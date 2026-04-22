Chuyên gia lý giải chuyện HLV pickleball chơi dở mà thu học phí 50 triệu đồng/10 buổi

Làn sóng tranh cãi xoay quanh một HLV pickleball thu học phí lên tới 50 triệu đồng cho 10 buổi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Từ một đoạn clip thi đấu lan truyền trên mạng xã hội, câu chuyện nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi chuyên môn, trở thành đề tài tranh cãi trong cộng đồng người chơi.

Hình ảnh HLV mắc nhiều lỗi khi thi đấu đang trở thành chủ đề bàn tán nhiều nhất của cộng đồng người chơi pickleball Việt Nam

Khi “thầy” đi đánh thực chiến đặt dấu hỏi

Trong video ghi lại một trận đấu đôi ở giải phong trào, vị HLV này liên tục mắc những lỗi cơ bản. Đáng chú ý nhất là lỗi “giẫm bếp”, quy tắc nhập môn của pickleball lặp đi lặp lại đến mức trọng tài phải nhiều lần thổi phạt trực tiếp.

Không chỉ dừng lại ở luật, kỹ thuật cá nhân cũng bộc lộ nhiều vấn đề. Những cú đánh thiếu lực, thiếu kiểm soát, khả năng xử lý trên lưới chậm nhịp, cùng bộ chân di chuyển lóng ngóng khiến màn trình diễn bị đánh giá là dưới mức kỳ vọng. Với nhiều người xem, đây là “cú sốc” khi đặt cạnh hình ảnh một HLV có mức phí thuộc hàng cao nhất thị trường.

Trước đó, nhân vật này nổi tiếng trên mạng với các video hướng dẫn kỹ thuật, thu hút lượng lớn người theo dõi. Tuy nhiên, sau khi clip thi đấu xuất hiện, không ít ý kiến cho rằng trình độ thực tế chỉ quanh mức phong trào cơ bản.

Tranh cãi: Dạy giỏi có cần đánh hay?

Giữa làn sóng chỉ trích, một số ý kiến bênh vực cho rằng không thể đánh đồng khả năng thi đấu và năng lực huấn luyện. Trong nhiều môn thể thao, chuyện HLV không phải là VĐV xuất sắc không phải hiếm.

Tuy vậy, phản biện lại lập luận này, nhiều người cho rằng với pickleball, môn thể thao còn khá mới tại Việt Nam khoảng cách giữa “người dạy” và “người chơi” chưa đủ lớn để tách biệt hoàn toàn. Khi mức học phí lên tới hàng chục triệu đồng, kỳ vọng về nền tảng kỹ thuật cơ bản là điều khó có thể bỏ qua.

Một ý kiến gây chú ý viết: “Đã là thầy thì trước hết phải chuẩn về kỹ thuật và tư duy. Thua vì thể lực hay phản xạ là chuyện khác, còn sai từ căn bản thì khó chấp nhận”.

Chuyên gia lên tiếng: “Không chỉ là chuyện đánh hay”

Giữa tâm bão dư luận, ông Nguyễn Hoài Nam, nhà sáng lập một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quy mô lớn tại Việt Nam, đồng thời từng trực tiếp học với HLV nói trên đã đưa ra góc nhìn đáng chú ý.

Ông thẳng thắn gọi đây là một “câu chuyện cần bóc tách”, nhưng không hoàn toàn theo hướng tiêu cực. Theo ông, giá trị mà HLV này mang lại không nằm đơn thuần ở kỹ thuật thi đấu.

Trước hết, vị HLV có chiến lược xây dựng hình ảnh rõ ràng, định vị phân khúc khách hàng cụ thể. Nội dung truyền thông không chỉ nhằm dạy kỹ thuật mà còn tạo cảm giác “đẳng cấp”, phù hợp với nhóm người chơi sẵn sàng chi tiền cho trải nghiệm cá nhân hóa.

Quan trọng hơn, theo ông Nam, HLV này dành thời gian tìm hiểu mục tiêu từng học viên, chơi để giải trí, cải thiện sức khỏe hay hướng tới thi đấu. Từ đó, xây dựng lộ trình riêng, thay vì áp dụng một giáo án chung.

Ông Nguyễn Hoài Nam thẳng thắn giải thích vì sao vị HLV thu tiền học phí cao tới vậy nhưng học viên vẫn hài lòng

“Khách hàng đạt được mục tiêu của họ thì họ quay lại và giới thiệu thêm người khác. Đó là cách vận hành dịch vụ, không phải chỉ là dạy vài cú đánh”, ông Nam phân tích.

Ông cũng nhấn mạnh khả năng “đọc vị” học viên, hiểu điểm mạnh, điểm yếu để định hình lối chơi phù hợp là một trong những yếu tố cốt lõi. Ngay cả sau khi kết thúc khóa học, HLV vẫn tiếp tục hỗ trợ, xem clip và tư vấn khi cần.

Ngoài ra, yếu tố chăm sóc khách hàng cũng được đẩy lên cao, từ việc hỗ trợ truyền thông cá nhân cho học viên đến những chi tiết nhỏ như chủ động chi trả chi phí sân bãi, nước uống trong buổi tập.

“Đây là một gói dịch vụ tổng thể, không chỉ là huấn luyện kỹ thuật”, ông Nam nhận định, đồng thời cho rằng việc giữ mức giá cao là một phần trong chiến lược nhất quán của HLV này.

Cộng đồng chia rẽ: PR giỏi hay giá trị thật?

Dưới bài chia sẻ của ông Nam, hàng loạt ý kiến trái chiều xuất hiện.

Một số đồng tình với quan điểm dịch vụ cá nhân hóa, cho rằng trong kinh doanh, “thuận mua vừa bán”, ai thấy phù hợp thì trả tiền. Thậm chí có người so sánh với bóng đá, nơi nhiều HLV vĩ đại không phải là cầu thủ xuất sắc.

Ngược lại, không ít ý kiến vẫn giữ quan điểm cứng rắn, kỹ năng thực chiến là thước đo tối thiểu. “Nếu thi đấu như người mới tập thì rất khó thuyết phục người khác tin vào chất lượng huấn luyện”, một bình luận nêu rõ.

Cũng có góc nhìn trung lập hơn, cho rằng HLV này mạnh về truyền thông, chăm sóc khách hàng và kỹ năng sư phạm, nhưng năng lực thi đấu lại là câu chuyện khác. Hai yếu tố này không nên bị đánh đồng, nhưng cũng không thể tách rời hoàn toàn trong bối cảnh pickleball đang phát triển nhanh.

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở một cá nhân. Nó phản ánh giai đoạn “bùng nổ nhưng chưa ổn định” của pickleball tại Việt Nam, nơi ranh giới giữa HLV, người chơi và người làm nội dung còn khá mờ.

Khi mạng xã hội có thể tạo ra hình ảnh nhanh chóng, “thực chiến” vẫn là phép thử khắc nghiệt nhất. Nhưng đồng thời, thị trường cũng đang cho thấy một thực tế khác, người học ngoài trả tiền cho kỹ thuật, mà còn cho trải nghiệm, sự chăm sóc và cả giá trị hình ảnh.

Ở điểm giao thoa giữa hai yếu tố đó, tranh cãi là điều khó tránh. Và có lẽ, chính những tranh cãi này sẽ góp phần định hình lại tiêu chuẩn của một HLV pickleball trong tương lai.