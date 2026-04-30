Nguyễn Tài Lộc nhập tịch thành công, thầy Kim có "siêu tiền đạo" khuynh đảo AFF Cup?

Sẵn sàng cho đợt tập trung AFF Cup 2026 (ASEAN Cup)

Thông tin Geovane Magno chính thức được nhập tịch thành công với tên gọi Nguyễn Tài Lộc vào ngày 28/04/2026 đã tạo nên một cú hích cực lớn cho kế hoạch của ĐTQG thời gian tới. Đáng chú ý, chính HLV Kim Sang Sik là người đã chủ động đề xuất trường hợp này nhằm gia cố sức mạnh hỏa lực cho đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Tài Lộc mang đến phương án mới trên hàng công ĐT Việt Nam cho HLV Kim Sang Sik.

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang khẩn trương tiến hành các bước cuối cùng để trình lên FIFA xin chuyển đổi liên đoàn thi đấu quốc tế cho Nguyễn Tài Lộc. Nếu mọi thủ tục diễn ra suôn sẻ, khả năng rất cao Nguyễn Tài Lộc sẽ được triệu tập ngay trong đợt hội quân chuẩn bị cho AFF Cup 2026.

Sự góp mặt của một tiền đạo có đẳng cấp đã được kiểm chứng tại V-League như Nguyễn Tài Lộc sẽ mang đến sự yên tâm cực lớn cho người hâm mộ trước mục tiêu duy trì vị thế số 1 khu vực, bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup, hay hướng đến mục tiêu cao ở FIFA ASEAN Cup.

Chân sút số 1 tại Cố đô và mảnh ghép hoàn hảo của thầy Kim

Ở góc độ chuyên môn, Nguyễn Tài Lộc không chỉ là một chân sút đơn thuần mà còn là một "linh hồn" trong lối chơi của CLB Ninh Bình. Sau 20 vòng đấu tại V-League mùa này, cầu thủ gốc Brazil đã khẳng định vị thế chủ lực với 7 bàn thắng, trực tiếp đưa đội nhà bay cao trên bảng xếp hạng.

Dù đã có quốc tịch, Nguyễn Tài Lộc sẽ cần đợi đến mùa giải năm sau để thi đấu với tư cách nội binh ở cấp CLB, nhưng cánh cửa lên ĐTQG đã rộng mở hơn bao giờ hết. Giới chuyên môn nhận định, Tài Lộc sẽ là đối tác cực kỳ ăn ý khi kết hợp cùng những tiền vệ tài hoa như Quang Hải, Hoàng Đức hay Đỗ Hoàng Hên.

Khả năng làm tường, di chuyển không bóng thông minh và bản năng tận dụng cơ hội của Tài Lộc hứa hẹn sẽ giúp lối chơi tấn công của ĐT Việt Nam trở nên đa dạng và sắc lẹm hơn. Người hâm mộ đang rất chờ đợi vào một "siêu hàng công" biến ảo, nơi Nguyễn Tài Lộc sẽ là điểm nổ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ông Kim Sang Sik tại AFF Cup tới đây bên cạnh Xuân Son và Hoàng Hên.