Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atlético de Madrid vs Arsenal
-
-
Sporting Braga vs Freiburg
-
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
-
-
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
-
-
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
-
-
Leeds United vs Burnley
-
-
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
-
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
-
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
-
-
Nantes vs Olympique Marseille
-
-
Bayern Munich vs Heidenheim
-
-
Brentford vs West Ham United
-
-
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
-
-
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
-
-
Valencia vs Atlético de Madrid
-
-
Paris Saint-Germain vs Lorient
-
-
Como vs Napoli
-
-
Arsenal vs Fulham
-
-
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
-
-
Metz vs Monaco
-
-
Atalanta vs Genoa
-
-
Osasuna vs Barcelona
-
-
Nice vs Lens
-
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
-
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
-
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
-
-
Sassuolo vs Milan
-
-
Manchester United vs Liverpool
-
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
-
-
Juventus vs Hellas Verona
-
-
Real Betis vs Real Oviedo
-
-
Freiburg vs Wolfsburg
-
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
-
-
Inter Milan vs Parma
-
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
-
-
Espanyol vs Real Madrid
-
-
Chelsea vs Nottingham Forest
-
-
Cremonese vs Lazio
-
-
Roma vs Fiorentina
-
-
Everton vs Manchester City
-
-

Barcelona đặt tiệc ăn mừng vô địch La Liga cuối tuần này, chưa cần chờ đấu Real Madrid

Sự kiện: Barcelona La liga 2025-26

Barcelona đã chuẩn bị cho lễ ăn mừng vô địch La Liga luôn cuối tuần này thay vì chờ đến trận gặp Real Madrid.

  

Các đầu báo thể thao lớn tại Catalunya cho biết ngay cuối tuần này Barcelona có thể sẽ ăn mừng chức vô địch La Liga luôn. Họ sẽ có trận làm khách trước Osasuna (2h, 3/5) và dù thắng trận này chưa bảo đảm điều kiện vô địch, nó sẽ khiến cửa lên ngôi của Barca lên tới 99% khả năng.

Barcelona sẽ ăn mừng La Liga rầm rộ như mùa giải trước

Điều kiện để Barca vô địch là họ thắng Osasuna, trong khi Real Madrid không thắng Espanyol ở trận đấu diễn ra đêm Chủ nhật. Tuy nhiên theo Mundo Deportivo, ban lãnh đạo Barca đã quyết định chuẩn bị sẵn lễ ăn mừng cho đội nhà diễn ra vào thứ Hai sau đó. Mặc dù trong cuộc họp gần nhất ban giám đốc Barca đã thảo luận về việc có nên chờ tới trận El Clasico (2h, 11/5), rốt cuộc ý tưởng ăn mừng sớm đã được thông qua.

Theo nguồn tin, Barcelona sẽ tổ chức ăn mừng với xe bus mui trần, các cầu thủ cùng HLV Hansi Flick và ban huấn luyện sẽ đi quanh các con phố chính của thành phố, khởi đầu từ sân Nou Camp và dừng chân ở Khải hoàn môn (Arc de Triomf). Bản kế hoạch đã được đệ trình lên Hội đồng thành phố Barcelona để phê duyệt và cung cấp các biện pháp an ninh.

Trong trường hợp Barcelona chưa vô địch ở vòng đấu tới, họ sẽ phải chờ sang sau trận El Clasico gặp Real Madrid, và với khả năng tổ chức lễ ăn mừng hôm đó, các bên sẽ gặp khó khăn hơn do phải điều phối giao thông quanh sân Nou Camp khi các khán giả ra về.

Tháng 5 này có thể sẽ có 2 cuộc diễu hành quanh thành phố của Barcelona. Bên cạnh đội bóng nam, đội bóng nữ đã vô địch La Liga nhưng vẫn còn 2 trận chung kết Cúp Nữ hoàng và Champions League, và nhiều khả năng đội nữ sẽ có nhiều danh hiệu để khoe với các fan hơn đội nam.

Barca có thể đón “viên ngọc quý” Hà Lan, sở hữu nét giống cả De Jong lẫn Pedri
Barca có thể đón “viên ngọc quý” Hà Lan, sở hữu nét giống cả De Jong lẫn Pedri

Barcelona đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Kees Smit, tiền vệ trẻ nổi bật của AZ Alkmaar, trong bối cảnh HLV ĐT Hà Lan Ronald Koeman tin rằng cầu...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp Mundo Deportivo)

Nguồn: [Link nguồn]

-29/04/2026 17:56 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Barcelona Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN