Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Arsenal: "Pháo thủ" gặp "pháo hạng nặng" (Cúp C1)

C1 - Champions League | 2h, 30/4 | Metropolitano Atletico Madrid 0 - 0 Arsenal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Atletico Madrid vs Arsenal Arsenal Điểm Oblak Ruggeri Pubill Le Normand Llorente Lookman Koke Cardoso Giuliano Simeone Griezmann Alvarez Điểm Raya Hincapie Gabriel Saliba Ben White Zubimendi Rice Odegaard Saka Eze Gyokeres Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Atletico Madrid Atletico Madrid Arsenal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Oblak, Ruggeri, Pubill, Le Normand, Llorente, Lookman, Koke, Cardoso, Giuliano Simeone, Griezmann, Alvarez Raya, Hincapie, Gabriel, Saliba, Ben White, Zubimendi, Rice, Odegaard, Saka, Eze, Gyokeres

"Pháo hạng nặng" đến từ Madrid

Atletico Madrid đang có mùa giải mà khâu tấn công của họ trở thành điểm nhấn của đội bóng hay được xem là chuyên đá phòng ngự phản công. 34 bàn tại Champions League là thành tích tốt nhất trong 1 chiến dịch chúp châu Âu của Atletico, và ở mọi đấu trường họ đang có chuỗi 12 trận liên tiếp ghi bàn. Trận thắng Athletic Bilbao gần nhất với tỷ số 3-2 ở La Liga đã nâng số trận Atletico ghi được 3 bàn trở lên mùa này lên 18 trận.

Arsenal đề cao sự chắc chắn

Arsenal đã bất bại cả 12 trận ở Champions League (thắng 10) và lọt lưới chỉ 5 bàn. Họ đã vượt qua Sporting với chỉ 1 bàn duy nhất của Kai Havertz, và sự chắc chắn đang là tôn chỉ của Arsenal ở cúp châu Âu trong bối cảnh họ đã chùng xuống trong khâu ghi bàn thời gian gần đây.

Lần gần nhất Arsenal ghi được 3 bàn trở lên là trận thắng Tottenham 4-1 hồi cuối tháng 2. Kể từ sau trận đó, Arsenal thắng 7 trận thì tới 5 trận có cách biệt chỉ tối thiểu.

Atletico ngại các đối thủ Anh, nhưng trông cậy vào sân nhà

Atletico chỉ thắng 2/12 trận gần nhất trước đại diện Premier League và từng thua chính Arsenal với tỷ số đậm 0-4 tại Emirates mùa này. Tuy nhiên gặp các đối thủ Anh trên sân nhà là chuyện khác, khi Atletico chưa bao giờ thua các đội Premier League tại Metropolitano hay Vicente Calderon ở các cặp đấu knock-out.