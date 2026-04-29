Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Arsenal: "Pháo thủ" gặp "pháo hạng nặng" (Cúp C1)

Atlético de Madrid vs Arsenal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
Logo Freiburg - SCF Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Leeds United vs Burnley
Logo Leeds United - LEE Leeds United
Logo Burnley - BUR Burnley
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Logo Nantes - NAN Nantes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Logo Brentford - BRE Brentford
Logo West Ham United - WHU West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
Logo Sunderland - SUN Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
Logo Lorient - FCL Lorient
Como vs Napoli
Logo Como - COM Como
Logo Napoli - NAP Napoli
Arsenal vs Fulham
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Logo Fulham - FUL Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
Metz vs Monaco
Logo Metz - MET Metz
Logo Monaco - ASM Monaco
Atalanta vs Genoa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
Logo Genoa - GEN Genoa
Osasuna vs Barcelona
Logo Osasuna - OSA Osasuna
Logo Barcelona - BAR Barcelona
Nice vs Lens
Logo Nice - NIC Nice
Logo Lens - RCL Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
Logo Milan - MIL Milan
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Logo Juventus - JUV Juventus
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Logo Real Betis - BET Real Betis
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Logo Freiburg - SCF Freiburg
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
Logo Parma - PAR Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
Logo Rennes - REN Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
Logo Lazio - LAZ Lazio
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
Logo Manchester City - MCI Manchester City
Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Arsenal: "Pháo thủ" gặp "pháo hạng nặng" (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Cup C1 - Champions League 2025/26 Arsenal

(2h, 30/4, bán kết lượt đi Champions League) Atletico mới đang là đội sở hữu hàng công mạnh hơn khi đã ghi bàn liên tục ở mọi đấu trường.

  

C1 - Champions League | 2h, 30/4 | Metropolitano

Atletico Madrid
Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Arsenal: "Pháo thủ" gặp "pháo hạng nặng" (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Arsenal: "Pháo thủ" gặp "pháo hạng nặng" (Cúp C1) - 1
Arsenal
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Arsenal: "Pháo thủ" gặp "pháo hạng nặng" (Cúp C1) - 1
Oblak, Ruggeri, Pubill, Le Normand, Llorente, Lookman, Koke, Cardoso, Giuliano Simeone, Griezmann, Alvarez
Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Arsenal: "Pháo thủ" gặp "pháo hạng nặng" (Cúp C1) - 1
Raya, Hincapie, Gabriel, Saliba, Ben White, Zubimendi, Rice, Odegaard, Saka, Eze, Gyokeres

"Pháo hạng nặng" đến từ Madrid

Atletico Madrid đang có mùa giải mà khâu tấn công của họ trở thành điểm nhấn của đội bóng hay được xem là chuyên đá phòng ngự phản công. 34 bàn tại Champions League là thành tích tốt nhất trong 1 chiến dịch chúp châu Âu của Atletico, và ở mọi đấu trường họ đang có chuỗi 12 trận liên tiếp ghi bàn. Trận thắng Athletic Bilbao gần nhất với tỷ số 3-2 ở La Liga đã nâng số trận Atletico ghi được 3 bàn trở lên mùa này lên 18 trận.

Arsenal đề cao sự chắc chắn

Arsenal đã bất bại cả 12 trận ở Champions League (thắng 10) và lọt lưới chỉ 5 bàn. Họ đã vượt qua Sporting với chỉ 1 bàn duy nhất của Kai Havertz, và sự chắc chắn đang là tôn chỉ của Arsenal ở cúp châu Âu trong bối cảnh họ đã chùng xuống trong khâu ghi bàn thời gian gần đây.

Lần gần nhất Arsenal ghi được 3 bàn trở lên là trận thắng Tottenham 4-1 hồi cuối tháng 2. Kể từ sau trận đó, Arsenal thắng 7 trận thì tới 5 trận có cách biệt chỉ tối thiểu.

Atletico ngại các đối thủ Anh, nhưng trông cậy vào sân nhà

Atletico chỉ thắng 2/12 trận gần nhất trước đại diện Premier League và từng thua chính Arsenal với tỷ số đậm 0-4 tại Emirates mùa này. Tuy nhiên gặp các đối thủ Anh trên sân nhà là chuyện khác, khi Atletico chưa bao giờ thua các đội Premier League tại Metropolitano hay Vicente Calderon ở các cặp đấu knock-out.

8

Atlético Madrid - Arsenal 30.04

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Atlético Madrid
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 30/04
Thể lệ
Theo Q.D

