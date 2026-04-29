Barcelona đặt tiệc ăn mừng vô địch La Liga cuối tuần này, chưa cần chờ đấu Real Madrid

Các đầu báo thể thao lớn tại Catalunya cho biết ngay cuối tuần này Barcelona có thể sẽ ăn mừng chức vô địch La Liga luôn. Họ sẽ có trận làm khách trước Osasuna (2h, 3/5) và dù thắng trận này chưa bảo đảm điều kiện vô địch, nó sẽ khiến cửa lên ngôi của Barca lên tới 99% khả năng.

Barcelona sẽ ăn mừng La Liga rầm rộ như mùa giải trước

Điều kiện để Barca vô địch là họ thắng Osasuna, trong khi Real Madrid không thắng Espanyol ở trận đấu diễn ra đêm Chủ nhật. Tuy nhiên theo Mundo Deportivo, ban lãnh đạo Barca đã quyết định chuẩn bị sẵn lễ ăn mừng cho đội nhà diễn ra vào thứ Hai sau đó. Mặc dù trong cuộc họp gần nhất ban giám đốc Barca đã thảo luận về việc có nên chờ tới trận El Clasico (2h, 11/5), rốt cuộc ý tưởng ăn mừng sớm đã được thông qua.

Theo nguồn tin, Barcelona sẽ tổ chức ăn mừng với xe bus mui trần, các cầu thủ cùng HLV Hansi Flick và ban huấn luyện sẽ đi quanh các con phố chính của thành phố, khởi đầu từ sân Nou Camp và dừng chân ở Khải hoàn môn (Arc de Triomf). Bản kế hoạch đã được đệ trình lên Hội đồng thành phố Barcelona để phê duyệt và cung cấp các biện pháp an ninh.

Trong trường hợp Barcelona chưa vô địch ở vòng đấu tới, họ sẽ phải chờ sang sau trận El Clasico gặp Real Madrid, và với khả năng tổ chức lễ ăn mừng hôm đó, các bên sẽ gặp khó khăn hơn do phải điều phối giao thông quanh sân Nou Camp khi các khán giả ra về.

Tháng 5 này có thể sẽ có 2 cuộc diễu hành quanh thành phố của Barcelona. Bên cạnh đội bóng nam, đội bóng nữ đã vô địch La Liga nhưng vẫn còn 2 trận chung kết Cúp Nữ hoàng và Champions League, và nhiều khả năng đội nữ sẽ có nhiều danh hiệu để khoe với các fan hơn đội nam.