới nếu tiếp tục chơi ổn định trên sân đất nện.

Iga Swiatek cũng tăng nhẹ điểm số để giữ vị trí thứ 3, trong khi Coco Gauff mất tới 530 điểm nhưng vẫn đứng hạng 4.

Nằm trong số các tay vợt tụt hạng đáng chú ý nhất có Jasmine Paolini. Tay vợt người Ý bị trừ tới 935 điểm sau khi dừng bước sớm ở Rome, tụt 5 bậc xuống hạng 13 và đứng trước nguy cơ bật khỏi nhóm hạt giống mạnh ở các giải lớn sắp tới.

Iva Jovic, mới 18 tuổi, tăng lên hạng 17 thế giới. Linda Noskova vươn lên hạng 12, trong khi Victoria Mboko tiếp tục trụ vững trong top 10 dù còn ở tuổi teen.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

 Jannik Sinner (Ý) 24

0

 13.750

2

 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 23

0

 11.960

3

 Alexander Zverev (Đức) 29

0

 5.705

4

 Novak Djokovic (Serbia) 38

0

 4.710

5

 Félix Auger-Aliassime (Canada) 25

0

 4.060

6

 Ben Shelton (Mỹ) 23

0

 4.030

7

 Taylor Fritz (Mỹ) 28 0 3.770

8

 Alex de Minaur (Australia) 27 0 3.665

9

 Daniil Medvedev (Nga) 30 0 3.410

10

 Alexander Bublik (Kazakhstan) 28 +1 3.230

11

 Lorenzo Musetti (Ý) 24 -1 3.115

12

 Flavio Cobolli (Ý) 24 0 2.790

13

 Jiří Lehecka (CH Czech) 24 0 2.715

14

 Andrey Rublev (Nga) 28 0 2.590

15

 Karen Khachanov (Nga) 29 0 2.220

16

 Valentin Vacherot (Monaco) 27 0 2.103

17

 Arthur Fils (Pháp) 21 0 2.040

18

 Luciano Darderi (Ý) 24 +2 1.960

19

 Learner Tien (Mỹ) 20 +2 1.940

20

 Frances Tiafoe (Mỹ) 28 +2 1.890

21

 Cameron Norrie (Anh) 30 -2 1.888

22

 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 26 +1 1.820

23

 Arthur Rinderknech (Pháp) 30 +1 1.736

24

 Casper Ruud (Na Uy) 27 +1 1.635

25

 Tommy Paul (Mỹ) 28 -7 1.625

26

 Tomás Martín Etcheverry (Argentina) 26 0 1.620

27

 Francisco Cerúndolo (Argentina) 27 0 1.570

28

 Jakub Mensík (CH Czech) 20 0 1.510

29

 Joao Fonseca (Brazil) 19 0 1.435

30

 Rafael Jodar (Tây Ban Nha) 19 +4 1.361

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (Belarus) 28

0

 9.960

2

Elena Rybakina (Kazakhstan) 26

0

 8.610

3

Iga Swiątek (Ba Lan) 24

0

 7.003

4

Coco Gauff (Mỹ) 22

0

 6.219

5

Jessica Pegula (Mỹ) 32

0

 6.191

6

Amanda Anisimova (Mỹ) 24

0

 5.958

7

Mirra Andreeva (Nga) 19

0

 4.086

8

Elina Svitolina (Ukraine) 31 +2 3.435

9

Victoria Mboko (Canada) 19 0 3.405

10

Karolína Muchová (CH Czech) 29 +1 3.328

11

Belinda Bencic (Thụy Sĩ) 29 +1 3.145

12

Linda Nosková (CH Czech) 21 +1 3.054

13

Jasmine Paolini (Ý) 30 -5 2.787

14

Ekaterina Alexandrova (Nga) 31 0 2.581

15

Marta Kostyuk (Ukraine) 23 0 2.388

16

Naomi Osaka (Nhật Bản) 28 0 2.341

17

Iva Jovic (Mỹ) 18 0 2.306

18

Ludmilla Samsonova (Nga) 27 +3 1.950

19

Madison Keys (Mỹ) 31 0 1.946

20

Clara Tauson (Đan Mạch) 23 -2 1.920

21

Anna Kalinskaya (Nga) 27 +3 1.868

22

Elise Mertens (Bỉ) 30 0 1.858

23

Leylah Fernandez (Canada) 23 0 1.796

24

Diana Shnaider (Nga) 22 -4 1.796

25

Hailey Baptiste (Mỹ) 24 0 1.712

26

Sorana Cîrstea (Romania) 36 +1 1.617

27

Marie Bouzkova (CH Czech) 27 -1 1.596

28

Anastasia Potapova (Áo) 25 +10 1.470

29

Ann Li (Mỹ) 25 0 1.460

30

Cristina Bucșa (Tây Ban Nha) 28 +1 1.406

Theo Nguyễn Hưng

Nguồn:

-11/05/2026 16:50 PM (GMT+7)
