Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Leeds United vs Burnley
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Como vs Napoli
Arsenal vs Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Metz vs Monaco
Atalanta vs Genoa
Osasuna vs Barcelona
Nice vs Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Manchester United vs Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
Nguyễn Tài Lộc nhập tịch thành công, thầy Kim có "siêu tiền đạo" khuynh đảo AFF Cup?

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam AFF Cup 2026

Với sự hỗ trợ đắc lực từ CLB Ninh Bình và những động thái quyết liệt từ VFF, tiền đạo Nguyễn Tài Lộc đã hoàn tất thủ tục nhập tịch và đang chờ đợi màn ra mắt trong màu áo "Những chiến binh Sao vàng". Sự xuất hiện của chân sút gốc Brazil được kỳ vọng sẽ trở thành quân bài chiến lược giúp HLV Kim Sang Sik giải quyết triệt để bài toán hàng công cho mục tiêu săn vàng khu vực.

Sẵn sàng cho đợt tập trung AFF Cup 2026 (ASEAN Cup)

Thông tin Geovane Magno chính thức được nhập tịch thành công với tên gọi Nguyễn Tài Lộc vào ngày 28/04/2026 đã tạo nên một cú hích cực lớn cho kế hoạch của ĐTQG thời gian tới. Đáng chú ý, chính HLV Kim Sang Sik là người đã chủ động đề xuất trường hợp này nhằm gia cố sức mạnh hỏa lực cho đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Tài Lộc mang đến phương án mới trên hàng công ĐT Việt Nam cho HLV Kim Sang Sik.

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang khẩn trương tiến hành các bước cuối cùng để trình lên FIFA xin chuyển đổi liên đoàn thi đấu quốc tế cho Nguyễn Tài Lộc. Nếu mọi thủ tục diễn ra suôn sẻ, khả năng rất cao Nguyễn Tài Lộc sẽ được triệu tập ngay trong đợt hội quân chuẩn bị cho AFF Cup 2026.

Sự góp mặt của một tiền đạo có đẳng cấp đã được kiểm chứng tại V-League như Nguyễn Tài Lộc sẽ mang đến sự yên tâm cực lớn cho người hâm mộ trước mục tiêu duy trì vị thế số 1 khu vực, bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup, hay hướng đến mục tiêu cao ở FIFA ASEAN Cup.

Chân sút số 1 tại Cố đô và mảnh ghép hoàn hảo của thầy Kim

Ở góc độ chuyên môn, Nguyễn Tài Lộc không chỉ là một chân sút đơn thuần mà còn là một "linh hồn" trong lối chơi của CLB Ninh Bình. Sau 20 vòng đấu tại V-League mùa này, cầu thủ gốc Brazil đã khẳng định vị thế chủ lực với 7 bàn thắng, trực tiếp đưa đội nhà bay cao trên bảng xếp hạng.

Dù đã có quốc tịch, Nguyễn Tài Lộc sẽ cần đợi đến mùa giải năm sau để thi đấu với tư cách nội binh ở cấp CLB, nhưng cánh cửa lên ĐTQG đã rộng mở hơn bao giờ hết. Giới chuyên môn nhận định, Tài Lộc sẽ là đối tác cực kỳ ăn ý khi kết hợp cùng những tiền vệ tài hoa như Quang Hải, Hoàng Đức hay Đỗ Hoàng Hên.

Khả năng làm tường, di chuyển không bóng thông minh và bản năng tận dụng cơ hội của Tài Lộc hứa hẹn sẽ giúp lối chơi tấn công của ĐT Việt Nam trở nên đa dạng và sắc lẹm hơn. Người hâm mộ đang rất chờ đợi vào một "siêu hàng công" biến ảo, nơi Nguyễn Tài Lộc sẽ là điểm nổ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ông Kim Sang Sik tại AFF Cup tới đây bên cạnh Xuân Son và Hoàng Hên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/04/2026 23:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN