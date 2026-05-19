AFC Bournemouth vs Manchester City
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Freiburg vs Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Maresca sáng cửa thay Guardiola ở Man City: Nguy cơ giống David Moyes ở MU?

Man City sẽ kết thúc kỷ nguyên Guardiola để bước vào sự vô định với Enzo Maresca trên ghế chỉ đạo.

   

Dấu hỏi người kế vị

Pep Guardiola chưa xác thực, nhưng các nguồn tin uy tín đều đã khẳng định ông sẽ rời Man City và Enzo Maresca là người kế tục. Một kỷ nguyên thống trị huy hoàng đã tới hồi kết, giờ Man City phải chuẩn bị cho một thời kỳ mới với một HLV chưa được xem là người giỏi nhất hiện nay.

Dư luận đều đánh giá Maresca còn kém xa Pep, điều đó thì quá hiển nhiên. Nhưng vì sao Man City chọn Maresca thay vì một HLV khác giỏi hơn? Họ không chọn Luis Enrique vì Enrique có nhận lời đâu mà chọn. Họ cũng không chọn Xabi Alonso vì Alonso nếu đến sẽ làm thay đổi toàn bộ cấu trúc đội hình Man City đã xây dựng từ khi giám đốc thể thao Hugo Viana lên nắm quyền.

Maresca dự kiến sẽ không tạo ra xáo trộn quá lớn, ông đã từng làm việc cho CLB để hiểu về cách thượng tầng đội bóng hoạt động ra sao. Và vì Maresca đã ở Etihad trước đây, Man City chọn ông vì họ hiểu về triển vọng của HLV này.

Triển vọng, đây là điều quan trọng nhất, bởi Man City không biết triển vọng nào dành cho Xabi Alonso hay những HLV trẻ khác. Xét cho cùng, hơn 3 năm trước ai biết được Xabi Alonso sẽ trở thành HLV như thế nào? 2 năm trước cũng đâu mấy ai nghĩ Vincent Kompany sẽ biến Bayern Munich trở thành cỗ máy tấn công của hiện tại, sau khi đã rớt hạng với Burnley?

Đây là chuyện của người trong nghề, và người trong nghề tại Man City hiểu rõ Maresca hơn Alonso. Sau khi rời Man City, Maresca dùng sơ đồ 4-3-3 rồi 4-2-3-1 ở Leicester trước khi chuyển hẳn sang 4-2-3-1 ở Chelsea. Không phải là Maresca không biết dùng sơ đồ 3 hậu vệ, vẫn có trận hiếm hoi ông chuyển sang sơ đồ này và thậm chí thắng (Chelsea đá 3-4-2-1 và thắng Liverpool 3-1 ở lượt về mùa 2024/25), nhưng đó chỉ là ngoại lệ.

Viana từ lúc lên thay Txiki Begiristain đã tạo ra một hình ảnh mới cho Man City. Khusanov và Guehi đã nhanh chóng nắm 2 vị trí trung vệ đá chính, trong khi Semenyo và Cherki hòa nhập dễ dàng vào hàng công. Sắp tới Man City sẽ tìm người thay Bernardo Silva và tiền vệ mà họ đưa về sẽ là một người hợp với tầm nhìn của Viana.

Giả định rằng Alonso đến dẫn dắt Man City, nếu ông đổi sang đá 3 trung vệ trong khi Man City đã mua Khusanov và Guehi để đá đội hình 4 hậu vệ thì chẳng phải là làm xáo trộn toàn bộ công trình của Viana? Hãy nhìn Inter Milan, dù là Conte, Simone Inzaghi hay Chivu làm HLV thì họ luôn đá 3 trung vệ với đội hình do Beppe Marotta xây dựng. Từ đó mà suy, Viana cũng chọn HLV để hợp sơ đồ mình đã xây ở Man City, và Maresca là người hay dùng sơ đồ đó nhất trong các HLV Man City có thể thuê.

Thách thức cho Man City sẽ là việc Maresca, dù có phong cách chiến thuật giống Pep Guardiola, sẽ thích nghi thế nào khi đối thủ bắt bài. Thích nghi là thế mạnh lớn nhất của Pep, ông đã bắt bài ngược đối thủ trong hơn 1 thập kỷ qua và mùa nào Pep cũng trình làng những bài đánh mới để mang lại từng lợi thế nhỏ cho Man City, nhưng không phải HLV nào cũng học được điều đó ở ông.

Man City sẽ khó lặp lại sự thống trị mà Pep đã tạo ra, nhưng họ hiểu điều đó. Maresca chưa quá già khi mới 46 tuổi, ông vẫn còn nhiều thời gian ở phía trước để học hỏi và rút kinh nghiệm từ những sai lầm, và Man City sẽ hạ thấp kỳ vọng để cho ông không bị áp lực như người tiền nhiệm.

Dù vậy, nếu thành tích xuống thấp cỡ David Moyes khi kế tục Sir Alex Ferguson ở MU thì Maresca vẫn có thể bị thay thế. Nhưng trong khi Moyes thừa hưởng một đội hình MU già cỗi dưới quyền Ed Woodward không hiểu gì về chuyên môn, Maresca sẽ kế tục Pep với một lực lượng đã được làm mới, bởi một Hugo Viana được đưa về để xây dựng Man City cho tương lai lâu dài khi Guardiola không còn ở CLB.

Enzo Maresca là người được chọn và Man City sẽ chuẩn bị cho thời “hậu Pep” với nhiều mông lung. Nhưng lựa chọn của họ là có cơ sở logic và nếu họ tiếp tục thành công thì cũng sẽ không có gì ngạc nhiên.

-19/05/2026 14:50 PM (GMT+7)
