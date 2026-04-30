Real có biến cực căng: Mbappe mâu thuẫn Bellingham, phòng thay đồ dậy sóng

Mbappe "va thẳng mặt" với Bellingham

Real Madrid đang trải qua mùa giải cực kỳ tệ khi không còn mục tiêu nào khả dĩ ngay trong tháng 4. Một phần nguyên nhân tới từ sự bất ổn trong phòng thay đồ của "Kền kền trắng". Đầu mùa, Vinicius Junior công khai mâu thuẫn với Xabi Alonso. Tới giữa mùa, đội trưởng Carvajal bất đồng ý kiến với HLV Arbeloa.

Nguồn tin cho biết Mbappe và Bellingham tranh cãi gay gắt trong phòng thay đồ

Và mới nhất, tờ Sport của Tây Ban Nha vừa tiết lộ thông tin gây sốc rằng Mbappe đang mâu thuẫn nặng nề với các đồng đội, trong đó có Jude Bellingham. Nguồn tin cho biết tiền đạo người Pháp rất tức giận và có những cuộc tranh luận gay gắt trong phòng thay đồ.

Jude Bellingham được điểm mặt chỉ tên là một trong số ít người dám đặt câu hỏi về những màn trình diễn không tốt của Mbappe. Tiền vệ người Anh nhận được sự ủng hộ của một số đồng đội. Họ cho rằng tiền đạo người Pháp thiếu đóng góp trong khâu phòng ngự và ích kỷ trong khâu tấn công.

Mùa giải này, Mbappe mới có 4 kiến tạo, trong khi đó, tiền đạo người Pháp nhận được 25 đường kiến tạo của các đồng đội. Thêm vào đó, số 9 của Real Madrid có 8 bàn từ chấm phạt đền do đồng đội khác kiếm được nên nhiều người cho rằng Mbappe chỉ có 8 bàn thắng là tự mình tạo ra trong tổng số 41 bàn đã ghi được.

Chưa dừng lại ở đó, Mbappe còn bị chỉ trích không làm đúng nhiệm vụ của một tiền đạo cắm. Cầu thủ người Pháp thích di chuyển rộng và hiếm khi chiếm lĩnh vòng cấm. Bởi vậy, đồng đội không có đủ khoảng trống khi hàng thủ của đối phương không bị kéo giãn.

Cựu sao PSG cũng bị đánh giá là quá lười phòng thủ khiến lối chơi tổ chức phòng ngự theo khối của Real Madrid lộ ra nhiều khoảng trống để đối phương khai thác. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Mbappe thẳng mặt chỉ trích các đồng đội không nỗ lực thi đấu và chỉ một mình cầu thủ này biết ghi bàn.

Mâu thuẫn được nâng lên một tầm cao mới

Mâu thuẫn trong nội bộ "Kền kền trắng" đang ngày càng sâu. Nguồn tin tiết lộ các cầu thủ Real Madrid đang cố gắng phản đối việc HLV mới của CLB là người thân thiết với Mbappe. Hai cái tên được nhắc tới trong câu chuyện này là Didier Deschamps, hiện đang là HLV của ĐT Pháp nhưng sẽ rời đi sau World Cup 2026. Thứ hai là Walid Regragui, cựu HLV của Morocco.

Nếu vấn đề này không được giải quyết, nhiều khả năng Real Madrid sẽ phải đưa ra lựa chọn "một mất, một còn" trong thời gian tới. Còn không, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẽ còn "rối như canh hẹ" ở mùa giải năm sau.