Tự ý bỏ thuốc 2 tháng, cô gái trẻ nhập viện vì biến chứng cực kỳ nguy hiểm

Bệnh nhân có tiền sử Basedow (một bệnh tự miễn gây rối loạn nội tiết) được điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương 2 năm, tuy nhiên gần đây tự ý bỏ thuốc điều trị trong 2 tháng sa đó bệnh nhân đột ngột đau ngực trái lan ra sau lưng, kèm cảm giác hồi hộp, trống ngực, kéo dài trên 30 phút.

Tại thời điểm vào viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, mạch nhanh 121 lần/phút, huyết áp 120/70 mmHg, SpO₂ 96%, thân nhiệt 37°C. Tuyến giáp to lan tỏa độ Ib, mềm, không có tiếng thổi.

Kết quả điện tâm đồ nhịp nhanh xoang, ghi nhận các dấu hiệu gợi ý tổn thương cơ tim. Siêu âm tim cho thấy chức năng tâm thu bảo tồn (EF 63%), không rối loạn vận động vùng, không tràn dịch màng ngoài tim.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Từ các dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán: Viêm cơ tim – Basedow. Ngay lập tức, bệnh nhân được xử trí cấp cứu, ổn định tim mạch, giảm đau, theo dõi liên tục qua monitor, sử dụng thuốc kháng giáp, ức chế tiết acid, và được chuyển tuyến đến bệnh viện chuyên sâu về tim mạch. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân đã ổn định.

Theo các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Basedow là bệnh lý nội tiết thường gặp, tuy nhiên nếu người bệnh không tuân thủ điều trị, tự ý bỏ thuốc hoặc dùng thuốc không đều, người bệnh có nguy cơ đối mặt với các biến chứng tim mạch nghiêm trọng, bao gồm: viêm cơ tim, suy tim, rối loạn nhịp nguy hiểm đến tính mạng.

Trường hợp bệnh nhân A. là lời cảnh báo về tầm quan trọng của việc theo dõi định kỳ và điều trị đúng phác đồ. Người bệnh Basedow cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý ngừng thuốc ngay cả khi cảm thấy các triệu chứng đã thuyên giảm và nên đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa nội tiết khi có biểu hiện bất thường như đau ngực, hồi hộp, mệt mỏi, sút cân, run tay hoặc rối loạn nhịp tim.