Vòng 1 FedExCup St. Jude: Akshay Bhatia thăng hoa, viết nên vòng đấu để đời

⭐ Akshay Bhatia tỏa sáng: Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp

Akshay Bhatia bước vào tuần đấu với áp lực không nhỏ. Xếp hạng 45 trên bảng xếp hạng FedExCup, golfer trẻ người Mỹ gốc Ấn cần một màn trình diễn thuyết phục để lọt vào top 50, điều kiện quan trọng để giành quyền tham dự giải BMW Championship kế tiếp, đồng thời mở ra cánh cửa đến với chuỗi Signature Events mùa giải 2026. Và anh đã không phụ kỳ vọng.

Khởi đầu vòng 1 tại sân TPC Southwind với birdie ở hố đầu tiên, Bhatia nhanh chóng đẩy cao tinh thần thi đấu. Anh chơi chắc tay và chính xác trong cả 9 đường đầu tiên, không mắc lỗi bogey nào và có cho mình 4 điểm birdie. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ thực sự bùng nổ ở 9 hố sau.

Dù dính một bogey tại hố số 12, Bhatia ngay lập tức lấy lại nhịp độ với các birdie quan trọng ở hố 11, 17, 18 và đặc biệt là điểm eagle quý giá ở hố số 16. Vòng đấu khép lại với tổng 62 gậy (-8), đưa anh vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau ngày thi đấu đầu tiên, hơn đối thủ gần nhất đúng 1 gậy.

Đây là vòng đấu tốt nhất trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Bhatia tính đến hiện tại – không chỉ về điểm số mà còn là chất lượng lối chơi, sự tự tin và bản lĩnh ở một sân khấu lớn. Anh đang đứng trước cơ hội thực sự để góp mặt ở cả ba sự kiện FedExCup năm nay – điều mà ít người dám nghĩ đến trước khi giải đấu diễn ra.

🐢 Scottie Scheffler khởi động chậm, nhưng vẫn nguy hiểm

Golfer số 1 thế giới – Scottie Scheffler – không quá nổi bật ở vòng mở màn, nhưng điều đó không có nghĩa anh bị đánh giá thấp. Scheffler vốn đã quá quen với việc "khởi động chậm" rồi bứt phá ngoạn mục trong các giải đấu lớn. Vòng đầu tiên tại St. Jude chứng kiến anh hoàn thành với 67 gậy (-3), tạm xếp thứ 12, kém người dẫn đầu 5 gậy.

Với đẳng cấp và bản lĩnh của một tay golf hàng đầu hành tinh, Scheffler vẫn đang âm thầm tích lũy lợi thế. Những ai theo dõi PGA Tour mùa này đều hiểu rằng golfer người Mỹ thường bùng nổ mạnh mẽ nhất từ vòng hai trở đi, và FedExCup Playoffs chính là sân chơi lý tưởng để anh chứng minh điều đó một lần nữa.

⛳ Fleetwood, Rose, Morikawa góp mặt ở tốp đầu

Ngày thi đấu đầu tiên còn chứng kiến phong độ ấn tượng của nhiều cái tên nổi bật. Golfer người Anh Tommy Fleetwood kết thúc vòng với 63 gậy (-7), tạm đứng ở vị trí thứ hai. Anh cho thấy sự ổn định trong lối chơi và là ứng cử viên sáng giá nếu tiếp tục duy trì phong độ này ở những vòng tiếp theo.

Justin Rose – một cái tên quen thuộc khác của làng golf Anh quốc – đánh 64 gậy (-6), đồng hạng ba, cùng với một vài gương mặt đáng chú ý như Denny McCarthy. Ở vị trí thứ tư với thành tích 66 gậy (-4) là một nhóm bám đuổi đông đảo gồm Collin Morikawa, Ben Griffin, Rickie Fowler – những người luôn biết cách tạo điểm nhấn ở các sự kiện lớn.

😟 Viktor Hovland gây thất vọng, đứng gần cuối bảng

Một trong những bất ngờ lớn nhất tại vòng 1 chính là màn trình diễn gây thất vọng của Viktor Hovland. Golfer người Na Uy vốn được kỳ vọng sẽ tạo đột phá ở chuỗi playoff, nhưng anh lại kết thúc ngày thi đấu đầu tiên với 74 gậy (+4), xếp áp chót trong số 69 golfer tham dự.

Những sai lầm nghiêm trọng đến ở hai hố số 12 và 14 khi Hovland mắc double bogey, khiến anh rơi tự do trên bảng xếp hạng. Với điểm số này, cơ hội để anh bứt lên tốp đầu trong những vòng sau sẽ không dễ dàng, đặc biệt là trong bối cảnh sự cạnh tranh ngày một quyết liệt.

🔥 Không có cắt loại, mỗi vòng đều là “cuộc chiến sống còn”

Khác với các sự kiện thông thường trên PGA Tour, St. Jude Championship không có lượt cắt loại sau 36 hố. Điều này có nghĩa tất cả 70 golfer đều sẽ thi đấu đủ bốn vòng và có cơ hội chiến đấu đến những hố cuối cùng để tích điểm FedEx quý giá, từ đó định đoạt cơ hội đi tiếp vào các sự kiện tiếp theo.

Mỗi vòng đấu giờ đây đều mang tính quyết định, và chỉ cần một ngày thi đấu bùng nổ – như cách Akshay Bhatia vừa làm – cục diện bảng xếp hạng có thể thay đổi hoàn toàn. Không ai có thể ngủ quên trên chiến thắng, và cũng không ai nên buông tay sớm.

🌟 Cơ hội đang chia đều, chờ đợi những câu chuyện cổ tích tiếp theo

St. Jude Championship mới chỉ đi qua vòng đầu tiên, nhưng rõ ràng đã mang đến nhiều dấu ấn thú vị. Các golfer đang đứng ở những vị trí thuận lợi sẽ có tâm lý tốt hơn, nhưng những người ở nhóm giữa hay cuối bảng cũng hoàn toàn có khả năng tạo ra cú lội ngược dòng ngoạn mục – như lịch sử của FedExCup từng nhiều lần chứng minh.

Ai sẽ là người tiến xa hơn, ai sẽ là “kẻ ngáng đường” khó lường? Và liệu Akshay Bhatia có tiếp tục duy trì phong độ xuất sắc này qua ba vòng còn lại? Mọi thứ vẫn còn ở phía trước, và khán giả toàn cầu chắc chắn sẽ không thể rời mắt khỏi những diễn biến hấp dẫn tiếp theo trong chặng đua khốc liệt nhất mùa giải PGA Tour.

TOP 20 BẢNG XẾP HẠNG SAU VÒNG 1