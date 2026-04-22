Người đẹp pickleball từng giành Á quân Wimbledon, mặc áo xuyên thấu đốn tim các fan

Cựu ngôi sao quần vợt Genie Bouchard đang tận hưởng cuộc sống tuyệt vời ở Miami (Mỹ) và cô vẫn tiếp tục khiến người hâm mộ không ngừng trầm trồ bởi vẻ đẹp của mình. Năm nay 32 tuổi, Bouchard đã có 16 năm chơi tennis chuyên nghiệp trước khi giải nghệ vào năm 2025.

Bouchard đăng ảnh đi ăn nhà hàng sang trọng và được các fan khen ngợi vóc dáng

Từng là Á quân Wimbledon năm 2014, Bouchard hiện đang làm việc trong lĩnh vực truyền hình để tận dụng lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Mới đây cô đã làm công việc bình luận tại giải Indian Wells.

Người đẹp quốc tịch Canada này giờ đang có cuộc sống khá thoải mái tại Miami, vừa tận hưởng thiên đường du lịch nhưng vẫn không quên giữ vóc dáng bằng các hoạt động thể thao. Cô đã chuyển sang chơi pickleball chuyên nghiệp và hiện đang xếp hạng 11 thế giới ở nội dung đơn nữ.

Bouchard đã chuyển sang thi đấu pickleball chuyên nghiệp

Những bức hình Bouchard đăng gần đây nếu không phải ở bãi biển thì cũng là ở các tụ điểm ăn chơi hoặc các nhà hàng sang trọng. Mới đây cô đăng ảnh mình lên đồ một chiếc váy ren trắng khi chuẩn bị đi chơi với bạn bè, cùng với một video cô đang giải khuây ở sòng bạc.

Bouchard đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ dù vẫn độc thân, cô trước đây đã từng hẹn hò với một số vận động viên, một nhà đầu tư ngân hàng và thậm chí một fan cô gặp trên Twitter. Giờ thay vì các cuộc phiêu lưu tình ái, Bouchard chỉ muốn vui đùa cùng những người bạn thân.